https://ria.ru/20220920/basseyn-1818278129.html

Из бетона, дерева, металла: как сделать бассейн на участке своими руками

Бассейн своими руками: как сделать и построить самому в домашних условиях

Из бетона, дерева, металла: как сделать бассейн на участке своими руками

Как построить бассейн своими руками на участке частного дома или дачи с минимальными вложениями, какой лучше - мобильный каркасный или стационарный из бетона,... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T20:53

2022-09-20T20:53

2022-09-20T20:53

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строительство

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Как построить бассейн своими руками на участке частного дома или дачи с минимальными вложениями, какой лучше - мобильный каркасный или стационарный из бетона, как самому сделать необычный искусственный водоем в домашних условиях, варианты и технологии строительства – в материале РИА Новости.БассейнБассейн на территории дома или дачи – мечта многих владельцев. Это идеальное место летнего отдыха для взрослых и детей в шаговой доступности.По мнению специалиста, наиболее популярными конструкциями являются чаши из композитных материалов на основе пластика. Такие варианты исключают трудоемкий процесс возведения конструкций бассейна, при этом сама чаша является прочной и легкой за счет усиления материала синтетическими волокнами. "Подобный материал позволяет создавать бассейны разных замысловатых форм, также в конструкции будут предусмотрены ступеньки и все необходимые отверстия для инженерных коммуникаций. Габариты таких бассейнов – от 2 до 14 метров, глубина – до 2,5 метров. Для их установки необходимо лишь подготовить грунт, вложить туда чашу, подключить все коммуникации и сделать обходные дорожки", – отмечает Дмитрий Мамин.Виды бассейновЧастные бассейны бывают нескольких видов. О них рассказал Дмитрий Панфёров, руководитель департамента бассейновых технологий BWT.НадувнойНадувной – самый дешевый и простой вариант из ПВХ-материала, в некоторых случаях основной материал усилен полиэстеровой пленкой. Его отличает доступная цена, он не требует монтажа, его можно поставить в любом месте и убрать на зиму. Главное условие их бесперебойной эксплуатации - ровное основание для установки. Однако есть несколько минусов: в таком бассейне одновременно могут находиться только два-три человека, вода в нем начинает очень быстро "цвести", а также он подвержен воздействию высокой температуры и ультрафиолетовых лучей, поэтому быстро рвется и ломается.Каркасный"Каркасный бассейн – это сборное сооружение из металла или пластика с ПВХ-чашей, а также дополнительными комплектующими: лестницей, сливным шлангом, приспособлением для фильтрации и т.д.", – поясняет Кирилл Парамонов, руководитель технической службы направления “Полимерная изоляция” ТЕХНОНИКОЛЬ. Однако борта каркасных бассейнов состоят из пленки, поэтому их легко повредить, а ремонт может обойтись довольно дорого. Установка каркасного бассейна займет пару часов, справиться с монтажом можно и своими силами. Важно уделить внимание подготовке основания — оно должно быть ровным, без выступов, торчащих палок или металлических предметов. Если рельеф участка имеет неровную поверхность, то нужно будет снять верхний слой, постелить геотекстиль и отсыпать песком. На зиму бассейн придётся разбирать и хранить в теплом помещении, потому что эта модель не устойчива к холоду.СборныйСборный – бассейн с бортами из железного листа с возможностью установки насоса и фильтра для очистки воды. Однако бассейны большого размера требуют исключительно углубленной установки, а оборудование котлована и системы дренажа - удовольствие не из дешевых.Деревянный"Деревянный – сборный бассейн из цельной автоклавированной древесины северной смолистой сосны с пропиткой IV класса. Установить его можно как на поверхности, так и с углублением. Даже самые большие модели (6-8 метров) можно ставить на поверхности – это значительно сокращает расходы и время на подготовку места для монтажа", – говорит Дмитрий Панфёров.БетонныйБетонный – надежная и долговечная конструкция. Срок эксплуатации без капремонта достигает 50 лет. Бассейн можно установить как на открытой площадке, так и внутри помещения. "Бетонная чаша не ограничена определенной формой или размером, только фантазией клиента или проектировщика, а отделку можно выполнить из любого материала от мозаичной плитки до декоративных камней, при этом она максимально сейсмоустойчива", – отмечает Дмитрий Панфёров. Однако есть и несколько минусов, в первую очередь, это стоимость и сложность монтажа. По словам эксперта, при заливке высококачественного водостойкого бетона чаша должна выстаиваться порядка трех недель, в котловане обязательно делать дренажный слой, опалубку и армирующую сетку. Конструкция довольно затратная в обслуживании, под системы фильтрации и водоочистки придется отводить помещения отдельно.Чаша из нержавейкиЧаша из нержавеющей стали – самая технологичная конструкция. Она не менее надежная, чем бетонная, но при этом весит гораздо меньше, поэтому расположить ее можно даже на верхних этажах здания. По словам Дмитрия Панфёрова, такая прочная и долговечная чаша защищена от протечек, не подвержена механическим повреждениям и коррозии, а также служит дольше, чем из бетона. Бассейны из нержавеющей стали гораздо быстрее монтируются, их можно в любой момент переоборудовать, не останавливая работу бассейна. Отделку можно сделать из любого декоративного материала.Необычные виды бассейновБассейн своими руками можно возвести из разных подручных материалов – использовать большую покрышку, контейнер или бетонное кольцо, сформировать чашу из поддонов или рекламных баннеров непосредственно на месте возведения. Это отличные варианты, если финансовые возможности не позволяют построить большой искусственный водоем.Из покрышкиЧтобы самостоятельно сделать небольшой бассейн, потребуется старая покрышка, лучше всего от сельхозтехники (комбайна или трактора). Найти такие шины можно на частных фермах или приобрести б/у покрышки в интернете. Резина не портится от влаги, а армированные проволокой стены шины с легкостью выдержат тяжесть воды.Необходимые для работы материалы и инструменты:Этапы работ:Из поддоновСобственными силами можно соорудить каркасный бассейн из деревянных поддонов. Планируя изготовление такой конструкции, необходимо учесть один важный нюанс – размер чаши должен быть кратен величине поддонов, чтобы не пришлось их обрезать.Понадобятся следующие материалы и инструменты:Порядок выполнения работ:Как построить бассейн своими руками"Для того чтобы построить бассейн своими силами, необходимо вырыть котлован. Если дом уже готов и выполнено озеленение территории, то возможна только ручная разработка котлована лопатами, а это очень трудозатратный процесс. Далее нужно определиться с видом конструкций бассейна и инженерных систем. Выбирая место для будущего искусственного водоема, важно учитывать вертикальную планировку участка, бассейн не должен находиться в низине, так же важна удаленность его от жилого дома и деревьев. Желательно выбрать и подготовить место на солнечной стороне, защищенной от ветра, а также учесть близость к подключению инженерных сетей", – говорит Дмитрий Мамин.МонтажПеред началом работ необходимо подготовить план системы с чертежами подключения к коммуникациям и точными размерами будущей установки.Более трудоемкие в установке готовые чаши и бетонные конструкции. В этом случае без помощи профессионалов обойтись будет сложно - потребуется серьезная грунтовая подготовка: рытье котлована, отсыпка песком и щебнем, бетонирование.Бетонные бассейны наиболее трудоемкие, но одновременно и самые долговечные. Для их монтажа готовится котлован, при этом стенки делают с небольшим уклоном наружу (около 4-6 градусов). "Это нужно, чтобы добиться устойчивости конструкции. Дно котлована отсыпается щебнем и песком, после укладывается бетонная смесь. Стенки котлована также можно монтировать при помощи бетона, выставив традиционную опалубку. А можно сделать из блоков", – говорит Кирилл Пархоменко.По словам эксперта, как и в предыдущем случае рекомендуется утеплить котлован: смонтировать слой теплоизоляции из экструзионного пенополистирола на дне и утеплить стенки. В большинстве российских регионов преобладают пучинистые грунты. Воздействие сил морозного пучения может деформировать конструкцию бассейна, что чревато появлением трещин. Зимой влага в слое грунта, которая не успела уйти, замерзает и расширяется в объеме, давит на стенки бассейна. Весной же, когда все оттает, грунт уменьшается в объеме. Такие подвижки негативно влияют на бетонные конструкции.ГидроизоляцияГидроизоляция необходима для устройства бассейна. Котлован в глубину выкапывают на 30 см больше создаваемой чаши и застилают слоем гидроизоляции. После этого укладывают геотекстиль сплошным полотном и склеивают с основанием двусторонним скотчем.ОтделкаДля отделки стенок и дна чаши стационарного бассейна изнутри используют различные влагостойкие материалы:При отделке бассейна важно позаботиться и о крепеже. Если планируется бетонная конструкция, то рекомендуется использовать нержавеющий крепеж, а если вода хлорированная, то из стали с высокой коррозионной стойкостью.Способы очистки бассейнаДезинфекция, фильтрация и механическая уборка — ключевые этапы очистки бассейнов. Для небольшого бассейна на дачном участке есть несколько вариантов очистки воды:В дополнение к фильтру необходимо еженедельно обслуживать бассейн с помощью специальной химии – средств корректировки уровня pH и хлора. Уровень pH бассейна должен быть в пределах 7.2 до 7.4, а уровень свободного хлора 0,3–0,8 мг/л. Дополнительно необходимо использовать альгицид и флокулянт."Если заказчик хочет автоматизировать уход за бассейном, а бюджет позволяет поставить комплексную систему водоочистки, тогда ориентируются на нормы СанПиН 2.1.2. 1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества". В таком случае разрабатываются различные способы подготовки воды в бассейнах: обработка с помощью сорбционных и песочных фильтров, химическими средствами с автоматическим измерением показателей и дозацией реагентов, УФ облучение электрохимическим способом, озонирование", – поясняет Дмитрий Панфёров.Уход за бассейномВ случае если бассейн имеет автоматическую систему водоочистки, то уход за ним включает сбор мусора с помощью сачка или робота-пылесоса, а также обслуживание самой системы водоподготовки – своевременное пополнение химических реагентов.Если бассейн оснащен песочным или картриджным фильтром, то уход за ним включает в себя несколько стадий.Обслуживание бассейна, по словам Дмитрия Панфёрова, проходит в четыре этапа:I этап: регулирование уровня рН.Уровень рН показывает "характер" воды. Высокие значения делают воду "агрессивной" для кожи и снижают эффективность действия других средств ухода за водой, а слишком маленькая величина рН приводит к разрушению пленки бассейна и агрессивно воздействует на оборудование. Идеальный показатель - от 7.2 до 7.4.II этап: уничтожение водорослей.Из-за водорослей вода меняет цвет (зеленый, желтый, черный, розовый) и служит питательной средой для бактерий. Поэтому необходимо контролировать, чтобы ни в воде, ни на стенках бассейна не появились водоросли. Уничтожить их поможет альгицид.III этап: дезинфекция воды.Есть два вида дезинфекции воды – длительная и шоковая (ежедневная).Длительная с помощью продуктов медленного хлорирования воды позволяет купаться без опасений в чистой и безопасной воде. Ежедневная шоковая дезинфекция применяется каждый день, желательно вечером с помощью специальных хлорных средств.Существует также бесхлорная дезинфекция с помощью гранулированного активного кислорода. Средство не содержит хлор и может применяться как для длительной, так и для шоковой дезинфекции воды.IV этап: борьба с прочими проблемами.Если вода мутная и фильтр не может устранить это загрязнение, то в этом случае целесообразно применять флокулянт, который преобразует загрязнения в хлопья, а с ними уже может справиться и фильтровальная установка.При большом количестве железа и солей жесткости в воде, которые тоже отрицательно влияют на ее качество и цвет, используются средства для стабилизации жесткости и нейтрализации металлов. Они связывают находящиеся в воде соли жесткости и растворенное железо и не дают им изменять цвет воды и откладываться на стенках бассейна.

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https://ria.ru/20220711/steny-1801824477.html

https://ria.ru/20211204/remont-1762146843.html

https://ria.ru/20210922/dom-1751371444.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, жилье, строительство