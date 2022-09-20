https://ria.ru/20220920/banking-1818100371.html

Ингушетию включили в пилотный проект по внедрению исламского банкинга

Ингушетию включили в пилотный проект по внедрению исламского банкинга - РИА Новости, 20.09.2022

Ингушетию включили в пилотный проект по внедрению исламского банкинга

Ингушетия включена в пилотный проект по внедрению исламского банкинга, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:38

2022-09-20T12:38

2022-09-20T12:38

республика ингушетия

республика ингушетия

экономика

махмуд-али калиматов

россия

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НАЛЬЧИК, 20 сен – РИА Новости. Ингушетия включена в пилотный проект по внедрению исламского банкинга, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что надеется на принятие закона о легализации исламского банкинга в России в осеннюю сессию Госдумы. По его словам, пока в качестве пилотных регионов обсуждаются Дагестан и Чечня, но большой интерес и активность проявляют Татарстан и Башкирия. По мнению Аксакова, эти регионы также стоит включить в эксперимент по исламскому банкингу, который может начаться в 2023 году."Ингушетию включили в пилотный проект по введению исламского банкинга в финансовую систему России. Перспектива привлечения исламской банковской системы в регионы нас сильно заинтересовала. В Ингушетии самый низкий процент кредитования населения - в 2022 году прирост задолженности на одного жителя составил менее 10 тысяч рублей. И одна из причин сложившейся ситуации – это банковские процентные ставки на займы, и ряд других банковских услуг, запрещенных в исламе", - заявил Калиматов."Поэтому считаю, что параллельное использование банками модели исламского банкинга существенно изменит текущую ситуацию в регионе, где основное население исповедует мусульманскую религию", - отметил глава Иншетии.По его словам, чтобы попасть в число субъектов, где пройдет первая апробация модели исламской банковской системы, власти региона провели определенную работу на уровне Государственной думы и правительства РФ.Исламское финансирование - это экосистема, включающая, помимо банков, специализированный страховой рынок (такафул) и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук), похожих на инструменты секьюритизации, объяснял РИА Новости ранее директор группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров. Среди преимуществ исламского банкинга - социальная направленность, близость к концепции устойчивого развития.

https://ria.ru/20220920/shkola-1818061326.html

https://ria.ru/20220916/dorogi-1817371422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика ингушетия, экономика, махмуд-али калиматов, россия