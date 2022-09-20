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Заложник назвал требования захватчика банка в Кутаиси - РИА Новости, 20.09.2022
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Заложник назвал требования захватчика банка в Кутаиси
Заложник назвал требования захватчика банка в Кутаиси - РИА Новости, 20.09.2022
Заложник назвал требования захватчика банка в Кутаиси
Захватчик филиала Банка Грузии в Кутаиси предъявил дополнительные требования - ему нужны также вертолет, удочка и российский флаг, сообщил один из заложников в... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:16
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в мире
грузия
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ТБИЛИСИ, 20 сен - РИА Новости. Захватчик филиала Банка Грузии в Кутаиси предъявил дополнительные требования - ему нужны также вертолет, удочка и российский флаг, сообщил один из заложников в прямом эфире в соцсети.На видео слышно, что захватчик говорит о том, как включил таймер на взрывных устройствах.По данным МВД Грузии, вооруженный грабитель удерживает в банке 12 заложников. О его требовании передать 2 миллиона долларов ранее сообщали местные СМИ.
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Обстановка около банка в Кутаиси, где вооруженный мужчина удерживает 12 заложников
Обстановка около банка в Кутаиси, где вооруженный мужчина удерживает 12 заложников
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в мире, грузия
В мире, Грузия
13:16 20.09.2022 (обновлено: 14:18 20.09.2022)
 
Заложник назвал требования захватчика банка в Кутаиси

Заложник заявил, что напавший на банк в Кутаиси требует вертолет, удочку и российский флаг

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 20 сен - РИА Новости. Захватчик филиала Банка Грузии в Кутаиси предъявил дополнительные требования - ему нужны также вертолет, удочка и российский флаг, сообщил один из заложников в прямом эфире в соцсети.
"Он требует посадить перед банком вертолет, 2 миллиона долларов, российский флаг и удочку", - заявил заложник.
На видео слышно, что захватчик говорит о том, как включил таймер на взрывных устройствах.
По данным МВД Грузии, вооруженный грабитель удерживает в банке 12 заложников. О его требовании передать 2 миллиона долларов ранее сообщали местные СМИ.
Силы безопасности Ливана перед отделением Blom Bank в районе Тарик аль-Дждиде в столице Бейрута - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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Случаи захвата заложников в банках и финансовых организациях в мире
 
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