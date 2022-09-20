https://ria.ru/20220920/bank-1818115354.html
Заложник назвал требования захватчика банка в Кутаиси
Заложник назвал требования захватчика банка в Кутаиси - РИА Новости, 20.09.2022
Заложник назвал требования захватчика банка в Кутаиси
Захватчик филиала Банка Грузии в Кутаиси предъявил дополнительные требования - ему нужны также вертолет, удочка и российский флаг, сообщил один из заложников в... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:16
2022-09-20T13:16
2022-09-20T14:18
в мире
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818140436_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ed99eb5b0a35032aae2709a7cc35dae4.jpg
ТБИЛИСИ, 20 сен - РИА Новости. Захватчик филиала Банка Грузии в Кутаиси предъявил дополнительные требования - ему нужны также вертолет, удочка и российский флаг, сообщил один из заложников в прямом эфире в соцсети.На видео слышно, что захватчик говорит о том, как включил таймер на взрывных устройствах.По данным МВД Грузии, вооруженный грабитель удерживает в банке 12 заложников. О его требовании передать 2 миллиона долларов ранее сообщали местные СМИ.
https://ria.ru/20220920/zalozhniki-1818086977.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818140436_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_aff5145bd42ee1bffdb29ca290a2a110.jpg
Обстановка около банка в Кутаиси, где вооруженный мужчина удерживает 12 заложников
Обстановка около банка в Кутаиси, где вооруженный мужчина удерживает 12 заложников
2022-09-20T13:16
true
PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия
13:16 20.09.2022 (обновлено: 14:18 20.09.2022)
Заложник назвал требования захватчика банка в Кутаиси
Заложник заявил, что напавший на банк в Кутаиси требует вертолет, удочку и российский флаг