https://ria.ru/20220920/bank-1818115354.html

Заложник назвал требования захватчика банка в Кутаиси

Заложник назвал требования захватчика банка в Кутаиси - РИА Новости, 20.09.2022

Заложник назвал требования захватчика банка в Кутаиси

Захватчик филиала Банка Грузии в Кутаиси предъявил дополнительные требования - ему нужны также вертолет, удочка и российский флаг, сообщил один из заложников в... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:16

2022-09-20T13:16

2022-09-20T14:18

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грузия

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ТБИЛИСИ, 20 сен - РИА Новости. Захватчик филиала Банка Грузии в Кутаиси предъявил дополнительные требования - ему нужны также вертолет, удочка и российский флаг, сообщил один из заложников в прямом эфире в соцсети.На видео слышно, что захватчик говорит о том, как включил таймер на взрывных устройствах.По данным МВД Грузии, вооруженный грабитель удерживает в банке 12 заложников. О его требовании передать 2 миллиона долларов ранее сообщали местные СМИ.

https://ria.ru/20220920/zalozhniki-1818086977.html

грузия

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Обстановка около банка в Кутаиси, где вооруженный мужчина удерживает 12 заложников Обстановка около банка в Кутаиси, где вооруженный мужчина удерживает 12 заложников 2022-09-20T13:16 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, грузия