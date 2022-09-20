https://ria.ru/20220920/bank-1818069064.html
МВД Грузии подтвердило, что захватчик банка в Кутаиси вооружен
МВД Грузии подтвердило, что захватчик банка в Кутаиси вооружен - РИА Новости, 20.09.2022
МВД Грузии подтвердило, что захватчик банка в Кутаиси вооружен
Вооруженный мужчина ворвался в филиал Банка Грузии в Кутаиси, подтвердило МВД страны. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T11:20
2022-09-20T11:20
2022-09-20T16:39
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грузия
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ТБИЛИСИ, 20 сен — РИА Новости. Вооруженный мужчина ворвался в филиал Банка Грузии в Кутаиси, подтвердило МВД страны."Получив сообщение о нападении, сотрудники полиции в режиме немедленного реагирования оцепили территорию вокруг места происшествия", — говорится в заявлении ведомства.В видео, которое транслировала телекомпания "ТВ Пирвели", вооруженный мужчина в камуфляже и маске утверждает, что в помещении находятся бомбы, он требует в течение трех часов выдать ему два миллиона долларов. По информации телекомпании "Рустави 2", в отделении банка в заложниках могут находиться до десяти человек, как сотрудников, так и клиентов."Мы видим на кадрах, что спецназ в рамках спецоперации готовится начать процедуру задержания захватчика. Телекомпания не будет транслировать весь процесс в прямом эфире по соображениям безопасности", — сообщила ведущая.Позднее телекомпания "Мтавари архи" показала в своем эфире кадры, как полиция выводит из здания двух пожилых женщин. Подчеркивается, что официального подтверждения освобождения кого-то из отделения банка пока нет.В свою очередь, телекомпания "Формула" сообщила, что в заложниках могут находиться до 30 человек.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, грузия
11:20 20.09.2022 (обновлено: 16:39 20.09.2022)
МВД Грузии подтвердило, что захватчик банка в Кутаиси вооружен
МВД Грузии подтвердило, что вооруженный мужчина ворвался в банк в городе Кутаиси
ТБИЛИСИ, 20 сен — РИА Новости.
Вооруженный мужчина ворвался в филиал Банка Грузии в Кутаиси, подтвердило
МВД страны.
"Получив сообщение о нападении, сотрудники полиции в режиме немедленного реагирования оцепили территорию вокруг места происшествия", — говорится в заявлении ведомства.
В видео, которое транслировала телекомпания "ТВ Пирвели", вооруженный мужчина в камуфляже и маске утверждает, что в помещении находятся бомбы, он требует в течение трех часов выдать ему два миллиона долларов.
По информации телекомпании "Рустави 2
", в отделении банка в заложниках могут находиться до десяти человек, как сотрудников, так и клиентов.
"Мы видим на кадрах, что спецназ в рамках спецоперации готовится начать процедуру задержания захватчика. Телекомпания не будет транслировать весь процесс в прямом эфире по соображениям безопасности", — сообщила ведущая.
Позднее телекомпания "Мтавари архи" показала в своем эфире кадры, как полиция выводит из здания двух пожилых женщин. Подчеркивается, что официального подтверждения освобождения кого-то из отделения банка пока нет.
В свою очередь, телекомпания "Формула" сообщила, что в заложниках могут находиться до 30 человек.