https://ria.ru/20220920/bank-1818069064.html

МВД Грузии подтвердило, что захватчик банка в Кутаиси вооружен

МВД Грузии подтвердило, что захватчик банка в Кутаиси вооружен - РИА Новости, 20.09.2022

МВД Грузии подтвердило, что захватчик банка в Кутаиси вооружен

Вооруженный мужчина ворвался в филиал Банка Грузии в Кутаиси, подтвердило МВД страны. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T11:20

2022-09-20T11:20

2022-09-20T16:39

в мире

грузия

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ТБИЛИСИ, 20 сен — РИА Новости. Вооруженный мужчина ворвался в филиал Банка Грузии в Кутаиси, подтвердило МВД страны."Получив сообщение о нападении, сотрудники полиции в режиме немедленного реагирования оцепили территорию вокруг места происшествия", — говорится в заявлении ведомства.В видео, которое транслировала телекомпания "ТВ Пирвели", вооруженный мужчина в камуфляже и маске утверждает, что в помещении находятся бомбы, он требует в течение трех часов выдать ему два миллиона долларов. По информации телекомпании "Рустави 2", в отделении банка в заложниках могут находиться до десяти человек, как сотрудников, так и клиентов."Мы видим на кадрах, что спецназ в рамках спецоперации готовится начать процедуру задержания захватчика. Телекомпания не будет транслировать весь процесс в прямом эфире по соображениям безопасности", — сообщила ведущая.Позднее телекомпания "Мтавари архи" показала в своем эфире кадры, как полиция выводит из здания двух пожилых женщин. Подчеркивается, что официального подтверждения освобождения кого-то из отделения банка пока нет.В свою очередь, телекомпания "Формула" сообщила, что в заложниках могут находиться до 30 человек.

https://ria.ru/20220914/beyrut-1816679850.html

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, грузия