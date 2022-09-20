Рейтинг@Mail.ru
В Москве обновили более 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220920/asfalt-1818036611.html
В Москве обновили более 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий
В Москве обновили более 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий - РИА Новости, 20.09.2022
В Москве обновили более 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий
Специалисты комплекса городского хозяйства обновили более 23 миллионов квадратных метров асфальта в рамках текущего ремонта, сообщил журналистам заммэра столицы РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T09:22
2022-09-20T09:22
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573694791_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_11fa0231aaa374816b9323335102bbf8.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили более 23 миллионов квадратных метров асфальта в рамках текущего ремонта, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду проведен масштабный ремонт дорожного покрытия на ключевых магистралях и улицах, во дворах и внутриквартальных проездах. Всего обновили свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта. Выполнены работы на участках Бульварного и Кремлевского кольца, ТТК и МКАД, Рязанском и Кутузовском проспектах, Ярославском шоссе. Завершаются мероприятия на отдельных объектах в административных округах", - заявил Бирюков.Он напомнил, что работы по текущему ремонту дорог проводятся ежегодно, они необходимы, так как качество дорожного полотна должно соответствовать установленным нормативам."Одна из основных задач – убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры, она может негативно повлиять на дорожную безопасность. Все мероприятия проводились в соответствии с графиком, преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - пояснил заммэра.Бирюков подчеркнул, что при ремонте дорог применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси.В комплексе городского хозяйства добавили, что для вылетных магистралей и дорог с высокой интенсивностью движения выбирают щебеночно-мастичный состав, который повышает прочность асфальта в 1,5 раза по сравнению со смесью на основе гранитного щебня. Это позволяет обеспечить большее количество проездов машин без повреждений полотна.
https://ria.ru/20220917/moskva-1817504953.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573694791_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_55618d8f63b278dec791194eeec898fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
09:22 20.09.2022
 

В Москве обновили более 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий

© РИА Новости / Александр КряжевРабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили более 23 миллионов квадратных метров асфальта в рамках текущего ремонта, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду проведен масштабный ремонт дорожного покрытия на ключевых магистралях и улицах, во дворах и внутриквартальных проездах. Всего обновили свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта. Выполнены работы на участках Бульварного и Кремлевского кольца, ТТК и МКАД, Рязанском и Кутузовском проспектах, Ярославском шоссе. Завершаются мероприятия на отдельных объектах в административных округах", - заявил Бирюков.
Он напомнил, что работы по текущему ремонту дорог проводятся ежегодно, они необходимы, так как качество дорожного полотна должно соответствовать установленным нормативам.
"Одна из основных задач – убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры, она может негативно повлиять на дорожную безопасность. Все мероприятия проводились в соответствии с графиком, преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - пояснил заммэра.
Ремонт водопровода в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 10:23Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве реконструировали 120 км водопроводных и канализационных сетей
Бирюков подчеркнул, что при ремонте дорог применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси.
В комплексе городского хозяйства добавили, что для вылетных магистралей и дорог с высокой интенсивностью движения выбирают щебеночно-мастичный состав, который повышает прочность асфальта в 1,5 раза по сравнению со смесью на основе гранитного щебня. Это позволяет обеспечить большее количество проездов машин без повреждений полотна.
 
Городское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала