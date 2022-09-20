https://ria.ru/20220920/asfalt-1818036611.html
В Москве обновили более 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий
В Москве обновили более 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий - РИА Новости, 20.09.2022
В Москве обновили более 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий
Специалисты комплекса городского хозяйства обновили более 23 миллионов квадратных метров асфальта в рамках текущего ремонта, сообщил журналистам заммэра столицы РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T09:22
2022-09-20T09:22
2022-09-20T09:22
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили более 23 миллионов квадратных метров асфальта в рамках текущего ремонта, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду проведен масштабный ремонт дорожного покрытия на ключевых магистралях и улицах, во дворах и внутриквартальных проездах. Всего обновили свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта. Выполнены работы на участках Бульварного и Кремлевского кольца, ТТК и МКАД, Рязанском и Кутузовском проспектах, Ярославском шоссе. Завершаются мероприятия на отдельных объектах в административных округах", - заявил Бирюков.Он напомнил, что работы по текущему ремонту дорог проводятся ежегодно, они необходимы, так как качество дорожного полотна должно соответствовать установленным нормативам."Одна из основных задач – убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры, она может негативно повлиять на дорожную безопасность. Все мероприятия проводились в соответствии с графиком, преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - пояснил заммэра.Бирюков подчеркнул, что при ремонте дорог применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси.В комплексе городского хозяйства добавили, что для вылетных магистралей и дорог с высокой интенсивностью движения выбирают щебеночно-мастичный состав, который повышает прочность асфальта в 1,5 раза по сравнению со смесью на основе гранитного щебня. Это позволяет обеспечить большее количество проездов машин без повреждений полотна.
https://ria.ru/20220917/moskva-1817504953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили более 23 миллионов квадратных метров асфальта в рамках текущего ремонта, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду проведен масштабный ремонт дорожного покрытия на ключевых магистралях и улицах, во дворах и внутриквартальных проездах. Всего обновили свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта. Выполнены работы на участках Бульварного и Кремлевского кольца, ТТК и МКАД, Рязанском и Кутузовском проспектах
, Ярославском шоссе
. Завершаются мероприятия на отдельных объектах в административных округах", - заявил Бирюков.
Он напомнил, что работы по текущему ремонту дорог проводятся ежегодно, они необходимы, так как качество дорожного полотна должно соответствовать установленным нормативам.
"Одна из основных задач – убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры, она может негативно повлиять на дорожную безопасность. Все мероприятия проводились в соответствии с графиком, преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - пояснил заммэра.
Бирюков подчеркнул, что при ремонте дорог применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси.
В комплексе городского хозяйства добавили, что для вылетных магистралей и дорог с высокой интенсивностью движения выбирают щебеночно-мастичный состав, который повышает прочность асфальта в 1,5 раза по сравнению со смесью на основе гранитного щебня. Это позволяет обеспечить большее количество проездов машин без повреждений полотна.