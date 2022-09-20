https://ria.ru/20220920/asfalt-1818036611.html

В Москве обновили более 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий

В Москве обновили более 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий - РИА Новости, 20.09.2022

В Москве обновили более 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий

Специалисты комплекса городского хозяйства обновили более 23 миллионов квадратных метров асфальта в рамках текущего ремонта, сообщил журналистам заммэра столицы РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T09:22

2022-09-20T09:22

2022-09-20T09:22

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили более 23 миллионов квадратных метров асфальта в рамках текущего ремонта, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду проведен масштабный ремонт дорожного покрытия на ключевых магистралях и улицах, во дворах и внутриквартальных проездах. Всего обновили свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта. Выполнены работы на участках Бульварного и Кремлевского кольца, ТТК и МКАД, Рязанском и Кутузовском проспектах, Ярославском шоссе. Завершаются мероприятия на отдельных объектах в административных округах", - заявил Бирюков.Он напомнил, что работы по текущему ремонту дорог проводятся ежегодно, они необходимы, так как качество дорожного полотна должно соответствовать установленным нормативам."Одна из основных задач – убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры, она может негативно повлиять на дорожную безопасность. Все мероприятия проводились в соответствии с графиком, преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - пояснил заммэра.Бирюков подчеркнул, что при ремонте дорог применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси.В комплексе городского хозяйства добавили, что для вылетных магистралей и дорог с высокой интенсивностью движения выбирают щебеночно-мастичный состав, который повышает прочность асфальта в 1,5 раза по сравнению со смесью на основе гранитного щебня. Это позволяет обеспечить большее количество проездов машин без повреждений полотна.

https://ria.ru/20220917/moskva-1817504953.html

москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва