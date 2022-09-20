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Украинский экс-офицер объяснил, почему уехал из страны - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/armiya-1818020784.html
Украинский экс-офицер объяснил, почему уехал из страны
Украинский экс-офицер объяснил, почему уехал из страны - РИА Новости, 20.09.2022
Украинский экс-офицер объяснил, почему уехал из страны
Бывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко, покинувший Украину из-за нежелания служить "фашистскому режиму", рассчитывает продолжить... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T06:17
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специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Бывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко, покинувший Украину из-за нежелания служить "фашистскому режиму", рассчитывает продолжить службу в рядах российских вооруженных сил."Я хотел бы продолжить службу добровольно в рядах Вооруженных сил России на территории Украины. Защищать Украину, народ украинский, нормальный, от этого фашизма, который производит режим Зеленского", - сказал Гнатенко РИА Новости.По его словам, украинские военные наносят удары по мирным жителям, по домам, а армия России специально не бьет в ответ, когда есть риск задеть гражданских."Потому что им людей жалко по факту. В отличие от того, как это делают нацисты", - сказал собеседник агентства.Экс-офицер призвал украинских военных сдаваться и не воевать на стороне режима Зеленского."Вам недолго осталось. Лучше сдавайтесь, убегайте оттуда, потому что до вас скоро дойдут", - сказал он.
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россия
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Экс-офицер ВСУ о причинах перехода в российские вооруженные силы
Украинский экс-офицер заявил РИА Новости, что решил перейти в российские вооруженные силы, чтобы "пойти против фашизма".
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в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина
06:17 20.09.2022 (обновлено: 08:41 20.09.2022)
 
Украинский экс-офицер объяснил, почему уехал из страны

Украинский экс-офицер Гнатенко заявил, что хочет служить в российской армии

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Бывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко, покинувший Украину из-за нежелания служить "фашистскому режиму", рассчитывает продолжить службу в рядах российских вооруженных сил.
"Я хотел бы продолжить службу добровольно в рядах Вооруженных сил России на территории Украины. Защищать Украину, народ украинский, нормальный, от этого фашизма, который производит режим Зеленского", - сказал Гнатенко РИА Новости.
По его словам, украинские военные наносят удары по мирным жителям, по домам, а армия России специально не бьет в ответ, когда есть риск задеть гражданских.
"Потому что им людей жалко по факту. В отличие от того, как это делают нацисты", - сказал собеседник агентства.
Экс-офицер призвал украинских военных сдаваться и не воевать на стороне режима Зеленского.
"Вам недолго осталось. Лучше сдавайтесь, убегайте оттуда, потому что до вас скоро дойдут", - сказал он.

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