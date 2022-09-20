https://ria.ru/20220920/armiya-1818020784.html

Украинский экс-офицер объяснил, почему уехал из страны

Украинский экс-офицер объяснил, почему уехал из страны - РИА Новости, 20.09.2022

Украинский экс-офицер объяснил, почему уехал из страны

Бывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко, покинувший Украину из-за нежелания служить "фашистскому режиму", рассчитывает продолжить... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T06:17

2022-09-20T06:17

2022-09-20T08:41

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Бывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко, покинувший Украину из-за нежелания служить "фашистскому режиму", рассчитывает продолжить службу в рядах российских вооруженных сил."Я хотел бы продолжить службу добровольно в рядах Вооруженных сил России на территории Украины. Защищать Украину, народ украинский, нормальный, от этого фашизма, который производит режим Зеленского", - сказал Гнатенко РИА Новости.По его словам, украинские военные наносят удары по мирным жителям, по домам, а армия России специально не бьет в ответ, когда есть риск задеть гражданских."Потому что им людей жалко по факту. В отличие от того, как это делают нацисты", - сказал собеседник агентства.Экс-офицер призвал украинских военных сдаваться и не воевать на стороне режима Зеленского."Вам недолго осталось. Лучше сдавайтесь, убегайте оттуда, потому что до вас скоро дойдут", - сказал он.

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Экс-офицер ВСУ о причинах перехода в российские вооруженные силы Украинский экс-офицер заявил РИА Новости, что решил перейти в российские вооруженные силы, чтобы "пойти против фашизма". 2022-09-20T06:17 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина