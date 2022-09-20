https://ria.ru/20220920/armiya-1818020784.html
Украинский экс-офицер объяснил, почему уехал из страны
Украинский экс-офицер объяснил, почему уехал из страны - РИА Новости, 20.09.2022
Украинский экс-офицер объяснил, почему уехал из страны
Бывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко, покинувший Украину из-за нежелания служить "фашистскому режиму", рассчитывает продолжить... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T06:17
2022-09-20T06:17
2022-09-20T08:41
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Бывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко, покинувший Украину из-за нежелания служить "фашистскому режиму", рассчитывает продолжить службу в рядах российских вооруженных сил."Я хотел бы продолжить службу добровольно в рядах Вооруженных сил России на территории Украины. Защищать Украину, народ украинский, нормальный, от этого фашизма, который производит режим Зеленского", - сказал Гнатенко РИА Новости.По его словам, украинские военные наносят удары по мирным жителям, по домам, а армия России специально не бьет в ответ, когда есть риск задеть гражданских."Потому что им людей жалко по факту. В отличие от того, как это делают нацисты", - сказал собеседник агентства.Экс-офицер призвал украинских военных сдаваться и не воевать на стороне режима Зеленского."Вам недолго осталось. Лучше сдавайтесь, убегайте оттуда, потому что до вас скоро дойдут", - сказал он.
https://ria.ru/20220920/rasstrely-1818015450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818027343_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_02cc8f5961def43293abe8670b0937e2.jpg
Экс-офицер ВСУ о причинах перехода в российские вооруженные силы
Украинский экс-офицер заявил РИА Новости, что решил перейти в российские вооруженные силы, чтобы "пойти против фашизма".
2022-09-20T06:17
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина
06:17 20.09.2022 (обновлено: 08:41 20.09.2022)
Украинский экс-офицер объяснил, почему уехал из страны
Украинский экс-офицер Гнатенко заявил, что хочет служить в российской армии
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Бывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко, покинувший Украину из-за нежелания служить "фашистскому режиму", рассчитывает продолжить службу в рядах российских вооруженных сил.
"Я хотел бы продолжить службу добровольно в рядах Вооруженных сил России на территории Украины. Защищать Украину, народ украинский, нормальный, от этого фашизма, который производит режим Зеленского", - сказал Гнатенко РИА Новости.
По его словам, украинские военные наносят удары по мирным жителям, по домам, а армия России специально не бьет в ответ, когда есть риск задеть гражданских.
"Потому что им людей жалко по факту. В отличие от того, как это делают нацисты", - сказал собеседник агентства.
Экс-офицер призвал украинских военных сдаваться и не воевать на стороне режима Зеленского.
"Вам недолго осталось. Лучше сдавайтесь, убегайте оттуда, потому что до вас скоро дойдут", - сказал он.