https://ria.ru/20220920/amendment-1818111870.html
В Думу внесли поправки о наказании за преступления в военное время
В Думу внесли поправки о наказании за преступления в военное время - РИА Новости, 20.09.2022
В Думу внесли поправки о наказании за преступления в военное время
На рассмотрение Госдумы поступили поправки, предлагающие ввести в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время" и "вооруженный... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:09
2022-09-20T13:09
2022-09-20T13:28
госдума рф
общество
андрей клишас
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. На рассмотрение Госдумы поступили поправки, предлагающие ввести в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время" и "вооруженный конфликт", а также об ужесточении ответственности за связанные с этими периодами преступления.Поправки к правительственному законопроекту о внесении изменений в Уголовный кодекс подготовили депутаты от всех фракций Госдумы, а также сенаторы Андрей Клишас и Ольга Ковитиди.Так, за неявку на военную службу по призыву или дезертирство предлагается наказывать сроком до десяти лет лишения свободы.Военнослужащие запаса на военных сборах за указанные преступления несут уголовную ответственность наравне с контрактниками.В то же время поправки предусматривают, что человека могут освободить от наказания, если он самовольно оставил место службы или не явился в срок вследствие "стечения тяжелых обстоятельств".Кроме того, предлагается уточнить наказание за мародерство.Мародерство, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. Это же деяние, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.Как сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации, поправки в УК Дума может принять уже сегодня. Сенатор Клишас подтвердил агентству, что верхняя палата рассмотрит документ на заседании 21 сентября.
https://ria.ru/20220915/dobrovoltsy-1816959198.html
https://ria.ru/20220917/mobilizatsiya-1817488637.html
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госдума рф, общество, андрей клишас
Госдума РФ, Общество, Андрей Клишас
13:09 20.09.2022 (обновлено: 13:28 20.09.2022)
В Думу внесли поправки о наказании за преступления в военное время
В Думу внесли поправки об ужесточении ответственности за преступления в военное время
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. На рассмотрение Госдумы поступили поправки, предлагающие ввести в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время" и "вооруженный конфликт", а также об ужесточении ответственности за связанные с этими периодами преступления.
Поправки к правительственному законопроекту о внесении изменений в Уголовный кодекс подготовили депутаты от всех фракций Госдумы, а также сенаторы Андрей Клишас
и Ольга Ковитиди
.
Так, за неявку на военную службу по призыву или дезертирство предлагается наказывать сроком до десяти лет лишения свободы.
"Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет", — говорится в тексте поправок.
Военнослужащие запаса на военных сборах за указанные преступления несут уголовную ответственность наравне с контрактниками.
В то же время поправки предусматривают, что человека могут освободить от наказания, если он самовольно оставил место службы или не явился в срок вследствие "стечения тяжелых обстоятельств".
Кроме того, предлагается уточнить наказание за мародерство.
"Мародерство, то есть совершенные с корыстной целью в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий и не связанные с вынужденной необходимостью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение в пользу виновного или других лиц чужого имущества (в том числе имущества, находящегося при убитых или раненых, имущества гражданского населения), наказывается лишением свободы на срок до шести лет", — указано в документе.
Мародерство, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. Это же деяние, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Как сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации
, поправки в УК Дума может принять уже сегодня. Сенатор Клишас подтвердил агентству, что верхняя палата рассмотрит документ на заседании 21 сентября.