https://ria.ru/20220920/amendment-1818111870.html

В Думу внесли поправки о наказании за преступления в военное время

В Думу внесли поправки о наказании за преступления в военное время - РИА Новости, 20.09.2022

В Думу внесли поправки о наказании за преступления в военное время

На рассмотрение Госдумы поступили поправки, предлагающие ввести в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время" и "вооруженный... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:09

2022-09-20T13:09

2022-09-20T13:28

госдума рф

общество

андрей клишас

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. На рассмотрение Госдумы поступили поправки, предлагающие ввести в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время" и "вооруженный конфликт", а также об ужесточении ответственности за связанные с этими периодами преступления.Поправки к правительственному законопроекту о внесении изменений в Уголовный кодекс подготовили депутаты от всех фракций Госдумы, а также сенаторы Андрей Клишас и Ольга Ковитиди.Так, за неявку на военную службу по призыву или дезертирство предлагается наказывать сроком до десяти лет лишения свободы.Военнослужащие запаса на военных сборах за указанные преступления несут уголовную ответственность наравне с контрактниками.В то же время поправки предусматривают, что человека могут освободить от наказания, если он самовольно оставил место службы или не явился в срок вследствие "стечения тяжелых обстоятельств".Кроме того, предлагается уточнить наказание за мародерство.Мародерство, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. Это же деяние, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.Как сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации, поправки в УК Дума может принять уже сегодня. Сенатор Клишас подтвердил агентству, что верхняя палата рассмотрит документ на заседании 21 сентября.

https://ria.ru/20220915/dobrovoltsy-1816959198.html

https://ria.ru/20220917/mobilizatsiya-1817488637.html

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Михаил Бобок

Михаил Бобок

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Бобок

госдума рф, общество, андрей клишас