https://ria.ru/20220920/allen-1818183754.html

Вуди Аллен отказался от слов об уходе из кино

Вуди Аллен отказался от слов об уходе из кино - РИА Новости, 20.09.2022

Вуди Аллен отказался от слов об уходе из кино

Вуди Аллен отказался от слов об уходе из кино, сообщает Variety. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:14

2022-09-20T17:14

2022-09-20T17:19

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вуди аллен (стюарт конигсберг)

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Вуди Аллен отказался от слов об уходе из кино, сообщает Variety."Он никогда не говорил, что хочет уйти на пенсию и пишет еще один роман. Режиссер признавался, что думает о том, чтобы не снимать фильмы, ведь их создание уже не доставляет ему такое удовольствие — они очень быстро попадают на стриминговые платформы, а ему нравится смотреть фильмы на большом экране. Сейчас он не собирается уходить на пенсию и очень рад быть в Париже на съемках новой картины, 50-й по счету", — заявил его представитель. Нынешний проект Аллена будет на французском языке. Ранее он сравнивал эту ленту со своим другим фильмом — "Матч Пойнт". По мнению режиссера, предстоящая картина будет такой же "захватывающей, драматичной", а еще зловещей. Планируется, что ее съемки завершатся через пару недель. В последнее время Аллен чаще работает в Европе из-за обвинений в домогательствах со стороны его приемной дочери Дилан Фэрроу. Его предыдущий проект "Фестиваль Рифкина" вышел в 2020 году. Мировая премьера ленты прошла на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне.

https://ria.ru/20220802/pitt-1806610261.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, вуди аллен (стюарт конигсберг)