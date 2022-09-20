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Вуди Аллен отказался от слов об уходе из кино - РИА Новости, 20.09.2022
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Культура
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Вуди Аллен отказался от слов об уходе из кино
Вуди Аллен отказался от слов об уходе из кино - РИА Новости, 20.09.2022
Вуди Аллен отказался от слов об уходе из кино
Вуди Аллен отказался от слов об уходе из кино, сообщает Variety. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:14
2022-09-20T17:19
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вуди аллен (стюарт конигсберг)
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Вуди Аллен отказался от слов об уходе из кино, сообщает Variety."Он никогда не говорил, что хочет уйти на пенсию и пишет еще один роман. Режиссер признавался, что думает о том, чтобы не снимать фильмы, ведь их создание уже не доставляет ему такое удовольствие — они очень быстро попадают на стриминговые платформы, а ему нравится смотреть фильмы на большом экране. Сейчас он не собирается уходить на пенсию и очень рад быть в Париже на съемках новой картины, 50-й по счету", — заявил его представитель. Нынешний проект Аллена будет на французском языке. Ранее он сравнивал эту ленту со своим другим фильмом — "Матч Пойнт". По мнению режиссера, предстоящая картина будет такой же "захватывающей, драматичной", а еще зловещей. Планируется, что ее съемки завершатся через пару недель. В последнее время Аллен чаще работает в Европе из-за обвинений в домогательствах со стороны его приемной дочери Дилан Фэрроу. Его предыдущий проект "Фестиваль Рифкина" вышел в 2020 году. Мировая премьера ленты прошла на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, вуди аллен (стюарт конигсберг)
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, Вуди Аллен (Стюарт Конигсберг)
17:14 20.09.2022 (обновлено: 17:19 20.09.2022)
 
Вуди Аллен отказался от слов об уходе из кино

Представитель Вуди Аллена заявил, что слова режиссера не так поняли и он не уходит из кино

© AP Photo / Thibault CamusРежиссер Вуди Аллен
Режиссер Вуди Аллен - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© AP Photo / Thibault Camus
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Вуди Аллен отказался от слов об уходе из кино, сообщает Variety.
"Он никогда не говорил, что хочет уйти на пенсию и пишет еще один роман. Режиссер признавался, что думает о том, чтобы не снимать фильмы, ведь их создание уже не доставляет ему такое удовольствие — они очень быстро попадают на стриминговые платформы, а ему нравится смотреть фильмы на большом экране. Сейчас он не собирается уходить на пенсию и очень рад быть в Париже на съемках новой картины, 50-й по счету", — заявил его представитель.
Нынешний проект Аллена будет на французском языке. Ранее он сравнивал эту ленту со своим другим фильмом — "Матч Пойнт". По мнению режиссера, предстоящая картина будет такой же "захватывающей, драматичной", а еще зловещей. Планируется, что ее съемки завершатся через пару недель.
В последнее время Аллен чаще работает в Европе из-за обвинений в домогательствах со стороны его приемной дочери Дилан Фэрроу. Его предыдущий проект "Фестиваль Рифкина" вышел в 2020 году. Мировая премьера ленты прошла на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне.

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