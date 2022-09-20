https://ria.ru/20220920/aktsii-1818250155.html

Российский рынок акций упал почти на девять процентов

Российский рынок акций упал почти на девять процентов - РИА Новости, 20.09.2022

Российский рынок акций упал почти на девять процентов

Российский рынок акций завершил основные торги вторника максимальным с 24 февраля падением - на 8,84%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T18:59

2022-09-20T18:59

2022-09-20T19:01

акции

россия

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российский рынок акций завершил основные торги вторника максимальным с 24 февраля падением - на 8,84%, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 8,84%, до 2215,67 пункта, долларовый РТС - на 9,31%, до 1154,17 пункта.Это самое сильное падение российского рынка акций с 24 февраля, когда оно составило 33,3%. Сегодняшний спад оказался глубже, чем 30 июня, когда индекс Мосбиржи по итогам дня потерял 7,3% после новости об отмене дивидендов "Газпрома" по итогам 2021 года.С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи будет походить вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.

https://ria.ru/20220827/birzha-1812451185.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

акции, россия, московская биржа, экономика