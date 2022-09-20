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Российский рынок акций упал почти на девять процентов - РИА Новости, 20.09.2022
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Российский рынок акций упал почти на девять процентов
Российский рынок акций упал почти на девять процентов - РИА Новости, 20.09.2022
Российский рынок акций упал почти на девять процентов
Российский рынок акций завершил основные торги вторника максимальным с 24 февраля падением - на 8,84%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:59
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акции
россия
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российский рынок акций завершил основные торги вторника максимальным с 24 февраля падением - на 8,84%, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 8,84%, до 2215,67 пункта, долларовый РТС - на 9,31%, до 1154,17 пункта.Это самое сильное падение российского рынка акций с 24 февраля, когда оно составило 33,3%. Сегодняшний спад оказался глубже, чем 30 июня, когда индекс Мосбиржи по итогам дня потерял 7,3% после новости об отмене дивидендов "Газпрома" по итогам 2021 года.С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи будет походить вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.
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акции, россия, московская биржа, экономика
Акции, Россия, Московская биржа, Экономика
18:59 20.09.2022 (обновлено: 19:01 20.09.2022)
 
Российский рынок акций упал почти на девять процентов

Российский рынок акций завершил торги максимальным с 24 февраля падением, на 8,84 процента

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Московская биржа. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российский рынок акций завершил основные торги вторника максимальным с 24 февраля падением - на 8,84%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 8,84%, до 2215,67 пункта, долларовый РТС - на 9,31%, до 1154,17 пункта.
График на мониторе компьютера трейдера - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 01:16
Инвестор рассказал, когда наступит момент уносить ноги с биржи
Это самое сильное падение российского рынка акций с 24 февраля, когда оно составило 33,3%. Сегодняшний спад оказался глубже, чем 30 июня, когда индекс Мосбиржи по итогам дня потерял 7,3% после новости об отмене дивидендов "Газпрома" по итогам 2021 года.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи будет походить вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.
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