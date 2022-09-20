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Силовики раскрыли сбежавшего из Херсона агента СБУ, сообщил источник - РИА Новости, 20.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/agent-1818180107.html
Силовики раскрыли сбежавшего из Херсона агента СБУ, сообщил источник
Силовики раскрыли сбежавшего из Херсона агента СБУ, сообщил источник - РИА Новости, 20.09.2022
Силовики раскрыли сбежавшего из Херсона агента СБУ, сообщил источник
Российские силовики раскрыли агента украинских спецслужб, отставного полковника СБУ и завкафедрой херсонского отделения Харьковского национального университета... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:40
2022-09-20T15:44
специальная военная операция на украине
херсон
служба безопасности украины
россия
в мире
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ХЕРСОН, 20 сен – РИА Новости. Российские силовики раскрыли агента украинских спецслужб, отставного полковника СБУ и завкафедрой херсонского отделения Харьковского национального университета военно-воздушных сил Николая Сапогу, который вербовал ранее проходивших у него обучение студентов для шпионажа в пользу киевского режима, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур."В первые дни СВО Сапога сбежал из Херсона, предположительно в Полтаву. Летом 2022 года Сапога начал выходить на связь с одним из оставшихся в Херсоне, предположительно доверенным, слушателем с целью выяснить обстановку в городе и настроения среди своих учеников. В последнем сообщении Сапога призвал всех оставшихся в Херсоне студентов выехать на территорию, подконтрольную Украине, и поступить в закрытое военно-учебное заведение в Полтаве с перспективой работы в СБУ. Кроме того, он требовал докладывать об обстановке в городе и проводить видеосъемку последствий украинских обстрелов", - рассказал собеседник агентства.По его словам, Сапога, возглавлявший местную ассоциацию ветеранов отдела "К" СБУ, сбежал из Херсона в феврале 2022 года с действующими сотрудниками СБУ и продолжал обучение курсантов по специальностям радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.О деятельности Сапоги рассказали и его бывшие студенты Александр Копайгора и Наталья Сосмий, у которых Сапога преподавал на курсах военной подготовки кафедры "Воздушных сил" Харьковского университета по военно-учетной специальности "Психолог".По словам Копайгоры, Сапога звонил ему с угрозами: "Если ты не выедешь, мы будем вынуждены тебя отчислить", на что Александр ему ответил, что не уедет из Херсона, поскольку не может бросить мать. Помимо Сапоги в мессенджере Viber в августе 2022 года к Александру обращался еще один сотрудник СБУ, знакомый ему с 2015 года, – Александр Варченко - с просьбой узнать о социально-политической ситуации в городе: сколько жителей примерно осталось. Третьим собеседником в Viber Александра был его знакомый – украинский пограничник Александр Терешков, которого также интересовала обстановка в городе и особенно - кто находится в бывшем здании Национальной полиции Херсона. Помимо общих вопросов Терешков в конце августа просил передать в городе посылку некой девушке, но в итоге передача так и не состоялась.Российские силовики ранее сообщали о многочисленных попытках вербовки жителей Херсонской области со стороны украинских спецслужб, а также проведении диверсионной деятельности кадровыми и бывшими сотрудниками СБУ, в том числе сбежавшими из Херсонской области после начала российской спецоперации.
https://ria.ru/20220912/sbu-1816126456.html
https://ria.ru/20220919/gosizmena-1817880222.html
херсон
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херсон, служба безопасности украины, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Служба безопасности Украины, Россия, В мире
15:40 20.09.2022 (обновлено: 15:44 20.09.2022)
 
Силовики раскрыли сбежавшего из Херсона агента СБУ, сообщил источник

Источник: российские силовики раскрыли сбежавшего из Херсона агента СБУ

© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 20 сен – РИА Новости. Российские силовики раскрыли агента украинских спецслужб, отставного полковника СБУ и завкафедрой херсонского отделения Харьковского национального университета военно-воздушных сил Николая Сапогу, который вербовал ранее проходивших у него обучение студентов для шпионажа в пользу киевского режима, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур.
"В первые дни СВО Сапога сбежал из Херсона, предположительно в Полтаву. Летом 2022 года Сапога начал выходить на связь с одним из оставшихся в Херсоне, предположительно доверенным, слушателем с целью выяснить обстановку в городе и настроения среди своих учеников. В последнем сообщении Сапога призвал всех оставшихся в Херсоне студентов выехать на территорию, подконтрольную Украине, и поступить в закрытое военно-учебное заведение в Полтаве с перспективой работы в СБУ. Кроме того, он требовал докладывать об обстановке в городе и проводить видеосъемку последствий украинских обстрелов", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, Сапога, возглавлявший местную ассоциацию ветеранов отдела "К" СБУ, сбежал из Херсона в феврале 2022 года с действующими сотрудниками СБУ и продолжал обучение курсантов по специальностям радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.
О деятельности Сапоги рассказали и его бывшие студенты Александр Копайгора и Наталья Сосмий, у которых Сапога преподавал на курсах военной подготовки кафедры "Воздушных сил" Харьковского университета по военно-учетной специальности "Психолог".
По словам Копайгоры, Сапога звонил ему с угрозами: "Если ты не выедешь, мы будем вынуждены тебя отчислить", на что Александр ему ответил, что не уедет из Херсона, поскольку не может бросить мать. Помимо Сапоги в мессенджере Viber в августе 2022 года к Александру обращался еще один сотрудник СБУ, знакомый ему с 2015 года, – Александр Варченко - с просьбой узнать о социально-политической ситуации в городе: сколько жителей примерно осталось. Третьим собеседником в Viber Александра был его знакомый – украинский пограничник Александр Терешков, которого также интересовала обстановка в городе и особенно - кто находится в бывшем здании Национальной полиции Херсона. Помимо общих вопросов Терешков в конце августа просил передать в городе посылку некой девушке, но в итоге передача так и не состоялась.
Российские силовики ранее сообщали о многочисленных попытках вербовки жителей Херсонской области со стороны украинских спецслужб, а также проведении диверсионной деятельности кадровыми и бывшими сотрудниками СБУ, в том числе сбежавшими из Херсонской области после начала российской спецоперации.

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