15:40 20.09.2022 (обновлено: 15:44 20.09.2022)
Силовики раскрыли сбежавшего из Херсона агента СБУ, сообщил источник
Источник: российские силовики раскрыли сбежавшего из Херсона агента СБУ
© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
ХЕРСОН, 20 сен – РИА Новости. Российские силовики раскрыли агента украинских спецслужб, отставного полковника СБУ и завкафедрой херсонского отделения Харьковского национального университета военно-воздушных сил Николая Сапогу, который вербовал ранее проходивших у него обучение студентов для шпионажа в пользу киевского режима, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур.
"В первые дни СВО Сапога сбежал из Херсона, предположительно в Полтаву. Летом 2022 года Сапога начал выходить на связь с одним из оставшихся в Херсоне, предположительно доверенным, слушателем с целью выяснить обстановку в городе и настроения среди своих учеников. В последнем сообщении Сапога призвал всех оставшихся в Херсоне студентов выехать на территорию, подконтрольную Украине, и поступить в закрытое военно-учебное заведение в Полтаве с перспективой работы в СБУ. Кроме того, он требовал докладывать об обстановке в городе и проводить видеосъемку последствий украинских обстрелов", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, Сапога, возглавлявший местную ассоциацию ветеранов отдела "К" СБУ, сбежал из Херсона в феврале 2022 года с действующими сотрудниками СБУ и продолжал обучение курсантов по специальностям радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.
О деятельности Сапоги рассказали и его бывшие студенты Александр Копайгора и Наталья Сосмий, у которых Сапога преподавал на курсах военной подготовки кафедры "Воздушных сил" Харьковского университета по военно-учетной специальности "Психолог".
По словам Копайгоры, Сапога звонил ему с угрозами: "Если ты не выедешь, мы будем вынуждены тебя отчислить", на что Александр ему ответил, что не уедет из Херсона, поскольку не может бросить мать. Помимо Сапоги в мессенджере Viber в августе 2022 года к Александру обращался еще один сотрудник СБУ, знакомый ему с 2015 года, – Александр Варченко - с просьбой узнать о социально-политической ситуации в городе: сколько жителей примерно осталось. Третьим собеседником в Viber Александра был его знакомый – украинский пограничник Александр Терешков, которого также интересовала обстановка в городе и особенно - кто находится в бывшем здании Национальной полиции Херсона. Помимо общих вопросов Терешков в конце августа просил передать в городе посылку некой девушке, но в итоге передача так и не состоялась.
Российские силовики ранее сообщали о многочисленных попытках вербовки жителей Херсонской области со стороны украинских спецслужб, а также проведении диверсионной деятельности кадровыми и бывшими сотрудниками СБУ, в том числе сбежавшими из Херсонской области после начала российской спецоперации.