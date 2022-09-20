https://ria.ru/20220920/aes-1818010945.html

СМИ: Германии придется временно остановить АЭС Isar II

СМИ: Германии придется временно остановить АЭС Isar II - РИА Новости, 20.09.2022

СМИ: Германии придется временно остановить АЭС Isar II

АЭС Isar II в Баварии придется остановить примерно на одну неделю для устранения протечки внутреннего клапана электростанции, сообщило немецкое агентство dpa со РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T01:10

2022-09-20T01:10

2022-09-20T07:37

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БЕРЛИН, 20 сен - РИА Новости. АЭС Isar II в Баварии придется остановить примерно на одну неделю для устранения протечки внутреннего клапана электростанции, сообщило немецкое агентство dpa со ссылкой на данные Федерального министерства окружающей среды Германии.Оператор АЭС уже проинформировал о случившемся орган ядерного надзора Баварии.В Федеральном министерстве окружающей среды Германии (BMUV) заявили, что безопасность станции не пострадала. При этом реактор, как отметили в ведомстве, должен быть отремонтирован — для того чтобы быть сохранить работоспособность в следующем году.В этой связи министерство намерено изучить возможность использования Isar II в качестве резервной мощности для производства энергии в Германии до середины будущего апреля, как ранее планировал министр экономики ФРГ Роберт Хабек.Как уточнил оператор АЭС, ремонт не потребуется, если электростанция прекратит работу после 31 декабря 2022 годаРанее федеральная ассоциация промышленности Германии (BDI) потребовала от властей "четкого сигнала" о продлении работы АЭС, заявила, что "тот факт, что правительство отказывается от электроэнергии атомных электростанций во время величайшего энергетического кризиса в истории ФРГ, плохо сказывается на энергоснабжении и ценах на энергию".Глава минэкономики, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что закрытие двух АЭС в Германии в 2022 году должно быть отменено в случае возможных ЧС в энергоснабжении. Он добавил, что станции могут быть отправлены в резерв и начать производство электроэнергии в "ситуации, когда это будет необходимо".Изначально планировалось, что Германия откажется от атомной энергетики в 2022 году. В начале года в стране уже отключили три из последних шести атомных электростанций. Канцлер Олаф Шольц неоднократно говорил о том, что вопрос о пролонгировании работы оставшихся АЭС изучается на фоне возможного энергетического коллапса этой и следующей зимой. Хабек, который принадлежит к партии "Зеленые", высказывался против дальнейшего использования атомных станций для производства электроэнергии.

https://ria.ru/20220812/germaniya-1809105342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, германия, бавария