Воронежская область выделит более 3,2 миллиарда рублей на инвестиции в ЖКХ
В Воронежской области выделят более 3,2 миллиарда рублей на инвестиции в ЖКХ в 2023 году
© Depositphotos / mulderphotoВид на Воронеж
© Depositphotos / mulderphoto
Вид на Воронеж. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Свыше 3,2 миллиарда рублей планируется выделить в Воронежской области в 2023 году на адресную инвестиционную программу в сфере ЖКХ, сообщает Воронежская областная дума.
Депутаты Воронежской облдумы обсудили обновление коммунальной инфраструктуры региона в 2023 году.
"Общий объем средств, планируемых в сфере ЖКХ на мероприятия областной адресной инвестиционной программы (ОАИП) в Воронежской области в 2023 году, составляет более 3,2 миллиарда рублей, из них средства региональной казны — свыше 2 миллиардов 387 миллионов", - говорится в сообщении.
Как отмечает заксобрание, средства предлагается направить на реализацию 21 объекта муниципальной собственности и одного — областной.
В рамках областной адресной инвестиционной программы одним из приоритетных направлений планирования бюджетных ассигнований на 2023 год является реализация регионального проекта "Чистая вода". На модернизацию систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения объем запланированных ассигнований составляет почти 2,98 миллиарда рублей. В рамках этого финансирования ожидается строительство и реконструкция 10 объектов, три из которых — переходящие. В списке таких объектов - строительство водоподъемной станции (ВПС)-21, реконструкция ВПС-9 в Воронеже, строительство комплекса очистных сооружений в Павловске, прокладка двух водопроводных линий, а также напорных канализационных линий в районах массовой застройки и ряд других проектов.
"В регионе активно ведется строительство и модернизация систем водоснабжения. На реализацию регионального проекта "Чистая вода" в бюджете Воронежской области на 2022 год заложено почти 457 миллионов рублей, на следующий год предварительно запланировано свыше 846 миллионов рублей. Средства будут направлены на реализацию шести объектов. Работа по выявлению инфраструктуры, требующей реконструкции, продолжается в тесном контакте с местными властями", – сообщил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.