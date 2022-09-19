https://ria.ru/20220919/zerno-1817844171.html
Зерновой союз попросил Путина ввести квоту на экспорт зерна
Зерновой союз попросил Путина ввести квоту на экспорт зерна - РИА Новости, 19.09.2022
Зерновой союз попросил Путина ввести квоту на экспорт зерна
Российский зерновой союз (РЗС) обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением отказаться от взымания плавающей экспортной пошлины на зерно в пользу... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:33
2022-09-19T13:33
2022-09-19T13:33
экономика
владимир путин
михаил мишустин
дмитрий патрушев
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российский зерновой союз (РЗС) обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением отказаться от взымания плавающей экспортной пошлины на зерно в пользу квотирования его вывоза и без ограничений по историческому принципу, говорится в обращении союза (есть у РИА Новости)."По нашему мнению, необходимо принятие комплекса мер, основой которой является наименее "затратный" для государства - создание условий для масштабного экспорта зерна за счет отказа от взимания плавающей пошлины и переход на квотирование общих объемов зернового экспорта по сезону в целом и без ограничений доступа к экспорту по историческому принципу", - говорится в обращении, посвященном текущей ситуации и перспективам зернового рынка.Копии обращения направлены премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.РЗС поясняет, что в настоящее время уборочная кампания приближается к завершающей стадии, и при этом наиболее характерным ее моментом стало существенное повышение урожайности зерновых культур, позволяющее ожидать исторического рекорда валового сбора на уровне 137-145 миллионов тонн в зачетном весе, в том числе 92-96 миллионов тонн пшеницы.Вместе с тем высокий урожай стал фактором почти безостановочного падения внутренних цен, которые все больше приближаются к текущей себестоимости продукции. Параллельно ограничено внутреннее потребление, говорится в обращении, и зерновые интервенции могут поддержать деятельность небольшой группы производителей, также нарастают проблемы с возможностью качественного хранения урожая.Авторы письма отмечают, что ситуация могла бы быть исправлена масштабным экспортом, но он сталкивается с внешними неформальными ограничениями, а также с внутренними - в виде плавающей пошлины на зерно. В результате валовая выручка от реализации зерна оказывается лишь немного выше прошлого года - на фоне существенно возросших затрат, создавая риски утраты частью аграриев финансовой устойчивости, а также осложняя риски озимого сева и подрывая инвестиционную привлекательность зернового производства.
https://ria.ru/20220916/zerno-1817416049.html
https://ria.ru/20220914/zerno-1816775335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий патрушев, россия
Экономика, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Дмитрий Патрушев, Россия
Зерновой союз попросил Путина ввести квоту на экспорт зерна
Зерновой союз попросил Путина ввести квоту на экспорт зерна вместо плавающей пошлины
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российский зерновой союз (РЗС) обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением отказаться от взымания плавающей экспортной пошлины на зерно в пользу квотирования его вывоза и без ограничений по историческому принципу, говорится в обращении союза (есть у РИА Новости).
"По нашему мнению, необходимо принятие комплекса мер, основой которой является наименее "затратный" для государства - создание условий для масштабного экспорта зерна за счет отказа от взимания плавающей пошлины и переход на квотирование общих объемов зернового экспорта по сезону в целом и без ограничений доступа к экспорту по историческому принципу", - говорится в обращении, посвященном текущей ситуации и перспективам зернового рынка.
Копии обращения направлены премьер-министру РФ Михаилу Мишустину
и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву
.
РЗС поясняет, что в настоящее время уборочная кампания приближается к завершающей стадии, и при этом наиболее характерным ее моментом стало существенное повышение урожайности зерновых культур, позволяющее ожидать исторического рекорда валового сбора на уровне 137-145 миллионов тонн в зачетном весе, в том числе 92-96 миллионов тонн пшеницы.
Вместе с тем высокий урожай стал фактором почти безостановочного падения внутренних цен, которые все больше приближаются к текущей себестоимости продукции. Параллельно ограничено внутреннее потребление, говорится в обращении, и зерновые интервенции могут поддержать деятельность небольшой группы производителей, также нарастают проблемы с возможностью качественного хранения урожая.
Авторы письма отмечают, что ситуация могла бы быть исправлена масштабным экспортом, но он сталкивается с внешними неформальными ограничениями, а также с внутренними - в виде плавающей пошлины на зерно. В результате валовая выручка от реализации зерна оказывается лишь немного выше прошлого года - на фоне существенно возросших затрат, создавая риски утраты частью аграриев финансовой устойчивости, а также осложняя риски озимого сева и подрывая инвестиционную привлекательность зернового производства.