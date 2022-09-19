https://ria.ru/20220919/zerno-1817844171.html

Зерновой союз попросил Путина ввести квоту на экспорт зерна

Зерновой союз попросил Путина ввести квоту на экспорт зерна - РИА Новости, 19.09.2022

Зерновой союз попросил Путина ввести квоту на экспорт зерна

Российский зерновой союз (РЗС) обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением отказаться от взымания плавающей экспортной пошлины на зерно в пользу... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:33

2022-09-19T13:33

2022-09-19T13:33

экономика

владимир путин

михаил мишустин

дмитрий патрушев

россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российский зерновой союз (РЗС) обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением отказаться от взымания плавающей экспортной пошлины на зерно в пользу квотирования его вывоза и без ограничений по историческому принципу, говорится в обращении союза (есть у РИА Новости)."По нашему мнению, необходимо принятие комплекса мер, основой которой является наименее "затратный" для государства - создание условий для масштабного экспорта зерна за счет отказа от взимания плавающей пошлины и переход на квотирование общих объемов зернового экспорта по сезону в целом и без ограничений доступа к экспорту по историческому принципу", - говорится в обращении, посвященном текущей ситуации и перспективам зернового рынка.Копии обращения направлены премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.РЗС поясняет, что в настоящее время уборочная кампания приближается к завершающей стадии, и при этом наиболее характерным ее моментом стало существенное повышение урожайности зерновых культур, позволяющее ожидать исторического рекорда валового сбора на уровне 137-145 миллионов тонн в зачетном весе, в том числе 92-96 миллионов тонн пшеницы.Вместе с тем высокий урожай стал фактором почти безостановочного падения внутренних цен, которые все больше приближаются к текущей себестоимости продукции. Параллельно ограничено внутреннее потребление, говорится в обращении, и зерновые интервенции могут поддержать деятельность небольшой группы производителей, также нарастают проблемы с возможностью качественного хранения урожая.Авторы письма отмечают, что ситуация могла бы быть исправлена масштабным экспортом, но он сталкивается с внешними неформальными ограничениями, а также с внутренними - в виде плавающей пошлины на зерно. В результате валовая выручка от реализации зерна оказывается лишь немного выше прошлого года - на фоне существенно возросших затрат, создавая риски утраты частью аграриев финансовой устойчивости, а также осложняя риски озимого сева и подрывая инвестиционную привлекательность зернового производства.

https://ria.ru/20220916/zerno-1817416049.html

https://ria.ru/20220914/zerno-1816775335.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий патрушев, россия