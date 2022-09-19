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Глава французского МИД обсудила с Лавровым ситуацию на ЗАЭС

Глава французского МИД обсудила с Лавровым ситуацию на ЗАЭС - РИА Новости, 19.09.2022

Глава французского МИД обсудила с Лавровым ситуацию на ЗАЭС

Глава французского МИД Катрин Колонна сообщила в понедельник, что обсудила с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию на Запорожской АЭС на полях... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T17:06

2022-09-19T17:06

2022-09-19T17:06

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ПАРИЖ, 19 сен – РИА Новости. Глава французского МИД Катрин Колонна сообщила в понедельник, что обсудила с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию на Запорожской АЭС на полях Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке."Ситуация на Запорожской АЭС продолжает вызывать нашу обеспокоенность… Мы обсудим ее в среду утром, в 11.30, в ходе заседания рабочей группы, организованной Францией совместно с генеральным директором МАГАТЭ с тем, чтобы убедиться в том, что будут предприняты действия по обеспечению безопасности на АЭС. Сегодня утром я переговорила с Сергеем Лавровым и сообщила ему об этом", – заявила Колонна.Она отметила, что "ситуация на Запорожской АЭС и вокруг нее является критической", и призвала в кратчайшие сроки создать зону безопасности вокруг АЭС.

https://radiosputnik.ria.ru/20220919/zaes-1817818905.html

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Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, катрин колонна, нью-йорк (город), россия, франция, магатэ, запорожская аэс