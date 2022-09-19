Рейтинг@Mail.ru
Глава французского МИД обсудила с Лавровым ситуацию на ЗАЭС - РИА Новости, 19.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/zaes-1817915827.html
Глава французского МИД обсудила с Лавровым ситуацию на ЗАЭС
Глава французского МИД обсудила с Лавровым ситуацию на ЗАЭС - РИА Новости, 19.09.2022
Глава французского МИД обсудила с Лавровым ситуацию на ЗАЭС
Глава французского МИД Катрин Колонна сообщила в понедельник, что обсудила с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию на Запорожской АЭС на полях... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T17:06
2022-09-19T17:06
в мире
сергей лавров
катрин колонна
нью-йорк (город)
россия
франция
магатэ
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811748055_0:28:3072:1756_1920x0_80_0_0_adaff051adec7771c52b8edaffa0866c.jpg
ПАРИЖ, 19 сен – РИА Новости. Глава французского МИД Катрин Колонна сообщила в понедельник, что обсудила с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию на Запорожской АЭС на полях Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке."Ситуация на Запорожской АЭС продолжает вызывать нашу обеспокоенность… Мы обсудим ее в среду утром, в 11.30, в ходе заседания рабочей группы, организованной Францией совместно с генеральным директором МАГАТЭ с тем, чтобы убедиться в том, что будут предприняты действия по обеспечению безопасности на АЭС. Сегодня утром я переговорила с Сергеем Лавровым и сообщила ему об этом", – заявила Колонна.Она отметила, что "ситуация на Запорожской АЭС и вокруг нее является критической", и призвала в кратчайшие сроки создать зону безопасности вокруг АЭС.
https://radiosputnik.ria.ru/20220919/zaes-1817818905.html
нью-йорк (город)
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811748055_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb56aaa295aba46b864369374556fbeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, катрин колонна, нью-йорк (город), россия, франция, магатэ, запорожская аэс
В мире, Сергей Лавров, Катрин Колонна, Нью-Йорк (город), Россия, Франция, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Специальная военная операция на Украине
17:06 19.09.2022
 
Глава французского МИД обсудила с Лавровым ситуацию на ЗАЭС

Глава французского МИД Колонна обсудила с Лавровым ситуацию на Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЭнергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 19 сен – РИА Новости. Глава французского МИД Катрин Колонна сообщила в понедельник, что обсудила с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию на Запорожской АЭС на полях Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке.
"Ситуация на Запорожской АЭС продолжает вызывать нашу обеспокоенность… Мы обсудим ее в среду утром, в 11.30, в ходе заседания рабочей группы, организованной Францией совместно с генеральным директором МАГАТЭ с тем, чтобы убедиться в том, что будут предприняты действия по обеспечению безопасности на АЭС. Сегодня утром я переговорила с Сергеем Лавровым и сообщила ему об этом", – заявила Колонна.
Она отметила, что "ситуация на Запорожской АЭС и вокруг нее является критической", и призвала в кратчайшие сроки создать зону безопасности вокруг АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
12:41В мире
Власти Энергодара заявили об обстреле прилегающей к ЗАЭС территории
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровКатрин КолоннаНью-Йорк (город)РоссияФранцияМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала