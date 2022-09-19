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Украинские войска обстреливают береговую линию рядом с ЗАЭС - РИА Новости, 19.09.2022
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Украинские войска обстреливают береговую линию рядом с ЗАЭС
Украинские войска обстреливают береговую линию рядом с ЗАЭС - РИА Новости, 19.09.2022
Украинские войска обстреливают береговую линию рядом с ЗАЭС
Обстрелам украинских войск подвергается береговая линия рядом с Запорожской АЭС, сообщил глава администрации города Александр Волга. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T11:50
2022-09-19T11:50
в мире
энергодар
днепр (город)
европа
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Обстрелам украинских войск подвергается береговая линия рядом с Запорожской АЭС, сообщил глава администрации города Александр Волга.Ранее Волга сказал, что уже несколько дней подряд обстрелам подвергается город Энергодар рядом с Запорожской АЭС."Удары на данный момент наносятся в непосредственной близости (от ЗАЭС). Вот буквально пришла информация, что опять ведется обстрел береговой зоны и в близи от ТЭС (теплоэлектростанции). Все находится очень близко, атомная станция от тепловой находится в одном километре. Это все единая инфраструктура", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью каждого по 1 гигаватту.С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.На фоне постоянных обстрелов власти региона решили остановить работу энергоблоков ЗАЭС.
https://radiosputnik.ria.ru/20220917/zaes-1817562359.html
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в мире, энергодар, днепр (город), европа, запорожская аэс
В мире, Энергодар, Днепр (город), Европа, Запорожская АЭС
11:50 19.09.2022
 
Украинские войска обстреливают береговую линию рядом с ЗАЭС

Глава администрации Энергодара Волга: ВСУ обстреливают береговую линию рядом с ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание насосной станции, поврежденное в результате обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Здание насосной станции, поврежденное в результате обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание насосной станции, поврежденное в результате обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Обстрелам украинских войск подвергается береговая линия рядом с Запорожской АЭС, сообщил глава администрации города Александр Волга.
Ранее Волга сказал, что уже несколько дней подряд обстрелам подвергается город Энергодар рядом с Запорожской АЭС.
"Удары на данный момент наносятся в непосредственной близости (от ЗАЭС). Вот буквально пришла информация, что опять ведется обстрел береговой зоны и в близи от ТЭС (теплоэлектростанции). Все находится очень близко, атомная станция от тепловой находится в одном километре. Это все единая инфраструктура", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью каждого по 1 гигаватту.
С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
На фоне постоянных обстрелов власти региона решили остановить работу энергоблоков ЗАЭС.

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