https://ria.ru/20220919/zaes-1817801226.html

Украинские войска обстреливают береговую линию рядом с ЗАЭС

Украинские войска обстреливают береговую линию рядом с ЗАЭС - РИА Новости, 19.09.2022

Украинские войска обстреливают береговую линию рядом с ЗАЭС

Обстрелам украинских войск подвергается береговая линия рядом с Запорожской АЭС, сообщил глава администрации города Александр Волга. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T11:50

2022-09-19T11:50

2022-09-19T11:50

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европа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Обстрелам украинских войск подвергается береговая линия рядом с Запорожской АЭС, сообщил глава администрации города Александр Волга.Ранее Волга сказал, что уже несколько дней подряд обстрелам подвергается город Энергодар рядом с Запорожской АЭС."Удары на данный момент наносятся в непосредственной близости (от ЗАЭС). Вот буквально пришла информация, что опять ведется обстрел береговой зоны и в близи от ТЭС (теплоэлектростанции). Все находится очень близко, атомная станция от тепловой находится в одном километре. Это все единая инфраструктура", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью каждого по 1 гигаватту.С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.На фоне постоянных обстрелов власти региона решили остановить работу энергоблоков ЗАЭС.

https://radiosputnik.ria.ru/20220917/zaes-1817562359.html

https://ria.ru/20220919/energodar-1817789755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, энергодар, днепр (город), европа, запорожская аэс