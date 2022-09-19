https://ria.ru/20220919/zaes-1817801226.html
Украинские войска обстреливают береговую линию рядом с ЗАЭС
Украинские войска обстреливают береговую линию рядом с ЗАЭС - РИА Новости, 19.09.2022
Украинские войска обстреливают береговую линию рядом с ЗАЭС
Обстрелам украинских войск подвергается береговая линия рядом с Запорожской АЭС, сообщил глава администрации города Александр Волга. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T11:50
2022-09-19T11:50
2022-09-19T11:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Обстрелам украинских войск подвергается береговая линия рядом с Запорожской АЭС, сообщил глава администрации города Александр Волга.Ранее Волга сказал, что уже несколько дней подряд обстрелам подвергается город Энергодар рядом с Запорожской АЭС."Удары на данный момент наносятся в непосредственной близости (от ЗАЭС). Вот буквально пришла информация, что опять ведется обстрел береговой зоны и в близи от ТЭС (теплоэлектростанции). Все находится очень близко, атомная станция от тепловой находится в одном километре. Это все единая инфраструктура", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью каждого по 1 гигаватту.С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.На фоне постоянных обстрелов власти региона решили остановить работу энергоблоков ЗАЭС.
https://radiosputnik.ria.ru/20220917/zaes-1817562359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энергодар, днепр (город), европа, запорожская аэс
В мире, Энергодар, Днепр (город), Европа, Запорожская АЭС
Украинские войска обстреливают береговую линию рядом с ЗАЭС
Глава администрации Энергодара Волга: ВСУ обстреливают береговую линию рядом с ЗАЭС