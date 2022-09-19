https://ria.ru/20220919/yakutsk-1817808517.html
Самую крупную школу в Якутске откроют в ноябре
Самую крупную школу в Якутске откроют в ноябре - РИА Новости, 19.09.2022
Самую крупную школу в Якутске откроют в ноябре
Самую большую школу Якутии введут в строй в ноябре, готовность объекта составляет 85%, сообщает пресс-служба главы правительства республики. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:15
2022-09-19T12:15
2022-09-19T13:05
общество
айсен николаев
якутск
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 19 сен – РИА Новости. Самую большую школу Якутии введут в строй в ноябре, готовность объекта составляет 85%, сообщает пресс-служба главы правительства республики.Ранее сообщалось о том, что в рамках мероприятий к 100-летию Якутской АССР по нацпроекту "Образование" в якутском микрорайоне "Прометей", где проживает более восьми тысяч человек, строят школу на 990 мест. По словам министра экономики республики Майи Даниловой, в 2022 году в Якутии планируется ввести 82 объекта социального значения, абсолютным рекордом для региона станет ввод 18 школ на 4745 мест и 27 объектов здравоохранения.Помимо учебных кабинетов, в трехэтажном здании предусмотрены спортивный и актовый залы, столовая, зоны для игр и отдыха, мастерские и многое другое. Все пять блоков здания будут соединяться между собой атриумом. Общая площадь объекта свыше 13 тысяч квадратных метров.По словам главы региона Айсена Николаева, проект включен в список Минстроя России как типовой проект для северных широт.Отмечается, что в настоящее время строительство школы подходит к концу."Готовность образовательного учреждения составляет 85%. Ввод объекта планируется в ноябре", - рассказали в пресс-службе.Оборудование для школы полностью завезено, установлены спортивные площадки. В настоящее время выполняются работы по дизайн-проекту."Известно, что в школе будут классы математического и инженерного направлений. Образовательное учреждение планируют назвать именем общественно-политического деятеля, учёного, организатора науки и высшего образования Василия Филиппова", - добавили власти.
https://ria.ru/20220905/yakutsk-1814547053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, айсен николаев, якутск, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Общество, Айсен Николаев, Якутск, Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Республика Саха (Якутия)
12:15 19.09.2022 (обновлено: 13:05 19.09.2022)
Самую крупную школу в Якутске откроют в ноябре
Самую крупную школу в Якутске введут в строй в ноябре
ЯКУТСК, 19 сен – РИА Новости. Самую большую школу Якутии введут в строй в ноябре, готовность объекта составляет 85%, сообщает пресс-служба главы правительства республики.
Ранее сообщалось о том, что в рамках мероприятий к 100-летию Якутской АССР по нацпроекту "Образование" в якутском микрорайоне "Прометей", где проживает более восьми тысяч человек, строят школу на 990 мест. По словам министра экономики республики Майи Даниловой, в 2022 году в Якутии планируется ввести 82 объекта социального значения, абсолютным рекордом для региона станет ввод 18 школ на 4745 мест и 27 объектов здравоохранения.
Помимо учебных кабинетов, в трехэтажном здании предусмотрены спортивный и актовый залы, столовая, зоны для игр и отдыха, мастерские и многое другое. Все пять блоков здания будут соединяться между собой атриумом. Общая площадь объекта свыше 13 тысяч квадратных метров.
По словам главы региона Айсена Николаева
, проект включен в список Минстроя России
как типовой проект для северных широт.
Отмечается, что в настоящее время строительство школы подходит к концу.
"Готовность образовательного учреждения составляет 85%. Ввод объекта планируется в ноябре", - рассказали в пресс-службе.
Оборудование для школы полностью завезено, установлены спортивные площадки. В настоящее время выполняются работы по дизайн-проекту.
"Известно, что в школе будут классы математического и инженерного направлений. Образовательное учреждение планируют назвать именем общественно-политического деятеля, учёного, организатора науки и высшего образования Василия Филиппова", - добавили власти.