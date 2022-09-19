https://ria.ru/20220919/yakutsk-1817808517.html

Самую крупную школу в Якутске откроют в ноябре

Самую крупную школу в Якутске откроют в ноябре - РИА Новости, 19.09.2022

Самую крупную школу в Якутске откроют в ноябре

Самую большую школу Якутии введут в строй в ноябре, готовность объекта составляет 85%, сообщает пресс-служба главы правительства республики. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:15

2022-09-19T12:15

2022-09-19T13:05

общество

айсен николаев

якутск

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 19 сен – РИА Новости. Самую большую школу Якутии введут в строй в ноябре, готовность объекта составляет 85%, сообщает пресс-служба главы правительства республики.Ранее сообщалось о том, что в рамках мероприятий к 100-летию Якутской АССР по нацпроекту "Образование" в якутском микрорайоне "Прометей", где проживает более восьми тысяч человек, строят школу на 990 мест. По словам министра экономики республики Майи Даниловой, в 2022 году в Якутии планируется ввести 82 объекта социального значения, абсолютным рекордом для региона станет ввод 18 школ на 4745 мест и 27 объектов здравоохранения.Помимо учебных кабинетов, в трехэтажном здании предусмотрены спортивный и актовый залы, столовая, зоны для игр и отдыха, мастерские и многое другое. Все пять блоков здания будут соединяться между собой атриумом. Общая площадь объекта свыше 13 тысяч квадратных метров.По словам главы региона Айсена Николаева, проект включен в список Минстроя России как типовой проект для северных широт.Отмечается, что в настоящее время строительство школы подходит к концу."Готовность образовательного учреждения составляет 85%. Ввод объекта планируется в ноябре", - рассказали в пресс-службе.Оборудование для школы полностью завезено, установлены спортивные площадки. В настоящее время выполняются работы по дизайн-проекту."Известно, что в школе будут классы математического и инженерного направлений. Образовательное учреждение планируют назвать именем общественно-политического деятеля, учёного, организатора науки и высшего образования Василия Филиппова", - добавили власти.

https://ria.ru/20220905/yakutsk-1814547053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, айсен николаев, якутск, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)