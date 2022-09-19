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В Москве в Институте органической химии взорвалась колба, пострадал человек - РИА Новости, 19.09.2022
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В Москве в Институте органической химии взорвалась колба, пострадал человек
В Москве в Институте органической химии взорвалась колба, пострадал человек - РИА Новости, 19.09.2022
В Москве в Институте органической химии взорвалась колба, пострадал человек
Один человек пострадал при взрыве колбы в лаборатории Института органической химии на Ленинском проспекте в Москве, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T17:54
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москва
происшествия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Один человек пострадал при взрыве колбы в лаборатории Института органической химии на Ленинском проспекте в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, при взрыве стеклянной колбы пострадал лаборант, у него порезы рук и лица", - сказал собеседник агентства.По его словам, все люди в лаборатории на момент происшествия находились в защитных костюмах."Лаборатория изолирована, проводится проверка", - резюмировал собеседник агентства.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
17:54 19.09.2022 (обновлено: 18:01 19.09.2022)
 
В Москве в Институте органической химии взорвалась колба, пострадал человек

В Москве при взрыве колбы в Институте органической химии пострадал лаборант

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Один человек пострадал при взрыве колбы в лаборатории Института органической химии на Ленинском проспекте в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительно, при взрыве стеклянной колбы пострадал лаборант, у него порезы рук и лица", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все люди в лаборатории на момент происшествия находились в защитных костюмах.
"Лаборатория изолирована, проводится проверка", - резюмировал собеседник агентства.

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