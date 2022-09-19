https://ria.ru/20220919/vzryv-1817931708.html

В Москве в Институте органической химии взорвалась колба, пострадал человек

В Москве в Институте органической химии взорвалась колба, пострадал человек - РИА Новости, 19.09.2022

В Москве в Институте органической химии взорвалась колба, пострадал человек

Один человек пострадал при взрыве колбы в лаборатории Института органической химии на Ленинском проспекте в Москве, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T17:54

2022-09-19T17:54

2022-09-19T18:01

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Один человек пострадал при взрыве колбы в лаборатории Института органической химии на Ленинском проспекте в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, при взрыве стеклянной колбы пострадал лаборант, у него порезы рук и лица", - сказал собеседник агентства.По его словам, все люди в лаборатории на момент происшествия находились в защитных костюмах."Лаборатория изолирована, проводится проверка", - резюмировал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211112/khimpredpriyatiya-1758765733.html

москва

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, происшествия