https://ria.ru/20220919/vzryv-1817931708.html
В Москве в Институте органической химии взорвалась колба, пострадал человек
В Москве в Институте органической химии взорвалась колба, пострадал человек - РИА Новости, 19.09.2022
В Москве в Институте органической химии взорвалась колба, пострадал человек
Один человек пострадал при взрыве колбы в лаборатории Института органической химии на Ленинском проспекте в Москве, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T17:54
2022-09-19T17:54
2022-09-19T18:01
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Один человек пострадал при взрыве колбы в лаборатории Института органической химии на Ленинском проспекте в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, при взрыве стеклянной колбы пострадал лаборант, у него порезы рук и лица", - сказал собеседник агентства.По его словам, все люди в лаборатории на момент происшествия находились в защитных костюмах."Лаборатория изолирована, проводится проверка", - резюмировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20211112/khimpredpriyatiya-1758765733.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
17:54 19.09.2022 (обновлено: 18:01 19.09.2022)
В Москве в Институте органической химии взорвалась колба, пострадал человек
В Москве при взрыве колбы в Институте органической химии пострадал лаборант
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Один человек пострадал при взрыве колбы в лаборатории Института органической химии на Ленинском проспекте в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительно, при взрыве стеклянной колбы пострадал лаборант, у него порезы рук и лица", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все люди в лаборатории на момент происшествия находились в защитных костюмах.
"Лаборатория изолирована, проводится проверка", - резюмировал собеседник агентства.