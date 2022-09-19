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Экспозиция Югры стала лучшей на международной выставке "Сокровища Севера" - РИА Новости, 19.09.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20220919/vystavka-1817911099.html
Экспозиция Югры стала лучшей на международной выставке "Сокровища Севера"
Экспозиция Югры стала лучшей на международной выставке "Сокровища Севера" - РИА Новости, 19.09.2022
Экспозиция Югры стала лучшей на международной выставке "Сокровища Севера"
Экспозиция Ханты-Мансийского автономного округа – Югры признана лучшей на международной выставке-ярмарке "Сокровища Севера. Мастера и художники России – 2022",... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:50
2022-09-19T16:50
ханты-мансийский автономный округ
россия
москва
нефтеюганский район
югра
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Экспозиция Ханты-Мансийского автономного округа – Югры признана лучшей на международной выставке-ярмарке "Сокровища Севера. Мастера и художники России – 2022", которая прошла в Москве с 12 по 18 сентября, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.Делегацию Югры представили более 60 человек: мастера традиционных ремесел, народный фольклорный ансамбль "Салы ленгх" из Березовского района, коллектив "Ариты-Хо" из Нефтеюганского района, этнопевица Вера Кондратьева, а также представители департамента недропользования и природных ресурсов, департамента информационных технологий и цифрового развития автономного округа, администраций Сургутского и Нефтеюганского районов. На экспозиции автономного округа были организованы детская площадка с традиционными играми ханты и манси, мастер-классы, торговля общин, а также был представлен VR-шлем, с помощью которого можно было совершить полет над столицей Югры – Ханты-Мансийском."На площадке площадью 100 квадратных метров автономный округ представил региональную экспозицию "Увидеть Югру – влюбиться в Россию". Регион презентовали многогранно, самобытно и вкусно. За четыре дня работы ее посетили свыше 20 тысяч человек, каждый из них под руководством мастеров смог сделать сувенир ручной работы, попробовать Югру на вкус. По итогам конкурса "Лучшая региональная экспозиция" стенд Югры отмечен дипломом первой степени", - говорится в сообщении.Отмечается, что представители региона также получили дипломы первой, второй степени и специальные призы в конкурсных мероприятиях.Международная выставка-ярмарка "Сокровища Севера. Мастера и художники России" ежегодно проводится в Москве с 2005 года и объединяет аутентичных исполнителей фольклора, самобытных мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесел, творческие и хореографические коллективы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Стенд Югры из года в год признают одним из лучших среди региональных экспозиций, а национальные художественные промыслы, авторские работы югорских художников и мастеров, творческих коллективов получают высокую оценку профессионального сообщества.
https://ria.ru/20220919/it-stoybischa-1817903376.html
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нефтеюганский район
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россия, москва, нефтеюганский район, югра, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Россия, Москва, Нефтеюганский район, Югра, Ханты-Мансийский автономный округ
16:50 19.09.2022
 

Экспозиция Югры стала лучшей на международной выставке "Сокровища Севера"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкОлени в одном из северных регионов
Олени в одном из северных регионов - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Экспозиция Ханты-Мансийского автономного округа – Югры признана лучшей на международной выставке-ярмарке "Сокровища Севера. Мастера и художники России – 2022", которая прошла в Москве с 12 по 18 сентября, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.
Делегацию Югры представили более 60 человек: мастера традиционных ремесел, народный фольклорный ансамбль "Салы ленгх" из Березовского района, коллектив "Ариты-Хо" из Нефтеюганского района, этнопевица Вера Кондратьева, а также представители департамента недропользования и природных ресурсов, департамента информационных технологий и цифрового развития автономного округа, администраций Сургутского и Нефтеюганского районов. На экспозиции автономного округа были организованы детская площадка с традиционными играми ханты и манси, мастер-классы, торговля общин, а также был представлен VR-шлем, с помощью которого можно было совершить полет над столицей Югры – Ханты-Мансийском.
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"На площадке площадью 100 квадратных метров автономный округ представил региональную экспозицию "Увидеть Югру – влюбиться в Россию". Регион презентовали многогранно, самобытно и вкусно. За четыре дня работы ее посетили свыше 20 тысяч человек, каждый из них под руководством мастеров смог сделать сувенир ручной работы, попробовать Югру на вкус. По итогам конкурса "Лучшая региональная экспозиция" стенд Югры отмечен дипломом первой степени", - говорится в сообщении.
Отмечается, что представители региона также получили дипломы первой, второй степени и специальные призы в конкурсных мероприятиях.
Международная выставка-ярмарка "Сокровища Севера. Мастера и художники России" ежегодно проводится в Москве с 2005 года и объединяет аутентичных исполнителей фольклора, самобытных мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесел, творческие и хореографические коллективы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Стенд Югры из года в год признают одним из лучших среди региональных экспозиций, а национальные художественные промыслы, авторские работы югорских художников и мастеров, творческих коллективов получают высокую оценку профессионального сообщества.

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Ханты-Мансийский Автономный ОкругРоссияМоскваНефтеюганский районЮграХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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