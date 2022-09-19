https://ria.ru/20220919/vystavka-1817911099.html

Экспозиция Югры стала лучшей на международной выставке "Сокровища Севера"

Экспозиция Югры стала лучшей на международной выставке "Сокровища Севера" - РИА Новости, 19.09.2022

Экспозиция Югры стала лучшей на международной выставке "Сокровища Севера"

Экспозиция Ханты-Мансийского автономного округа – Югры признана лучшей на международной выставке-ярмарке "Сокровища Севера. Мастера и художники России – 2022",... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T16:50

2022-09-19T16:50

2022-09-19T16:50

ханты-мансийский автономный округ

россия

москва

нефтеюганский район

югра

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Экспозиция Ханты-Мансийского автономного округа – Югры признана лучшей на международной выставке-ярмарке "Сокровища Севера. Мастера и художники России – 2022", которая прошла в Москве с 12 по 18 сентября, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.Делегацию Югры представили более 60 человек: мастера традиционных ремесел, народный фольклорный ансамбль "Салы ленгх" из Березовского района, коллектив "Ариты-Хо" из Нефтеюганского района, этнопевица Вера Кондратьева, а также представители департамента недропользования и природных ресурсов, департамента информационных технологий и цифрового развития автономного округа, администраций Сургутского и Нефтеюганского районов. На экспозиции автономного округа были организованы детская площадка с традиционными играми ханты и манси, мастер-классы, торговля общин, а также был представлен VR-шлем, с помощью которого можно было совершить полет над столицей Югры – Ханты-Мансийском."На площадке площадью 100 квадратных метров автономный округ представил региональную экспозицию "Увидеть Югру – влюбиться в Россию". Регион презентовали многогранно, самобытно и вкусно. За четыре дня работы ее посетили свыше 20 тысяч человек, каждый из них под руководством мастеров смог сделать сувенир ручной работы, попробовать Югру на вкус. По итогам конкурса "Лучшая региональная экспозиция" стенд Югры отмечен дипломом первой степени", - говорится в сообщении.Отмечается, что представители региона также получили дипломы первой, второй степени и специальные призы в конкурсных мероприятиях.Международная выставка-ярмарка "Сокровища Севера. Мастера и художники России" ежегодно проводится в Москве с 2005 года и объединяет аутентичных исполнителей фольклора, самобытных мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесел, творческие и хореографические коллективы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Стенд Югры из года в год признают одним из лучших среди региональных экспозиций, а национальные художественные промыслы, авторские работы югорских художников и мастеров, творческих коллективов получают высокую оценку профессионального сообщества.

https://ria.ru/20220919/it-stoybischa-1817903376.html

https://ria.ru/20220907/kampus-1815163730.html

россия

москва

нефтеюганский район

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, нефтеюганский район, югра, ханты-мансийский автономный округ