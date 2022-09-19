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Проживающих в Эстонии россиян могут лишить права голоса на местных выборах - РИА Новости, 19.09.2022
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Проживающих в Эстонии россиян могут лишить права голоса на местных выборах
Проживающих в Эстонии россиян могут лишить права голоса на местных выборах - РИА Новости, 19.09.2022
Проживающих в Эстонии россиян могут лишить права голоса на местных выборах
Реформистская партия Эстонии, возглавляющая правящую в стране коалицию, поддержала предложенный партнерами законопроект о лишении проживающих в республике... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T18:00
2022-09-19T18:00
в мире
кая каллас
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белоруссия
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 сен - РИА Новости. Реформистская партия Эстонии, возглавляющая правящую в стране коалицию, поддержала предложенный партнерами законопроект о лишении проживающих в республике граждан России и Белоруссии права голосовать на муниципальных выборах, сообщил в понедельник заместитель председателя парламентской фракции партии Эркки Келдо.В августе премьер-министр Кая Каллас заявила, что правительство Эстонии не станет лишать живущих в стране граждан РФ права голоса на муниципальных выборах. На этом настаивала входящая в правящую коалицию партия Isamaa ("Отечество").По словам Келдо, решение партии поддержать законопроект вызвано изменившейся ситуацией с безопасностью в связи с событиями на Украине. "По нашему мнению, граждане России и Белоруссии не должны иметь права участвовать в выборах в советы местного самоуправления", - сказал Келдо порталу государственного телерадиовещания ERR.С инициативой лишения на местных выборах права голоса граждан из стран - не членов ЕС выступила партия Isamaa ("Отечество"). В ходе предварительного обсуждения законопроекта было внесено предложение сузить ограничение только для граждан России и Белоруссии.Право голоса на муниципальных выборах в Эстонии имеют все местные жители старше 16 лет, в том числе граждане других стран ЕС, граждане третьих стран, а также лица без гражданства. При этом баллотироваться в качестве кандидата в местные органы самоуправления могут только граждане Эстонии и других стран ЕС.
https://ria.ru/20220919/diskriminatsiya-1817926857.html
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в мире, кая каллас, эстония, россия, белоруссия, евросоюз
В мире, Кая Каллас, Эстония, Россия, Белоруссия, Евросоюз
18:00 19.09.2022
 
Проживающих в Эстонии россиян могут лишить права голоса на местных выборах

Россиян, проживающих в Эстонии, могут лишить права голоса на муниципальных выборах

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 сен - РИА Новости. Реформистская партия Эстонии, возглавляющая правящую в стране коалицию, поддержала предложенный партнерами законопроект о лишении проживающих в республике граждан России и Белоруссии права голосовать на муниципальных выборах, сообщил в понедельник заместитель председателя парламентской фракции партии Эркки Келдо.
В августе премьер-министр Кая Каллас заявила, что правительство Эстонии не станет лишать живущих в стране граждан РФ права голоса на муниципальных выборах. На этом настаивала входящая в правящую коалицию партия Isamaa ("Отечество").
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По словам Келдо, решение партии поддержать законопроект вызвано изменившейся ситуацией с безопасностью в связи с событиями на Украине. "По нашему мнению, граждане России и Белоруссии не должны иметь права участвовать в выборах в советы местного самоуправления", - сказал Келдо порталу государственного телерадиовещания ERR.
С инициативой лишения на местных выборах права голоса граждан из стран - не членов ЕС выступила партия Isamaa ("Отечество"). В ходе предварительного обсуждения законопроекта было внесено предложение сузить ограничение только для граждан России и Белоруссии.
Право голоса на муниципальных выборах в Эстонии имеют все местные жители старше 16 лет, в том числе граждане других стран ЕС, граждане третьих стран, а также лица без гражданства. При этом баллотироваться в качестве кандидата в местные органы самоуправления могут только граждане Эстонии и других стран ЕС.
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