https://ria.ru/20220919/vs-1817838136.html
ВС России поразили семь украинских пунктов управления
ВС России поразили семь украинских пунктов управления - РИА Новости, 19.09.2022
ВС России поразили семь украинских пунктов управления
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили семь украинских пунктов управления в ДНР, на Запорожье, в... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:17
2022-09-19T13:17
2022-09-19T13:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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николаевская область
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили семь украинских пунктов управления в ДНР, на Запорожье, в Кировоградской и Николаевской областях, а также 52 артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику противника в 134 районах, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Зайцево Донецкой Народной Республики, Полтавка, Чаривное Запорожской области, Костомаровка Кировоградской области, Бармашово Николаевской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 134 районах", - заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Россия, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
13:17 19.09.2022 (обновлено: 13:27 19.09.2022)
ВС России поразили семь украинских пунктов управления
Минобороны: ВС поразили семь пунктов управления ВСУ и 52 артиллерийских подразделения