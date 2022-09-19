https://ria.ru/20220919/vs-1817838136.html

ВС России поразили семь украинских пунктов управления

ВС России поразили семь украинских пунктов управления - РИА Новости, 19.09.2022

ВС России поразили семь украинских пунктов управления

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили семь украинских пунктов управления в ДНР, на Запорожье, в... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:17

2022-09-19T13:17

2022-09-19T13:27

специальная военная операция на украине

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николаевская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили семь украинских пунктов управления в ДНР, на Запорожье, в Кировоградской и Николаевской областях, а также 52 артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику противника в 134 районах, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Зайцево Донецкой Народной Республики, Полтавка, Чаривное Запорожской области, Костомаровка Кировоградской области, Бармашово Николаевской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 134 районах", - заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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донецкая народная республика, в мире, россия, николаевская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф