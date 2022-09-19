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Володин заявил об изменении риторики США и ЕС по ситуации на Украине - РИА Новости, 19.09.2022
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Володин заявил об изменении риторики США и ЕС по ситуации на Украине
Володин заявил об изменении риторики США и ЕС по ситуации на Украине - РИА Новости, 19.09.2022
Володин заявил об изменении риторики США и ЕС по ситуации на Украине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон и Брюссель поняли, что с президентом Украины Владимиром Зеленским победы не будет, а "за поражение... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T08:52
2022-09-19T12:06
вячеслав володин
владимир зеленский
украина
сша
евросоюз
политика
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон и Брюссель поняли, что с президентом Украины Владимиром Зеленским победы не будет, а "за поражение ответственность нести не хотят".По его словам, за этот период Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления ожидания Вашингтона и Брюсселя не оправдали, так как "Зеленский обещал победу"."Внутриполитическая ситуация в США и Евросоюзе вынуждает их чиновников реагировать. Американцы и европейцы стали высказывать свою позицию по событиям на Украине. Они не готовы платить из своего кармана за политику войны в интересах олигархов и нацистов", — добавил Володин.Он отметил, что инфляция, рост цен, проблемы с энергоресурсами и другие сложности не могут не беспокоить США и Евросоюз в преддверии зимы.Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в статье французской газеты Journal du dimanche заявил, что именно Украина должна определить условия для прекращения конфликта.
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вячеслав володин, владимир зеленский, украина, сша, евросоюз, политика
Вячеслав Володин, Владимир Зеленский, Украина, США, Евросоюз, Политика
08:52 19.09.2022 (обновлено: 12:06 19.09.2022)
 
Володин заявил об изменении риторики США и ЕС по ситуации на Украине

Володин заявил, что ВСУ не оправдали ожидания США и Евросоюза при контрнаступлении

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон и Брюссель поняли, что с президентом Украины Владимиром Зеленским победы не будет, а "за поражение ответственность нести не хотят".

"Со стороны Вашингтона и Брюсселя зазвучала новая риторика: вопрос переговоров о мирном урегулировании на Украине всецело зависит от Зеленского. Ранее настаивали на обратном. Заявляли, что конфликт должен быть решен исключительно на поле боя. <...> Поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение ответственность нести не хотят", — написал политик в своем Tеlegram-канале.

По его словам, за этот период Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления ожидания Вашингтона и Брюсселя не оправдали, так как "Зеленский обещал победу".
"Внутриполитическая ситуация в США и Евросоюзе вынуждает их чиновников реагировать. Американцы и европейцы стали высказывать свою позицию по событиям на Украине. Они не готовы платить из своего кармана за политику войны в интересах олигархов и нацистов", — добавил Володин.
Он отметил, что инфляция, рост цен, проблемы с энергоресурсами и другие сложности не могут не беспокоить США и Евросоюз в преддверии зимы.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в статье французской газеты Journal du dimanche заявил, что именно Украина должна определить условия для прекращения конфликта.

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