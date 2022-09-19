https://ria.ru/20220919/volodin-1817760012.html

Володин заявил об изменении риторики США и ЕС по ситуации на Украине

Володин заявил об изменении риторики США и ЕС по ситуации на Украине - РИА Новости, 19.09.2022

Володин заявил об изменении риторики США и ЕС по ситуации на Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон и Брюссель поняли, что с президентом Украины Владимиром Зеленским победы не будет, а "за поражение... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T08:52

2022-09-19T08:52

2022-09-19T12:06

вячеслав володин

владимир зеленский

украина

сша

евросоюз

политика

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон и Брюссель поняли, что с президентом Украины Владимиром Зеленским победы не будет, а "за поражение ответственность нести не хотят".По его словам, за этот период Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления ожидания Вашингтона и Брюсселя не оправдали, так как "Зеленский обещал победу"."Внутриполитическая ситуация в США и Евросоюзе вынуждает их чиновников реагировать. Американцы и европейцы стали высказывать свою позицию по событиям на Украине. Они не готовы платить из своего кармана за политику войны в интересах олигархов и нацистов", — добавил Володин.Он отметил, что инфляция, рост цен, проблемы с энергоресурсами и другие сложности не могут не беспокоить США и Евросоюз в преддверии зимы.Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в статье французской газеты Journal du dimanche заявил, что именно Украина должна определить условия для прекращения конфликта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав володин, владимир зеленский, украина, сша, евросоюз, политика