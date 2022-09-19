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ЕР предложила гарантировать академический отпуск студентам-военнослужащим - РИА Новости, 19.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/voennye-1817780327.html
ЕР предложила гарантировать академический отпуск студентам-военнослужащим
ЕР предложила гарантировать академический отпуск студентам-военнослужащим - РИА Новости, 19.09.2022
ЕР предложила гарантировать академический отпуск студентам-военнослужащим
"Единая Россия" выступила с предложением гарантировать академический отпуск студентам-военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, сообщили в... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:28
2022-09-19T11:29
специальная военная операция на украине
общество
артем метелев (депутат)
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. "Единая Россия" выступила с предложением гарантировать академический отпуск студентам-военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" предлагает грантировать академический отпуск студентам-военнослужащим, участвующим в СВО. Это не только повысит их социальную защищенность, но и гарантирует реализацию права на образование", - сказано в сообщении.В частности, для этого предлагается расширить перечень документов, которые являются основанием для предоставления академического отпуска, включив в него документы, подтверждающие участие студента в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины. Соответствующие письма направлены в Минпросвещения и Минобразования.В партии отметили, что с весны 2022 года предоставление академических отпусков военнослужащим приостановлено, при этом в спецоперации участвуют и студенты."Нам необходимо обеспечить им гарантию получения образования и создать возможность сдать экзамены по возвращению домой. Сейчас бойцы отстаивают интересы Родины, но скоро они вернутся, и многие выберут мирную работу и учебу. И никаких барьеров тут быть не должно, мы обязаны создать все условия для военнослужащих и продолжать расширять меры поддержки", — заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева.Он также добавил, что комитет готов содействовать профильным ведомствам в обеспечении гарантий продолжения получения образования. По его словам, это в равной степени относится и к желающим стать добровольцами.
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общество, артем метелев (депутат), россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, единая россия, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Артем Метелев (депутат), Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Единая Россия, Госдума РФ
10:28 19.09.2022 (обновлено: 11:29 19.09.2022)
 
ЕР предложила гарантировать академический отпуск студентам-военнослужащим

ЕР предложила гарантировать академический отпуск студентам, участвующим в спецоперации

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийские десантники
Российские десантники - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российские десантники. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. "Единая Россия" выступила с предложением гарантировать академический отпуск студентам-военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, сообщили в пресс-службе партии.
"Единая Россия" предлагает грантировать академический отпуск студентам-военнослужащим, участвующим в СВО. Это не только повысит их социальную защищенность, но и гарантирует реализацию права на образование", - сказано в сообщении.
В частности, для этого предлагается расширить перечень документов, которые являются основанием для предоставления академического отпуска, включив в него документы, подтверждающие участие студента в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины.
Соответствующие письма направлены в Минпросвещения и Минобразования.
В партии отметили, что с весны 2022 года предоставление академических отпусков военнослужащим приостановлено, при этом в спецоперации участвуют и студенты.
"Нам необходимо обеспечить им гарантию получения образования и создать возможность сдать экзамены по возвращению домой. Сейчас бойцы отстаивают интересы Родины, но скоро они вернутся, и многие выберут мирную работу и учебу. И никаких барьеров тут быть не должно, мы обязаны создать все условия для военнослужащих и продолжать расширять меры поддержки", — заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева.
Он также добавил, что комитет готов содействовать профильным ведомствам в обеспечении гарантий продолжения получения образования. По его словам, это в равной степени относится и к желающим стать добровольцами.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоАртем Метелев (депутат)РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
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