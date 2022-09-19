https://ria.ru/20220919/voennye-1817780327.html

ЕР предложила гарантировать академический отпуск студентам-военнослужащим

ЕР предложила гарантировать академический отпуск студентам-военнослужащим - РИА Новости, 19.09.2022

ЕР предложила гарантировать академический отпуск студентам-военнослужащим

"Единая Россия" выступила с предложением гарантировать академический отпуск студентам-военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, сообщили в... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:28

2022-09-19T10:28

2022-09-19T11:29

специальная военная операция на украине

общество

артем метелев (депутат)

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. "Единая Россия" выступила с предложением гарантировать академический отпуск студентам-военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" предлагает грантировать академический отпуск студентам-военнослужащим, участвующим в СВО. Это не только повысит их социальную защищенность, но и гарантирует реализацию права на образование", - сказано в сообщении.В частности, для этого предлагается расширить перечень документов, которые являются основанием для предоставления академического отпуска, включив в него документы, подтверждающие участие студента в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины. Соответствующие письма направлены в Минпросвещения и Минобразования.В партии отметили, что с весны 2022 года предоставление академических отпусков военнослужащим приостановлено, при этом в спецоперации участвуют и студенты."Нам необходимо обеспечить им гарантию получения образования и создать возможность сдать экзамены по возвращению домой. Сейчас бойцы отстаивают интересы Родины, но скоро они вернутся, и многие выберут мирную работу и учебу. И никаких барьеров тут быть не должно, мы обязаны создать все условия для военнослужащих и продолжать расширять меры поддержки", — заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева.Он также добавил, что комитет готов содействовать профильным ведомствам в обеспечении гарантий продолжения получения образования. По его словам, это в равной степени относится и к желающим стать добровольцами.

https://ria.ru/20220918/spetsoperatsiya-1817665656.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, артем метелев (депутат), россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, единая россия, госдума рф