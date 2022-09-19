https://ria.ru/20220919/voditel-1817786183.html
В Бурятии пьяный водитель проехал на крыше автомобиля мимо поста ГИБДД
В Бурятии пьяный водитель проехал на крыше автомобиля мимо поста ГИБДД - РИА Новости, 19.09.2022
В Бурятии пьяный водитель проехал на крыше автомобиля мимо поста ГИБДД
Пьяный водитель перевернулся, не справившись с управлением, и проехал несколько метров по дороге на крыше автомобиля недалеко от поста ГИБДД в Бурятии, сообщили РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:53
2022-09-19T10:53
2022-09-19T10:53
республика бурятия
происшествия
авто
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КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. Пьяный водитель перевернулся, не справившись с управлением, и проехал несколько метров по дороге на крыше автомобиля недалеко от поста ГИБДД в Бурятии, сообщили РИА Новости в республиканском главке ГИБДД.Инцидент произошел в ночь на воскресенье."Водитель автомобиля Toyota, следуя в состоянии алкогольного опьянения по автодороге "Иркутск - Чита" в районе поста весового контроля в села Сотниково, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием. В результате ДТП произошло возгорание транспортного средства. Находящиеся рядом сотрудники ГИБДД помогли водителю выбраться из горящего автомобиля и приняли меры к тушению транспортного средства", - сообщили в пресс-службе.На кадрах, снятых камерами наблюдения, видно, как иномарка несколько метров несется по автодороге на крыше.В ГИБДД отметили, что благодаря своевременным действиям инспекторов ДПС мужчина не пострадал. За управление автомобилем в состоянии опьянения в отношении нарушителя составлены административные материалы.
https://ria.ru/20220911/ugon-1815950951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, происшествия, авто
Республика Бурятия, Происшествия, Авто
В Бурятии пьяный водитель проехал на крыше автомобиля мимо поста ГИБДД
В Бурятии пьяный водитель перевернулся и проехал на крыше автомобиля мимо поста ГИБДД
КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. Пьяный водитель перевернулся, не справившись с управлением, и проехал несколько метров по дороге на крыше автомобиля недалеко от поста ГИБДД в Бурятии, сообщили РИА Новости в республиканском главке ГИБДД.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье.
"Водитель автомобиля Toyota, следуя в состоянии алкогольного опьянения по автодороге "Иркутск - Чита" в районе поста весового контроля в села Сотниково, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием. В результате ДТП произошло возгорание транспортного средства. Находящиеся рядом сотрудники ГИБДД помогли водителю выбраться из горящего автомобиля и приняли меры к тушению транспортного средства", - сообщили в пресс-службе.
На кадрах, снятых камерами наблюдения, видно, как иномарка несколько метров несется по автодороге на крыше.
В ГИБДД отметили, что благодаря своевременным действиям инспекторов ДПС мужчина не пострадал. За управление автомобилем в состоянии опьянения в отношении нарушителя составлены административные материалы.