https://ria.ru/20220919/voditel-1817786183.html

В Бурятии пьяный водитель проехал на крыше автомобиля мимо поста ГИБДД

В Бурятии пьяный водитель проехал на крыше автомобиля мимо поста ГИБДД - РИА Новости, 19.09.2022

В Бурятии пьяный водитель проехал на крыше автомобиля мимо поста ГИБДД

Пьяный водитель перевернулся, не справившись с управлением, и проехал несколько метров по дороге на крыше автомобиля недалеко от поста ГИБДД в Бурятии, сообщили РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:53

2022-09-19T10:53

2022-09-19T10:53

республика бурятия

происшествия

авто

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КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. Пьяный водитель перевернулся, не справившись с управлением, и проехал несколько метров по дороге на крыше автомобиля недалеко от поста ГИБДД в Бурятии, сообщили РИА Новости в республиканском главке ГИБДД.Инцидент произошел в ночь на воскресенье."Водитель автомобиля Toyota, следуя в состоянии алкогольного опьянения по автодороге "Иркутск - Чита" в районе поста весового контроля в села Сотниково, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием. В результате ДТП произошло возгорание транспортного средства. Находящиеся рядом сотрудники ГИБДД помогли водителю выбраться из горящего автомобиля и приняли меры к тушению транспортного средства", - сообщили в пресс-службе.На кадрах, снятых камерами наблюдения, видно, как иномарка несколько метров несется по автодороге на крыше.В ГИБДД отметили, что благодаря своевременным действиям инспекторов ДПС мужчина не пострадал. За управление автомобилем в состоянии опьянения в отношении нарушителя составлены административные материалы.

https://ria.ru/20220911/ugon-1815950951.html

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика бурятия, происшествия, авто