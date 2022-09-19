https://ria.ru/20220919/vk-1817774542.html

VK запустила безопасный профиль для общения школьников с учителями

VK запустила безопасный профиль для общения школьников с учителями - РИА Новости, 19.09.2022

VK запустила безопасный профиль для общения школьников с учителями

VK запустила сервис для школ - учебный профиль "Сферум" в своем мессенджере для безопасного общения родителей и школьников с учителями, говорится в сообщении... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:07

2022-09-19T10:07

2022-09-19T10:07

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. VK запустила сервис для школ - учебный профиль "Сферум" в своем мессенджере для безопасного общения родителей и школьников с учителями, говорится в сообщении компании."VK представляет коммуникационный сервис для школ — учебный профиль Сферум в "VK Мессенджере". Он поможет школьникам, учителям и родителям совместить личную и учебную переписку в одном приложении, а также сделает общение безопасным, оградив его от посторонних", - говорится в сообщении.Отмечается, что учебный профиль в мессенджере — это отдельное закрытое и безопасное образовательное пространство, где школьники, учителя, родители могут общаться между собой, участвовать в чатах и конференциях, обмениваться учебными материалами. "В учебном профиле "Сферум" в "VK Мессенджере" включен автоматический перевод уведомлений в беззвучный режим в нерабочее время, и работает фильтрация ненормативной лексики в чатах. Также доступен моментальный перевод текста в чатах на другие языки", - отмечается в сообщении.В компании добавили, что профиль адаптирован для образовательного процесса. "Участники чатов общаются друг с другом в закрытом защищенном пространстве, а номера телефонов скрыты. Чтобы организовать общение, педагогу необходимо создать чат и поделиться ссылкой-приглашением или QR-кодом с учениками и родителями", - подытожили в компании.Новый учебный сервис запущен в рамках масштабного обновления платформы "Сферум", разработанной ООО "Цифровое образование" (совместное предприятие VK и ПАО "Ростелеком") при поддержке Минпросвещения и Минцифры РФ. Ранее Минцифры, Минпросвещения и VK подписали соглашение о развитии онлайн-коммуникаций в образовании.

https://ria.ru/20220918/vkontakte-1817661680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, ростелеком, вконтакте