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Россия не будет вводить ответные визовые ограничения, заявил посол - РИА Новости, 19.09.2022
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Россия не будет вводить ответные визовые ограничения, заявил посол
Россия не будет вводить ответные визовые ограничения, заявил посол - РИА Новости, 19.09.2022
Россия не будет вводить ответные визовые ограничения, заявил посол
Москва не поддержит игру в визовые ограничения и дискриминацию, двери России останутся открыты для всех желающих, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T07:05
2022-09-19T10:57
в мире
сергей нечаев (дипломат)
россия
германия
санкции в отношении россии
москва
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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Москва не поддержит игру в визовые ограничения и дискриминацию, двери России останутся открыты для всех желающих, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.Он отметил, что ему не хотелось бы строить предположений относительно возможного сокращения выдачи виз россиянам со стороны Германии. "Берлин изначально не поддерживал наиболее радикальные предложения известной группы стран, в том числе с учётом наличия в ФРГ многомиллионной русскоязычной диаспоры, поддерживающей связи с родственниками и друзьями в России", - уточнил дипломат.При этом он отметил, что "логика в действиях наших европейских соседей прослеживается не всегда". "Очевидно, что они испытывают проблемы с постоянным пополнением каталога антироссийских санкций, чего требуют в Брюсселе и Вашингтоне. Непопулярные шаги бьют и по интересам собственных граждан. Теперь вот решили взяться за визовые ограничения вопреки всем тем ценностям, которые ранее сами повсеместно декларировали, включая соблюдение базовых прав и свобод человека, а также отказ от дискриминации по национальному признаку", - пояснил собеседник агентства.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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в мире, сергей нечаев (дипломат), россия, германия, санкции в отношении россии, москва
В мире, Сергей Нечаев (дипломат), Россия, Германия, Санкции в отношении России, Москва
07:05 19.09.2022 (обновлено: 10:57 19.09.2022)
 
Россия не будет вводить ответные визовые ограничения, заявил посол

Посол Нечаев: Россия не поддержит игру в визовые ограничения и дискриминацию

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Москва не поддержит игру в визовые ограничения и дискриминацию, двери России останутся открыты для всех желающих, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
"Как чётко дал понять президент России, мы в такие игры играть не собираемся. Двери нашей страны останутся открыты для всех желающих", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что ему не хотелось бы строить предположений относительно возможного сокращения выдачи виз россиянам со стороны Германии. "Берлин изначально не поддерживал наиболее радикальные предложения известной группы стран, в том числе с учётом наличия в ФРГ многомиллионной русскоязычной диаспоры, поддерживающей связи с родственниками и друзьями в России", - уточнил дипломат.
При этом он отметил, что "логика в действиях наших европейских соседей прослеживается не всегда". "Очевидно, что они испытывают проблемы с постоянным пополнением каталога антироссийских санкций, чего требуют в Брюсселе и Вашингтоне. Непопулярные шаги бьют и по интересам собственных граждан. Теперь вот решили взяться за визовые ограничения вопреки всем тем ценностям, которые ранее сами повсеместно декларировали, включая соблюдение базовых прав и свобод человека, а также отказ от дискриминации по национальному признаку", - пояснил собеседник агентства.
Читайте полный текст интервью >>>

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