https://ria.ru/20220919/vizy-1817753782.html

Россия не будет вводить ответные визовые ограничения, заявил посол

Россия не будет вводить ответные визовые ограничения, заявил посол - РИА Новости, 19.09.2022

Россия не будет вводить ответные визовые ограничения, заявил посол

Москва не поддержит игру в визовые ограничения и дискриминацию, двери России останутся открыты для всех желающих, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T07:05

2022-09-19T07:05

2022-09-19T10:57

в мире

сергей нечаев (дипломат)

россия

германия

санкции в отношении россии

москва

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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Москва не поддержит игру в визовые ограничения и дискриминацию, двери России останутся открыты для всех желающих, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.Он отметил, что ему не хотелось бы строить предположений относительно возможного сокращения выдачи виз россиянам со стороны Германии. "Берлин изначально не поддерживал наиболее радикальные предложения известной группы стран, в том числе с учётом наличия в ФРГ многомиллионной русскоязычной диаспоры, поддерживающей связи с родственниками и друзьями в России", - уточнил дипломат.При этом он отметил, что "логика в действиях наших европейских соседей прослеживается не всегда". "Очевидно, что они испытывают проблемы с постоянным пополнением каталога антироссийских санкций, чего требуют в Брюсселе и Вашингтоне. Непопулярные шаги бьют и по интересам собственных граждан. Теперь вот решили взяться за визовые ограничения вопреки всем тем ценностям, которые ранее сами повсеместно декларировали, включая соблюдение базовых прав и свобод человека, а также отказ от дискриминации по национальному признаку", - пояснил собеседник агентства.Читайте полный текст интервью >>>

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в мире, сергей нечаев (дипломат), россия, германия, санкции в отношении россии, москва