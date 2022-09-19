https://ria.ru/20220919/vintovka-1817785054.html

Минобороны планирует закупать новую снайперскую винтовку СВЧ

Минобороны планирует закупать новую снайперскую винтовку СВЧ - РИА Новости, 19.09.2022

Минобороны планирует закупать новую снайперскую винтовку СВЧ

У министерства обороны РФ имеются планы по закупке новой армейской снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), сообщил в интервью РИА Новости президент АО "Концерн... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:49

2022-09-19T10:49

2022-09-19T10:49

новое оружие россии

безопасность

россия

украина

нато

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. У министерства обороны РФ имеются планы по закупке новой армейской снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), сообщил в интервью РИА Новости президент АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников по случаю Дня оружейника."Государственные испытания винтовки Чукавина завершены. В настоящее время Минобороны России проводит мероприятия по принятию винтовки на вооружение. Как правило, после этого начинаются серийные закупки. Насколько мне известно, планы на закупку данной винтовки есть", - сказал Лушников.Как сообщил ранее РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, действующие на Украине российские спецназовцы получили для опытно-боевой эксплуатации партию новейших армейских снайперских винтовок Чукавина. Их первые отзывы о новом стрелковом комплексе были положительными.Разработанная в концерне "Калашников" снайперская винтовка Чукавина (шифр работы — "Жнец") нового поколения должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра. Полуавтоматический стрелковый комплекс разработан под два патрона — отечественный винтовочный 7,62 на 54 миллиметра и патрон НАТО 7,62 на 51. Масса СВЧ без боеприпасов составляет 4,6 килограмма, длина в зависимости от версии — до 115 сантиметров, емкость магазина — 10 патронов.Ожидается, что СВЧ постепенно заменит в войсках СВД, основную снайперскую винтовку российской армии. СВД приняли на вооружение почти 60 лет назад — в 1963 году.

https://radiosputnik.ria.ru/20220919/pistolet-1817780562.html

https://ria.ru/20210716/minoborony-1741586708.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, украина, нато