https://ria.ru/20220919/veter-1817903832.html
Москвичей попросили не выходить на улицу из-за ветра до 25 м/с
Москвичей попросили не выходить на улицу из-за ветра до 25 м/с - РИА Новости, 19.09.2022
Москвичей попросили не выходить на улицу из-за ветра до 25 м/с
Сильные порывы ветра до 25 метров в секунду сохранятся в Москве до конца дня, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:26
2022-09-19T16:26
2022-09-19T16:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
происшествия
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757174353_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb95fa85ed3a793146caa35c27cc684b.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Сильные порывы ветра до 25 метров в секунду сохранятся в Москве до конца дня, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Также горожан попросили воздержаться от пребывания на улице при сильном ветре, а если это необходимо, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.В Telegram-канале столичного департамента транспорта отмечается, что из-за дождя водителям стоит быть внимательнее за рулем, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не отвлекаться на гаджеты, а также не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями."На дорогах 4 балла. По прогнозам синоптиков, до конца дня в городе будет дождь и сильный ветер. Ремонтные работы, низкие скорости и ДТП также осложняют движение. Сейчас затруднено движение на ТТК в районе Кутузовского тоннеля и Нижегородской эстакады, а также на МКАД в районе улицы Верхние поля. Рекомендуем пользоваться городским транспортом в вечерний час пик", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20220919/pogoda-1817757877.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757174353_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cad4d03a87c27fe452bf1b0384eb4f62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, происшествия, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Происшествия, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Сильные порывы ветра до 25 метров в секунду сохранятся в Москве до конца дня, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сильный ветер сохранится до конца дня. В городе фиксируются порывы ветра до 17 метров в секунду. В течение дня ветер может усиливаться до 25 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Также горожан попросили воздержаться от пребывания на улице при сильном ветре, а если это необходимо, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
В Telegram-канале столичного департамента транспорта отмечается, что из-за дождя водителям стоит быть внимательнее за рулем, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не отвлекаться на гаджеты, а также не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.
"На дорогах 4 балла. По прогнозам синоптиков, до конца дня в городе будет дождь и сильный ветер. Ремонтные работы, низкие скорости и ДТП также осложняют движение. Сейчас затруднено движение на ТТК в районе Кутузовского тоннеля и Нижегородской эстакады, а также на МКАД в районе улицы Верхние поля. Рекомендуем пользоваться городским транспортом в вечерний час пик", - добавили в сообщении.