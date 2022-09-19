https://ria.ru/20220919/veter-1817903832.html

Москвичей попросили не выходить на улицу из-за ветра до 25 м/с

Москвичей попросили не выходить на улицу из-за ветра до 25 м/с - РИА Новости, 19.09.2022

Москвичей попросили не выходить на улицу из-за ветра до 25 м/с

Сильные порывы ветра до 25 метров в секунду сохранятся в Москве до конца дня, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T16:26

2022-09-19T16:26

2022-09-19T16:26

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Сильные порывы ветра до 25 метров в секунду сохранятся в Москве до конца дня, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Также горожан попросили воздержаться от пребывания на улице при сильном ветре, а если это необходимо, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.В Telegram-канале столичного департамента транспорта отмечается, что из-за дождя водителям стоит быть внимательнее за рулем, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не отвлекаться на гаджеты, а также не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями."На дорогах 4 балла. По прогнозам синоптиков, до конца дня в городе будет дождь и сильный ветер. Ремонтные работы, низкие скорости и ДТП также осложняют движение. Сейчас затруднено движение на ТТК в районе Кутузовского тоннеля и Нижегородской эстакады, а также на МКАД в районе улицы Верхние поля. Рекомендуем пользоваться городским транспортом в вечерний час пик", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20220919/pogoda-1817757877.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество, происшествия, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы