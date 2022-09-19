https://ria.ru/20220919/veter-1817901239.html

В Люберцах при падении дерева пострадал человек

В Люберцах при падении дерева пострадал человек - РИА Новости, 19.09.2022

В Люберцах при падении дерева пострадал человек

Один человек пострадал в подмосковных Люберцах при падении дерева от сильного порыва ветра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T16:18

2022-09-19T16:18

2022-09-19T16:18

происшествия

люберцы

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Один человек пострадал в подмосковных Люберцах при падении дерева от сильного порыва ветра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В городском округе Люберцы пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.По его словам, в 23 районах Подмосковья зарегистрировано падение 54 деревьев, повреждены 19 автомобилей.

https://ria.ru/20220918/kursk-1817737738.html

люберцы

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, люберцы, московская область (подмосковье)