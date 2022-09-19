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В Люберцах при падении дерева пострадал человек - РИА Новости, 19.09.2022
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В Люберцах при падении дерева пострадал человек
В Люберцах при падении дерева пострадал человек - РИА Новости, 19.09.2022
В Люберцах при падении дерева пострадал человек
Один человек пострадал в подмосковных Люберцах при падении дерева от сильного порыва ветра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:18
2022-09-19T16:18
происшествия
люберцы
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Один человек пострадал в подмосковных Люберцах при падении дерева от сильного порыва ветра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В городском округе Люберцы пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.По его словам, в 23 районах Подмосковья зарегистрировано падение 54 деревьев, повреждены 19 автомобилей.
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люберцы
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Дарья Буймова
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происшествия, люберцы, московская область (подмосковье)
Происшествия, Люберцы, Московская область (Подмосковье)
16:18 19.09.2022
 
В Люберцах при падении дерева пострадал человек

В Люберцах при падении дерева от порыва ветра пострадал человек

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи на улице в Москве
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Один человек пострадал в подмосковных Люберцах при падении дерева от сильного порыва ветра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В городском округе Люберцы пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 23 районах Подмосковья зарегистрировано падение 54 деревьев, повреждены 19 автомобилей.
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