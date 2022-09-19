https://ria.ru/20220919/veter-1817901239.html
В Люберцах при падении дерева пострадал человек
В Люберцах при падении дерева пострадал человек - РИА Новости, 19.09.2022
В Люберцах при падении дерева пострадал человек
Один человек пострадал в подмосковных Люберцах при падении дерева от сильного порыва ветра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:18
2022-09-19T16:18
2022-09-19T16:18
происшествия
люберцы
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Один человек пострадал в подмосковных Люберцах при падении дерева от сильного порыва ветра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В городском округе Люберцы пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.По его словам, в 23 районах Подмосковья зарегистрировано падение 54 деревьев, повреждены 19 автомобилей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, люберцы, московская область (подмосковье)
Происшествия, Люберцы, Московская область (Подмосковье)
В Люберцах при падении дерева пострадал человек
В Люберцах при падении дерева от порыва ветра пострадал человек