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В Кремле прокомментировали возможные меры со стороны Евросоюза к Венгрии - РИА Новости, 19.09.2022
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В Кремле прокомментировали возможные меры со стороны Евросоюза к Венгрии
В Кремле прокомментировали возможные меры со стороны Евросоюза к Венгрии - РИА Новости, 19.09.2022
В Кремле прокомментировали возможные меры со стороны Евросоюза к Венгрии
Венгрия остаётся членом Евросоюза, где порой возникают разногласия, у страны есть суверенная позиция, это в Кремле приветствуют, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:04
2022-09-19T12:16
венгрия
евросоюз
в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Венгрия остаётся членом Евросоюза, где порой возникают разногласия, у страны есть суверенная позиция, это в Кремле приветствуют, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он добавил, что Венгрия занимает по многим вопросам суверенную позицию, что приветствует Россия. В Кремле также продолжают внимательно отслеживать ситуацию."Всё зависит от проявлений де-факто этих изменений. Пока мы с вами этот вопрос спрогнозировать вряд ли сможем", - уточнил Песков на вопрос журналистов о том, отнесётся ли Россия с пониманием, если Венгрия откажется от своей нейтральной позиции.Еврокомиссия предложила в воскресенье Совету ЕС ввести в отношении Венгрии механизм условности в бюджете ЕС. Это означало бы замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Это первый подобный случай в истории ЕС с тех пор, как два года назад был создан механизм условности, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции. У Совета ЕС теперь есть месяц, чтобы квалифицированным большинством решить, принимать ли такие меры. В исключительных случаях этот срок может быть продлен максимум на два месяца.Министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что правительство страны направило Еврокомиссии письменный ответ в связи с запущенным процессом проверки бюджетных условий в стране. Будапешт подготовил проект мер по решению всех проблем, которые мешают Венгрии получить финансирование из фондов Евросоюза. Правительство Венгрии заявило, что до 30 сентября внесет в парламент законопроект о создании до конца осени органа по противодействию коррупции и новой антикоррупционной группы из правительственных и неправительственных участников, что позволит Будапешту получить доступ к средствам из Фонда восстановления ЕС.
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венгрия, евросоюз, в мире, россия, дмитрий песков
Венгрия, Евросоюз, В мире, Россия, Дмитрий Песков
12:04 19.09.2022 (обновлено: 12:16 19.09.2022)
 
В Кремле прокомментировали возможные меры со стороны Евросоюза к Венгрии

Пресс-секретарь Путина Песков: Россия приветствует суверенную позицию Венгрии в Евросоюзе

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрохожие на Васильевском спуске в Москве
Прохожие на Васильевском спуске в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Венгрия остаётся членом Евросоюза, где порой возникают разногласия, у страны есть суверенная позиция, это в Кремле приветствуют, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Всё-таки Венгрия остается членом Евросоюза, конечно. Порой возникают разногласия. Кстати, насчёт вот этого решения - тоже нужно смотреть в динамике развития ситуации, потому что также были сообщения, что уже некий план урегулирования в Будапеште прорабатывается", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Он добавил, что Венгрия занимает по многим вопросам суверенную позицию, что приветствует Россия. В Кремле также продолжают внимательно отслеживать ситуацию.
"Всё зависит от проявлений де-факто этих изменений. Пока мы с вами этот вопрос спрогнозировать вряд ли сможем", - уточнил Песков на вопрос журналистов о том, отнесётся ли Россия с пониманием, если Венгрия откажется от своей нейтральной позиции.
Еврокомиссия предложила в воскресенье Совету ЕС ввести в отношении Венгрии механизм условности в бюджете ЕС. Это означало бы замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Это первый подобный случай в истории ЕС с тех пор, как два года назад был создан механизм условности, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции. У Совета ЕС теперь есть месяц, чтобы квалифицированным большинством решить, принимать ли такие меры. В исключительных случаях этот срок может быть продлен максимум на два месяца.
Министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что правительство страны направило Еврокомиссии письменный ответ в связи с запущенным процессом проверки бюджетных условий в стране. Будапешт подготовил проект мер по решению всех проблем, которые мешают Венгрии получить финансирование из фондов Евросоюза. Правительство Венгрии заявило, что до 30 сентября внесет в парламент законопроект о создании до конца осени органа по противодействию коррупции и новой антикоррупционной группы из правительственных и неправительственных участников, что позволит Будапешту получить доступ к средствам из Фонда восстановления ЕС.

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