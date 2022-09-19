https://ria.ru/20220919/vengriya-1817804807.html

В Кремле прокомментировали возможные меры со стороны Евросоюза к Венгрии

В Кремле прокомментировали возможные меры со стороны Евросоюза к Венгрии - РИА Новости, 19.09.2022

В Кремле прокомментировали возможные меры со стороны Евросоюза к Венгрии

Венгрия остаётся членом Евросоюза, где порой возникают разногласия, у страны есть суверенная позиция, это в Кремле приветствуют, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:04

2022-09-19T12:04

2022-09-19T12:16

венгрия

евросоюз

в мире

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Венгрия остаётся членом Евросоюза, где порой возникают разногласия, у страны есть суверенная позиция, это в Кремле приветствуют, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он добавил, что Венгрия занимает по многим вопросам суверенную позицию, что приветствует Россия. В Кремле также продолжают внимательно отслеживать ситуацию."Всё зависит от проявлений де-факто этих изменений. Пока мы с вами этот вопрос спрогнозировать вряд ли сможем", - уточнил Песков на вопрос журналистов о том, отнесётся ли Россия с пониманием, если Венгрия откажется от своей нейтральной позиции.Еврокомиссия предложила в воскресенье Совету ЕС ввести в отношении Венгрии механизм условности в бюджете ЕС. Это означало бы замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Это первый подобный случай в истории ЕС с тех пор, как два года назад был создан механизм условности, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции. У Совета ЕС теперь есть месяц, чтобы квалифицированным большинством решить, принимать ли такие меры. В исключительных случаях этот срок может быть продлен максимум на два месяца.Министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что правительство страны направило Еврокомиссии письменный ответ в связи с запущенным процессом проверки бюджетных условий в стране. Будапешт подготовил проект мер по решению всех проблем, которые мешают Венгрии получить финансирование из фондов Евросоюза. Правительство Венгрии заявило, что до 30 сентября внесет в парламент законопроект о создании до конца осени органа по противодействию коррупции и новой антикоррупционной группы из правительственных и неправительственных участников, что позволит Будапешту получить доступ к средствам из Фонда восстановления ЕС.

https://ria.ru/20220918/vengriya-1817713289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

венгрия, евросоюз, в мире, россия, дмитрий песков