12:04 19.09.2022 (обновлено: 12:16 19.09.2022)
В Кремле прокомментировали возможные меры со стороны Евросоюза к Венгрии
Пресс-секретарь Путина Песков: Россия приветствует суверенную позицию Венгрии в Евросоюзе
Прохожие на Васильевском спуске в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Венгрия остаётся членом Евросоюза, где порой возникают разногласия, у страны есть суверенная позиция, это в Кремле приветствуют, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Всё-таки Венгрия остается членом Евросоюза, конечно. Порой возникают разногласия. Кстати, насчёт вот этого решения - тоже нужно смотреть в динамике развития ситуации, потому что также были сообщения, что уже некий план урегулирования в Будапеште прорабатывается", - сказал Песков журналистам в понедельник.
Он добавил, что Венгрия занимает по многим вопросам суверенную позицию, что приветствует Россия. В Кремле также продолжают внимательно отслеживать ситуацию.
"Всё зависит от проявлений де-факто этих изменений. Пока мы с вами этот вопрос спрогнозировать вряд ли сможем", - уточнил Песков на вопрос журналистов о том, отнесётся ли Россия с пониманием, если Венгрия откажется от своей нейтральной позиции.
Еврокомиссия предложила в воскресенье Совету ЕС ввести в отношении Венгрии механизм условности в бюджете ЕС. Это означало бы замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Это первый подобный случай в истории ЕС с тех пор, как два года назад был создан механизм условности, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции. У Совета ЕС теперь есть месяц, чтобы квалифицированным большинством решить, принимать ли такие меры. В исключительных случаях этот срок может быть продлен максимум на два месяца.
Министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что правительство страны направило Еврокомиссии письменный ответ в связи с запущенным процессом проверки бюджетных условий в стране. Будапешт подготовил проект мер по решению всех проблем, которые мешают Венгрии получить финансирование из фондов Евросоюза. Правительство Венгрии заявило, что до 30 сентября внесет в парламент законопроект о создании до конца осени органа по противодействию коррупции и новой антикоррупционной группы из правительственных и неправительственных участников, что позволит Будапешту получить доступ к средствам из Фонда восстановления ЕС.