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Справки о выплатах и льготах в МО можно будет получить онлайн

Справки о выплатах и льготах в МО можно будет получить онлайн - РИА Новости, 19.09.2022

Справки о выплатах и льготах в МО можно будет получить онлайн

Жители Московской области теперь смогут оформлять справки о предоставленных выплатах и льготах онлайн с помощью сайта "Госуслуги". Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T19:52

2022-09-19T19:52

2022-09-19T19:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Жители Московской области теперь смогут оформлять справки о предоставленных выплатах и льготах онлайн с помощью сайта "Госуслуги". Об этом сообщил телеканал "360".Справка подписывается электронной подписью, которая имеет юридическую силу.Справки о льготах оформили уже более 10 тысяч раз, а документы из центра занятости жители МО заказали 39 тысяч раз.

московская область (подмосковье)

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2022

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московская область (подмосковье)