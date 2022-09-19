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Справки о выплатах и льготах в МО можно будет получить онлайн - РИА Новости, 19.09.2022
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Новости Подмосковья
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Справки о выплатах и льготах в МО можно будет получить онлайн
Справки о выплатах и льготах в МО можно будет получить онлайн - РИА Новости, 19.09.2022
Справки о выплатах и льготах в МО можно будет получить онлайн
Жители Московской области теперь смогут оформлять справки о предоставленных выплатах и льготах онлайн с помощью сайта "Госуслуги". Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T19:52
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новости подмосковья
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Жители Московской области теперь смогут оформлять справки о предоставленных выплатах и льготах онлайн с помощью сайта "Госуслуги". Об этом сообщил телеканал "360".Справка подписывается электронной подписью, которая имеет юридическую силу.Справки о льготах оформили уже более 10 тысяч раз, а документы из центра занятости жители МО заказали 39 тысяч раз.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
19:52 19.09.2022
 

Справки о выплатах и льготах в МО можно будет получить онлайн

CC0 / / Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
CC0 / /
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Жители Московской области теперь смогут оформлять справки о предоставленных выплатах и льготах онлайн с помощью сайта "Госуслуги". Об этом сообщил телеканал "360".
"Все удобно и просто, в течение одного дня справка готова и доступна в личном кабинете", – рассказала о новой услуге вице-губернатор области Ирина Каклюгина.
Справка подписывается электронной подписью, которая имеет юридическую силу.
Справки о льготах оформили уже более 10 тысяч раз, а документы из центра занятости жители МО заказали 39 тысяч раз.
 
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