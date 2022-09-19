https://ria.ru/20220919/uslugi-1817973917.html
Справки о выплатах и льготах в МО можно будет получить онлайн
Справки о выплатах и льготах в МО можно будет получить онлайн - РИА Новости, 19.09.2022
Справки о выплатах и льготах в МО можно будет получить онлайн
Жители Московской области теперь смогут оформлять справки о предоставленных выплатах и льготах онлайн с помощью сайта "Госуслуги". Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T19:52
2022-09-19T19:52
2022-09-19T19:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816512922_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_4d14c81e65c0d791f1310aa612636bde.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Жители Московской области теперь смогут оформлять справки о предоставленных выплатах и льготах онлайн с помощью сайта "Госуслуги". Об этом сообщил телеканал "360".Справка подписывается электронной подписью, которая имеет юридическую силу.Справки о льготах оформили уже более 10 тысяч раз, а документы из центра занятости жители МО заказали 39 тысяч раз.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816512922_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_207ed59a445e1fa2134050155a60101c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)