https://ria.ru/20220919/uragan-1817803259.html

В Курской области из-за урагана пострадала библиотека

В Курской области из-за урагана пострадала библиотека - РИА Новости, 19.09.2022

В Курской области из-за урагана пострадала библиотека

Библиотека в Кореневском районе Курской области пострадала во время урагана и не подлежит восстановлению, также в этом районе повреждено 13 частных домов, школа РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:05

2022-09-19T12:05

2022-09-19T12:05

происшествия

курская область

курск

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ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Библиотека в Кореневском районе Курской области пострадала во время урагана и не подлежит восстановлению, также в этом районе повреждено 13 частных домов, школа и детский садик, сообщил в ходе оперативного совещания заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов."У нас пострадал Кореневский район. Ураганом сорвало кровлю у 13 частных домов, одна школа, один садик и одна библиотека. Причем библиотека пострадала довольно сильно, по всей видимости, восстановлению не подлежит", — сообщил Дедов.В воскресенье вечером на регион обрушилась гроза, ливень и шквалистый ветер. В результате непогоды, 87 населенных пунктов остались без электричества. В Курске с одного из учебных корпусов автотехнического колледжа сорвало крышу, также пострадало здание общежития, в котором погиб студент 2004 года рождения. Возле общежития автотехнического колледжа погиб еще один человек, его придавило деревом.

https://ria.ru/20220919/uragan-1817802336.html

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курская область

курск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курская область, курск