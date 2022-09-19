https://ria.ru/20220919/uragan-1817803259.html
В Курской области из-за урагана пострадала библиотека
В Курской области из-за урагана пострадала библиотека - РИА Новости, 19.09.2022
В Курской области из-за урагана пострадала библиотека
Библиотека в Кореневском районе Курской области пострадала во время урагана и не подлежит восстановлению, также в этом районе повреждено 13 частных домов, школа РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:05
2022-09-19T12:05
2022-09-19T12:05
происшествия
курская область
курск
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ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Библиотека в Кореневском районе Курской области пострадала во время урагана и не подлежит восстановлению, также в этом районе повреждено 13 частных домов, школа и детский садик, сообщил в ходе оперативного совещания заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов."У нас пострадал Кореневский район. Ураганом сорвало кровлю у 13 частных домов, одна школа, один садик и одна библиотека. Причем библиотека пострадала довольно сильно, по всей видимости, восстановлению не подлежит", — сообщил Дедов.В воскресенье вечером на регион обрушилась гроза, ливень и шквалистый ветер. В результате непогоды, 87 населенных пунктов остались без электричества. В Курске с одного из учебных корпусов автотехнического колледжа сорвало крышу, также пострадало здание общежития, в котором погиб студент 2004 года рождения. Возле общежития автотехнического колледжа погиб еще один человек, его придавило деревом.
https://ria.ru/20220919/uragan-1817802336.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, курская область, курск
Происшествия, Курская область, Курск
В Курской области из-за урагана пострадала библиотека
В Курской области библиотека пострадала во время урагана и не подлежит восстановлению