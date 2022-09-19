https://ria.ru/20220919/uragan-1817802336.html
Энергоснабжение в Курской области восстановят во второй половине дня
Энергоснабжение в Курской области восстановят во второй половине дня - РИА Новости, 19.09.2022
Энергоснабжение в Курской области восстановят во второй половине дня
Нарушенное стихией энергоснабжение в населенных пунктах Курской области планируется восстановить во второй половине понедельника, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T11:53
2022-09-19T11:53
2022-09-19T16:24
происшествия
курская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Нарушенное стихией энергоснабжение в населенных пунктах Курской области планируется восстановить во второй половине понедельника, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Аварийно-восстановительные работы планируется завершить сегодня во второй половине дня", - сказал собеседник агентства.В воскресенье вечером на Курскую область обрушились гроза, ливень и шквалистый ветер. В результате непогоды 87 населенных пунктов, в которых проживает больше пяти тысяч человек, остались без электричества, два человека погибли.По данным властей региона, по состоянию на 9 утра без света остаются 15 населенных пунктов.
https://ria.ru/20220918/kursk-1817734546.html
https://ria.ru/20220919/uragan-1817782113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:53 19.09.2022 (обновлено: 16:24 19.09.2022)
Энергоснабжение в Курской области восстановят во второй половине дня
Нарушенное ураганом энергоснабжение в Курской области восстановят во второй половине дня