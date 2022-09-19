https://ria.ru/20220919/uragan-1817802336.html

Энергоснабжение в Курской области восстановят во второй половине дня

Энергоснабжение в Курской области восстановят во второй половине дня - РИА Новости, 19.09.2022

Энергоснабжение в Курской области восстановят во второй половине дня

Нарушенное стихией энергоснабжение в населенных пунктах Курской области планируется восстановить во второй половине понедельника, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T11:53

2022-09-19T11:53

2022-09-19T16:24

происшествия

курская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817902150_0:265:3032:1971_1920x0_80_0_0_124f5796230f8ea7f75ba8729f5578b2.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Нарушенное стихией энергоснабжение в населенных пунктах Курской области планируется восстановить во второй половине понедельника, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Аварийно-восстановительные работы планируется завершить сегодня во второй половине дня", - сказал собеседник агентства.В воскресенье вечером на Курскую область обрушились гроза, ливень и шквалистый ветер. В результате непогоды 87 населенных пунктов, в которых проживает больше пяти тысяч человек, остались без электричества, два человека погибли.По данным властей региона, по состоянию на 9 утра без света остаются 15 населенных пунктов.

https://ria.ru/20220918/kursk-1817734546.html

https://ria.ru/20220919/uragan-1817782113.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)