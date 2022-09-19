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В Курской области 16 населенных пунктов остаются без электричества - РИА Новости, 19.09.2022
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В Курской области 16 населенных пунктов остаются без электричества
В Курской области 16 населенных пунктов остаются без электричества - РИА Новости, 19.09.2022
В Курской области 16 населенных пунктов остаются без электричества
Без электроснабжения после урагана в Курской области остаются 15 населенных пунктов и город Льгов, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:37
2022-09-19T12:50
происшествия
роман старовойт
курская область
льгов
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Без электроснабжения после урагана в Курской области остаются 15 населенных пунктов и город Льгов, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.В воскресенье вечером на регион обрушились гроза, ливень и шквалистый ветер. В результате непогоды 87 населенных пунктов, в которых проживает больше пяти тысяч человек, остались без электричества, два человека погибли."По состоянию на сегодня на 9 утра пока еще остается без электроснабжения потребители шести муниципальных образований: это пятнадцать населенных пунктов и город Льгов, 330 домовладений с населением 953 человека", - сказал Старовойт в эфире телеканала "Россия 24".
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происшествия, роман старовойт, курская область, льгов
Происшествия, Роман Старовойт, Курская область, Льгов
10:37 19.09.2022 (обновлено: 12:50 19.09.2022)
 
В Курской области 16 населенных пунктов остаются без электричества

В Курской области 15 сел и город Льгов остаются без электричества после урагана

© Фото : "Курьер" Льгов Последствия непогоды в Льговском районе Курской области. 19 сентября 2022
 Последствия непогоды в Льговском районе Курской области. 19 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : "Курьер" Льгов
Последствия непогоды в Льговском районе Курской области. 19 сентября 2022
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Без электроснабжения после урагана в Курской области остаются 15 населенных пунктов и город Льгов, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
В воскресенье вечером на регион обрушились гроза, ливень и шквалистый ветер. В результате непогоды 87 населенных пунктов, в которых проживает больше пяти тысяч человек, остались без электричества, два человека погибли.
"По состоянию на сегодня на 9 утра пока еще остается без электроснабжения потребители шести муниципальных образований: это пятнадцать населенных пунктов и город Льгов, 330 домовладений с населением 953 человека", - сказал Старовойт в эфире телеканала "Россия 24".
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