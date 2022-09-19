https://ria.ru/20220919/uragan-1817782113.html

В Курской области 16 населенных пунктов остаются без электричества

В Курской области 16 населенных пунктов остаются без электричества - РИА Новости, 19.09.2022

В Курской области 16 населенных пунктов остаются без электричества

Без электроснабжения после урагана в Курской области остаются 15 населенных пунктов и город Льгов, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:37

2022-09-19T10:37

2022-09-19T12:50

происшествия

роман старовойт

курская область

льгов

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Без электроснабжения после урагана в Курской области остаются 15 населенных пунктов и город Льгов, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.В воскресенье вечером на регион обрушились гроза, ливень и шквалистый ветер. В результате непогоды 87 населенных пунктов, в которых проживает больше пяти тысяч человек, остались без электричества, два человека погибли."По состоянию на сегодня на 9 утра пока еще остается без электроснабжения потребители шести муниципальных образований: это пятнадцать населенных пунктов и город Льгов, 330 домовладений с населением 953 человека", - сказал Старовойт в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220918/kursk-1817741259.html

курская область

льгов

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Дарья Буймова

происшествия, роман старовойт, курская область, льгов