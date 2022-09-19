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Unilever сменила гендиректора российской "дочки" - РИА Новости, 19.09.2022
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Unilever сменила гендиректора российской "дочки"
Unilever сменила гендиректора российской "дочки" - РИА Новости, 19.09.2022
Unilever сменила гендиректора российской "дочки"
Новым гендиректором "дочки" международного производителя потребительских товаров повседневного спроса Unilever в РФ - ООО "Юнилевер русь" - стала Елена... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:33
2022-09-19T14:33
экономика
россия
unilever
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Новым гендиректором "дочки" международного производителя потребительских товаров повседневного спроса Unilever в РФ - ООО "Юнилевер русь" - стала Елена Тябутова, ранее финансовый директор компании, следует из выписки ЕГРЮЛ."Подтверждаем, что в августе 2022 года у ООО "Юнилевер Русь" действительно сменился генеральный директор. Дальнейшее управление компанией взяли на себя Елена Тябутова и Андрей Васильев. Елена назначена генеральным директором компании, а Андрей - главой службы продаж и маркетинга", - сообщили в пресс-службе компании.До этого "Юнилевер русь" возглавляла Регина Кузьмина, занимавшая также должность президента Unilever на Украине, в России и Белоруссии. Кузьмина продолжает свою карьеру в компании в одном из зарубежных офисов в качестве президента бизнес-группы "Красота и благополучие", которая была сформирована в результате организационных изменений в компании на глобальном уровне, уточнили в пресс-службе.В начале марта Unilever заявила о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее, а также о прекращении инвестиций в страну и расходов на СМИ и рекламу. При этом в отчете компания уточнила, что продолжит обеспечивать местное население основными товарами.Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в портфеле компании примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран мира. Среди них - Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr, Calve, Rama, Lipton, Brooke Bond.
https://ria.ru/20220914/bobylev-1816737554.html
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экономика, россия, unilever, в мире
Экономика, Россия, Unilever, В мире
14:33 19.09.2022
 
Unilever сменила гендиректора российской "дочки"

Новым гендиректором "дочки" международного производителя Unilever в России стала Тябутова

© РИА Новости / Максим БлиновОфис компании Unilever
Офис компании Unilever - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Офис компании Unilever. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Новым гендиректором "дочки" международного производителя потребительских товаров повседневного спроса Unilever в РФ - ООО "Юнилевер русь" - стала Елена Тябутова, ранее финансовый директор компании, следует из выписки ЕГРЮЛ.
"Подтверждаем, что в августе 2022 года у ООО "Юнилевер Русь" действительно сменился генеральный директор. Дальнейшее управление компанией взяли на себя Елена Тябутова и Андрей Васильев. Елена назначена генеральным директором компании, а Андрей - главой службы продаж и маркетинга", - сообщили в пресс-службе компании.
До этого "Юнилевер русь" возглавляла Регина Кузьмина, занимавшая также должность президента Unilever на Украине, в России и Белоруссии. Кузьмина продолжает свою карьеру в компании в одном из зарубежных офисов в качестве президента бизнес-группы "Красота и благополучие", которая была сформирована в результате организационных изменений в компании на глобальном уровне, уточнили в пресс-службе.
В начале марта Unilever заявила о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее, а также о прекращении инвестиций в страну и расходов на СМИ и рекламу. При этом в отчете компания уточнила, что продолжит обеспечивать местное население основными товарами.
Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в портфеле компании примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран мира. Среди них - Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr, Calve, Rama, Lipton, Brooke Bond.

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