https://ria.ru/20220919/unilever-1817864278.html

Unilever сменила гендиректора российской "дочки"

Unilever сменила гендиректора российской "дочки" - РИА Новости, 19.09.2022

Unilever сменила гендиректора российской "дочки"

Новым гендиректором "дочки" международного производителя потребительских товаров повседневного спроса Unilever в РФ - ООО "Юнилевер русь" - стала Елена... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T14:33

2022-09-19T14:33

2022-09-19T14:33

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Новым гендиректором "дочки" международного производителя потребительских товаров повседневного спроса Unilever в РФ - ООО "Юнилевер русь" - стала Елена Тябутова, ранее финансовый директор компании, следует из выписки ЕГРЮЛ."Подтверждаем, что в августе 2022 года у ООО "Юнилевер Русь" действительно сменился генеральный директор. Дальнейшее управление компанией взяли на себя Елена Тябутова и Андрей Васильев. Елена назначена генеральным директором компании, а Андрей - главой службы продаж и маркетинга", - сообщили в пресс-службе компании.До этого "Юнилевер русь" возглавляла Регина Кузьмина, занимавшая также должность президента Unilever на Украине, в России и Белоруссии. Кузьмина продолжает свою карьеру в компании в одном из зарубежных офисов в качестве президента бизнес-группы "Красота и благополучие", которая была сформирована в результате организационных изменений в компании на глобальном уровне, уточнили в пресс-службе.В начале марта Unilever заявила о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее, а также о прекращении инвестиций в страну и расходов на СМИ и рекламу. При этом в отчете компания уточнила, что продолжит обеспечивать местное население основными товарами.Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в портфеле компании примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран мира. Среди них - Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr, Calve, Rama, Lipton, Brooke Bond.

https://ria.ru/20220914/bobylev-1816737554.html

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817841241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, unilever, в мире