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Глава "Оператора ГТС Украины" сообщил, что его уволили с поста - РИА Новости, 19.09.2022
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Глава "Оператора ГТС Украины" сообщил, что его уволили с поста
Глава "Оператора ГТС Украины" сообщил, что его уволили с поста - РИА Новости, 19.09.2022
Глава "Оператора ГТС Украины" сообщил, что его уволили с поста
Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что его уволили с должности по не понятным для него причинам. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:28
2022-09-19T13:52
украина
оператор гтс украины
сергей макогон
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что его уволили с должности по не понятным для него причинам."Находясь в командировке, неожиданно узнал, что МГУ ("Акционерное общество "Магистральные газопроводы Украины" - ред.) меня уволило в минувшую пятницу. Четыре голоса против одного. Пока не понял по каким причинам. Не знаю, что это? Диверсия - парализовать работу стратегической компании во время войны?" - написал Макогон в социальной сети. По его мнению, это может быть попыткой "провести своих людей в руководство компании без прозрачного конкурса"."Особенно цинично это выглядит после того, как Европейский Союз, Секретариат энергетического сообщества и Всемирный Банк поддержали реформу корпоративного управления оператора газотранспортной системы Украины… это происходит при неформальной поддержке министерства энергетики, которое тоже недавно предлагало своего представителя на позицию руководителя "Оператора ГТС Украины". В любом случае, это очень безответственное решение, которое ставит под угрозу энергетическую безопасность страны", - отметил Макогон.В предприятии "Магистральные газопроводы Украины", которое является владельцем "Оператора ГТС Украины", подтвердили увольнение Макогона. "Прекращены полномочия генерального директора "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона", - говорится на сайте акционерного общества.
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украина, оператор гтс украины, сергей макогон, экономика, цены на нефть
Украина, Оператор ГТС Украины, Сергей Макогон, Экономика, Цены на нефть
13:28 19.09.2022 (обновлено: 13:52 19.09.2022)
 
Глава "Оператора ГТС Украины" сообщил, что его уволили с поста

Глава "Оператора ГТС Украины" Макогон сообщил о своем увольнении с должности

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что его уволили с должности по не понятным для него причинам.
"Находясь в командировке, неожиданно узнал, что МГУ ("Акционерное общество "Магистральные газопроводы Украины" - ред.) меня уволило в минувшую пятницу. Четыре голоса против одного. Пока не понял по каким причинам. Не знаю, что это? Диверсия - парализовать работу стратегической компании во время войны?" - написал Макогон в социальной сети. По его мнению, это может быть попыткой "провести своих людей в руководство компании без прозрачного конкурса".
"Особенно цинично это выглядит после того, как Европейский Союз, Секретариат энергетического сообщества и Всемирный Банк поддержали реформу корпоративного управления оператора газотранспортной системы Украины… это происходит при неформальной поддержке министерства энергетики, которое тоже недавно предлагало своего представителя на позицию руководителя "Оператора ГТС Украины". В любом случае, это очень безответственное решение, которое ставит под угрозу энергетическую безопасность страны", - отметил Макогон.
В предприятии "Магистральные газопроводы Украины", которое является владельцем "Оператора ГТС Украины", подтвердили увольнение Макогона. "Прекращены полномочия генерального директора "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона", - говорится на сайте акционерного общества.
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УкраинаОператор ГТС УкраиныСергей МакогонЭкономикаЦены на нефть
 
 
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