https://ria.ru/20220919/ukraina-1817841241.html

Глава "Оператора ГТС Украины" сообщил, что его уволили с поста

Глава "Оператора ГТС Украины" сообщил, что его уволили с поста - РИА Новости, 19.09.2022

Глава "Оператора ГТС Украины" сообщил, что его уволили с поста

Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что его уволили с должности по не понятным для него причинам. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:28

2022-09-19T13:28

2022-09-19T13:52

украина

оператор гтс украины

сергей макогон

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что его уволили с должности по не понятным для него причинам."Находясь в командировке, неожиданно узнал, что МГУ ("Акционерное общество "Магистральные газопроводы Украины" - ред.) меня уволило в минувшую пятницу. Четыре голоса против одного. Пока не понял по каким причинам. Не знаю, что это? Диверсия - парализовать работу стратегической компании во время войны?" - написал Макогон в социальной сети. По его мнению, это может быть попыткой "провести своих людей в руководство компании без прозрачного конкурса"."Особенно цинично это выглядит после того, как Европейский Союз, Секретариат энергетического сообщества и Всемирный Банк поддержали реформу корпоративного управления оператора газотранспортной системы Украины… это происходит при неформальной поддержке министерства энергетики, которое тоже недавно предлагало своего представителя на позицию руководителя "Оператора ГТС Украины". В любом случае, это очень безответственное решение, которое ставит под угрозу энергетическую безопасность страны", - отметил Макогон.В предприятии "Магистральные газопроводы Украины", которое является владельцем "Оператора ГТС Украины", подтвердили увольнение Макогона. "Прекращены полномочия генерального директора "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона", - говорится на сайте акционерного общества.

https://ria.ru/20220911/gaz-1815953958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, оператор гтс украины, сергей макогон, экономика, цены на нефть