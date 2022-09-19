https://ria.ru/20220919/ukraina-1817841241.html
Глава "Оператора ГТС Украины" сообщил, что его уволили с поста
Глава "Оператора ГТС Украины" сообщил, что его уволили с поста - РИА Новости, 19.09.2022
Глава "Оператора ГТС Украины" сообщил, что его уволили с поста
Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что его уволили с должности по не понятным для него причинам. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:28
2022-09-19T13:28
2022-09-19T13:52
украина
оператор гтс украины
сергей макогон
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что его уволили с должности по не понятным для него причинам."Находясь в командировке, неожиданно узнал, что МГУ ("Акционерное общество "Магистральные газопроводы Украины" - ред.) меня уволило в минувшую пятницу. Четыре голоса против одного. Пока не понял по каким причинам. Не знаю, что это? Диверсия - парализовать работу стратегической компании во время войны?" - написал Макогон в социальной сети. По его мнению, это может быть попыткой "провести своих людей в руководство компании без прозрачного конкурса"."Особенно цинично это выглядит после того, как Европейский Союз, Секретариат энергетического сообщества и Всемирный Банк поддержали реформу корпоративного управления оператора газотранспортной системы Украины… это происходит при неформальной поддержке министерства энергетики, которое тоже недавно предлагало своего представителя на позицию руководителя "Оператора ГТС Украины". В любом случае, это очень безответственное решение, которое ставит под угрозу энергетическую безопасность страны", - отметил Макогон.В предприятии "Магистральные газопроводы Украины", которое является владельцем "Оператора ГТС Украины", подтвердили увольнение Макогона. "Прекращены полномочия генерального директора "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона", - говорится на сайте акционерного общества.
https://ria.ru/20220911/gaz-1815953958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, оператор гтс украины, сергей макогон, экономика, цены на нефть
Украина, Оператор ГТС Украины, Сергей Макогон, Экономика, Цены на нефть
13:28 19.09.2022 (обновлено: 13:52 19.09.2022)
Глава "Оператора ГТС Украины" сообщил, что его уволили с поста
Глава "Оператора ГТС Украины" Макогон сообщил о своем увольнении с должности
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что его уволили с должности по не понятным для него причинам.
"Находясь в командировке, неожиданно узнал, что МГУ ("Акционерное общество "Магистральные газопроводы Украины" - ред.) меня уволило в минувшую пятницу. Четыре голоса против одного. Пока не понял по каким причинам. Не знаю, что это? Диверсия - парализовать работу стратегической компании во время войны?" - написал Макогон в социальной сети. По его мнению, это может быть попыткой "провести своих людей в руководство компании без прозрачного конкурса".
"Особенно цинично это выглядит после того, как Европейский Союз, Секретариат энергетического сообщества и Всемирный Банк
поддержали реформу корпоративного управления оператора газотранспортной системы Украины
… это происходит при неформальной поддержке министерства энергетики, которое тоже недавно предлагало своего представителя на позицию руководителя "Оператора ГТС Украины". В любом случае, это очень безответственное решение, которое ставит под угрозу энергетическую безопасность страны", - отметил Макогон.
В предприятии "Магистральные газопроводы Украины", которое является владельцем "Оператора ГТС Украины", подтвердили увольнение Макогона. "Прекращены полномочия генерального директора "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона", - говорится на сайте акционерного общества.