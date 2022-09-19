https://ria.ru/20220919/ukraina-1817827733.html

США помогают Украине готовить уголовные дела против россиян, заявила посол

США помогают Украине готовить уголовные дела против россиян, заявила посол - РИА Новости, 19.09.2022

США помогают Украине готовить уголовные дела против россиян, заявила посол

США помогают Киеву подготавливать уголовные дела, а также расследования на международном уровне в отношении россиян, заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:58

2022-09-19T12:58

2022-09-19T12:58

специальная военная операция на украине

в мире

оксана маркарова

украина

сша

россия

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. США помогают Киеву подготавливать уголовные дела, а также расследования на международном уровне в отношении россиян, заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова."У нас там уже есть группы следователей, и мы получаем большую поддержку от США в этой работе, подготавливая уголовные дела против россиян не только на нашем национальном уровне, но также и расследования международных судов и других стран", - заявила Маркарова в интервью американскому телеканалу ABC.Ранее в генпрокуратуре Украины заявляли, что в стране уже работают миссия представителей французской жандармерии и медицинской службы вооруженных сил Французской Республики, представители офиса прокурора Международного уголовного суда, а также эксперты-криминалисты из Словакии.При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей Международного уголовного суда.

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

украина

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, оксана маркарова, украина, сша, россия, ситуация в днр и лнр