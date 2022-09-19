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США помогают Украине готовить уголовные дела против россиян, заявила посол - РИА Новости, 19.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/ukraina-1817827733.html
США помогают Украине готовить уголовные дела против россиян, заявила посол
США помогают Украине готовить уголовные дела против россиян, заявила посол - РИА Новости, 19.09.2022
США помогают Украине готовить уголовные дела против россиян, заявила посол
США помогают Киеву подготавливать уголовные дела, а также расследования на международном уровне в отношении россиян, заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:58
2022-09-19T12:58
специальная военная операция на украине
в мире
оксана маркарова
украина
сша
россия
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. США помогают Киеву подготавливать уголовные дела, а также расследования на международном уровне в отношении россиян, заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова."У нас там уже есть группы следователей, и мы получаем большую поддержку от США в этой работе, подготавливая уголовные дела против россиян не только на нашем национальном уровне, но также и расследования международных судов и других стран", - заявила Маркарова в интервью американскому телеканалу ABC.Ранее в генпрокуратуре Украины заявляли, что в стране уже работают миссия представителей французской жандармерии и медицинской службы вооруженных сил Французской Республики, представители офиса прокурора Международного уголовного суда, а также эксперты-криминалисты из Словакии.При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей Международного уголовного суда.
https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html
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в мире, оксана маркарова, украина, сша, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Оксана Маркарова, Украина, США, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:58 19.09.2022
 
США помогают Украине готовить уголовные дела против россиян, заявила посол

Посол Украины Маркарова заявила о помощи США в подготовке уголовных дел против россиян

© Адміністрація Президента УкраїниОксана Маркарова
Оксана Маркарова
© Адміністрація Президента України
Оксана Маркарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. США помогают Киеву подготавливать уголовные дела, а также расследования на международном уровне в отношении россиян, заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.
"У нас там уже есть группы следователей, и мы получаем большую поддержку от США в этой работе, подготавливая уголовные дела против россиян не только на нашем национальном уровне, но также и расследования международных судов и других стран", - заявила Маркарова в интервью американскому телеканалу ABC.
Ранее в генпрокуратуре Украины заявляли, что в стране уже работают миссия представителей французской жандармерии и медицинской службы вооруженных сил Французской Республики, представители офиса прокурора Международного уголовного суда, а также эксперты-криминалисты из Словакии.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей Международного уголовного суда.
Украинский солдат недалеко от Изюма, Харьковская область, Украина - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
08:00
Украина превратилась в государство-террориста
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОксана МаркароваУкраинаСШАРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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