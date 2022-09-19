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Из украинских портов вышли шесть судов в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 19.09.2022
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Из украинских портов вышли шесть судов в рамках продуктовой сделки
Из украинских портов вышли шесть судов в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 19.09.2022
Из украинских портов вышли шесть судов в рамках продуктовой сделки
Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе из украинских портов шести кораблей с зерном в рамках "продуктовой сделки". РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T08:42
2022-09-19T08:42
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АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе из украинских портов шести кораблей с зерном в рамках "продуктовой сделки".В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает."В рамках процесса отгрузки зерна еще шесть судов, выход которых был запланирован на сегодня, отправились из украинских портов", - говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.
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экономика, турция, стамбул, украина, оон, цены на нефть, вэф-2022
Экономика, Турция, Стамбул, Украина, ООН, Цены на нефть, ВЭФ-2022
08:42 19.09.2022
 
Из украинских портов вышли шесть судов в рамках продуктовой сделки

Минобороны Турции: из украинских портов вышли шесть судов в рамках продуктовой сделки

© Фото : Министерство инфраструктуры УкраиныСудно OCEAN LION в порту Черноморска
Судно OCEAN LION в порту Черноморска - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : Министерство инфраструктуры Украины
Судно OCEAN LION в порту Черноморска. Архивное фото
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АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе из украинских портов шести кораблей с зерном в рамках "продуктовой сделки".
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
"В рамках процесса отгрузки зерна еще шесть судов, выход которых был запланирован на сегодня, отправились из украинских портов", - говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.

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