https://ria.ru/20220919/ukraina-1817747714.html

Байден заявил, что России не удастся изменить позицию США по Украине

Байден заявил, что России не удастся изменить позицию США по Украине - РИА Новости, 19.09.2022

Байден заявил, что России не удастся изменить позицию США по Украине

Президент США Джо Байден заявил, что у России не получится изменить американскую политику в отношении Украины с помощью энергоносителей. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T02:17

2022-09-19T02:17

2022-09-19T03:15

специальная военная операция на украине

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что у России не получится изменить американскую политику в отношении Украины с помощью энергоносителей.Глава государства также отметил, что американская поддержка Украины будет продолжаться, пока в ней есть потребность."Цена, которую платит украинский народ за эту войну, чрезвычайно высока, но мы будем с ними, пока им нужна наша помощь", - сказал он в интервью телеканалу CNN.На уточняющий вопрос, как далеко он готов зайти в поддержке Украины, Байден ответил: "Насколько потребуется".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220918/borrel-1817654676.html

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