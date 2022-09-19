https://ria.ru/20220919/uchitel_goda-1816721779.html

"Учителя года России" назовут в Москве в День учителя

"Учителя года России" назовут в Москве в День учителя - РИА Новости, 19.09.2022

"Учителя года России" назовут в Москве в День учителя

Преподаватели со всей страны примут участие в финале Всероссийского конкурса "Учитель года России" 2022 года, который стартует 20 сентября в Тюмени, а... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T09:00

2022-09-19T09:00

2022-09-19T10:01

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Преподаватели со всей страны примут участие в финале Всероссийского конкурса "Учитель года России" 2022 года, который стартует 20 сентября в Тюмени, а завершится 5 октября в Москве торжественной церемонией награждения победителя в Государственном Кремлевском Дворце, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.Всероссийский конкурс "Учитель года России" традиционно собирает на своих площадках ярких, талантливых участников, которые безгранично преданы своей профессии, со всей ответственностью и любовью относятся к своим воспитанникам, отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.Министр подчеркнул, что в этом году в конкурсе впервые принимают участие педагоги из Луганской и Донецкой народных республик, а также учитель школы при Посольстве России в Венгрии, победитель конкурса "Учитель года заграншкол МИД России"."Кроме того, принято решение, что все 15 лауреатов будут иметь возможность проявить себя в конкурсном испытании "Вопрос учителю года", продемонстрировать свои коммуникативные навыки, высказать позицию по актуальным вопросам развития системы образования", – добавил министр.В российских школах немало ярких, талантливых педагогов, настоящих подвижников, энтузиастов, которые увлекаются и увлекают ребят своими предметами, дают им отличную подготовку, отметил ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, председатель Большого жюри конкурса Виктор Садовничий."Я более четверти века возглавляю Большое жюри этого конкурса, и каждый год с радостью отмечаю, что не оскудевает наша земля учительскими талантами. В условиях цифровой и информационной среды, широкого применения дистанционных образовательных технологий роль учителя претерпевает глубокие изменения и существенно возрастает. Увеличивается значимость живого человеческого общения, роль личности учителя. Только настоящий учитель способен обнаружить и пробудить талант, дать ему раскрыться в полную меру, готовить умных, знающих, творчески устремленных, любознательных, трудолюбивых учеников", – рассказал он.За более 30 лет своего существования конкурс постоянно меняется, обновляются его содержание и формы, сообщила председатель Общероссийского профсоюза образования Галина Меркулова."Став победителями региональных конкурсов, учителя на федеральном уровне демонстрируют свой профессионализм, свое мастерство, и не только. У них появилась возможность подружиться, познакомиться, ознакомиться с опытом и мастерством коллег практически из всех регионов нашей необъятной страны", – отметила она.Трансляция и расписание конкурсных испытаний будут доступны на официальном сайте "Учитель года России".Всероссийский конкурс "Учитель года России" остается одним из самых масштабных и значимых событий в сфере педагогики. В 2022 году он проходит в 33-й раз. Возможность принять конкурс Тюменская область получила благодаря победе на финальном этапе 2021 года учителя физики гимназии №16 города Тюмени Екатерины Костылевой.Учредители Всероссийского конкурса "Учитель года России" – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО "Издательский дом "Учительская газета".

https://ria.ru/20220915/uchitel_goda-1817005924.html

https://sn.ria.ru/20220412/uchitel_goda-1783099683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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