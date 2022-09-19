https://ria.ru/20220919/uchitel_goda-1816721779.html
"Учителя года России" назовут в Москве в День учителя
"Учителя года России" назовут в Москве в День учителя - РИА Новости, 19.09.2022
"Учителя года России" назовут в Москве в День учителя
Преподаватели со всей страны примут участие в финале Всероссийского конкурса "Учитель года России" 2022 года, который стартует 20 сентября в Тюмени, а... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T09:00
2022-09-19T09:00
2022-09-19T10:01
социальный навигатор
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общество
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тюмень
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Преподаватели со всей страны примут участие в финале Всероссийского конкурса "Учитель года России" 2022 года, который стартует 20 сентября в Тюмени, а завершится 5 октября в Москве торжественной церемонией награждения победителя в Государственном Кремлевском Дворце, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.Всероссийский конкурс "Учитель года России" традиционно собирает на своих площадках ярких, талантливых участников, которые безгранично преданы своей профессии, со всей ответственностью и любовью относятся к своим воспитанникам, отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.Министр подчеркнул, что в этом году в конкурсе впервые принимают участие педагоги из Луганской и Донецкой народных республик, а также учитель школы при Посольстве России в Венгрии, победитель конкурса "Учитель года заграншкол МИД России"."Кроме того, принято решение, что все 15 лауреатов будут иметь возможность проявить себя в конкурсном испытании "Вопрос учителю года", продемонстрировать свои коммуникативные навыки, высказать позицию по актуальным вопросам развития системы образования", – добавил министр.В российских школах немало ярких, талантливых педагогов, настоящих подвижников, энтузиастов, которые увлекаются и увлекают ребят своими предметами, дают им отличную подготовку, отметил ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, председатель Большого жюри конкурса Виктор Садовничий."Я более четверти века возглавляю Большое жюри этого конкурса, и каждый год с радостью отмечаю, что не оскудевает наша земля учительскими талантами. В условиях цифровой и информационной среды, широкого применения дистанционных образовательных технологий роль учителя претерпевает глубокие изменения и существенно возрастает. Увеличивается значимость живого человеческого общения, роль личности учителя. Только настоящий учитель способен обнаружить и пробудить талант, дать ему раскрыться в полную меру, готовить умных, знающих, творчески устремленных, любознательных, трудолюбивых учеников", – рассказал он.За более 30 лет своего существования конкурс постоянно меняется, обновляются его содержание и формы, сообщила председатель Общероссийского профсоюза образования Галина Меркулова."Став победителями региональных конкурсов, учителя на федеральном уровне демонстрируют свой профессионализм, свое мастерство, и не только. У них появилась возможность подружиться, познакомиться, ознакомиться с опытом и мастерством коллег практически из всех регионов нашей необъятной страны", – отметила она.Трансляция и расписание конкурсных испытаний будут доступны на официальном сайте "Учитель года России".Всероссийский конкурс "Учитель года России" остается одним из самых масштабных и значимых событий в сфере педагогики. В 2022 году он проходит в 33-й раз. Возможность принять конкурс Тюменская область получила благодаря победе на финальном этапе 2021 года учителя физики гимназии №16 города Тюмени Екатерины Костылевой.Учредители Всероссийского конкурса "Учитель года России" – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО "Издательский дом "Учительская газета".
https://ria.ru/20220915/uchitel_goda-1817005924.html
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социальный навигатор, сн_образование, общество, сергей кравцов, виктор садовничий, россия, москва, тюмень, государственный кремлевский дворец, учитель года 2022, учитель года россии, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Социальный навигатор, СН_Образование, Общество, Сергей Кравцов, Виктор Садовничий, Россия, Москва, Тюмень, Государственный Кремлевский дворец, Учитель года 2022, Учитель года России, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Преподаватели со всей страны примут участие в финале Всероссийского конкурса "Учитель года России" 2022 года, который стартует 20 сентября в Тюмени, а завершится 5 октября в Москве торжественной церемонией награждения победителя в Государственном Кремлевском Дворце, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
Всероссийский конкурс "Учитель года России" традиционно собирает на своих площадках ярких, талантливых участников, которые безгранично преданы своей профессии, со всей ответственностью и любовью относятся к своим воспитанникам, отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"2023 год объявлен в нашей стране Годом педагога и наставника. Это событие, как и 200-летний юбилей выдающегося педагога К.Д. Ушинского, – замечательный повод еще раз обратиться к миссии учителя, его роли в жизни ребенка. Отмечу, что сегодня перед отечественным сообществом педагогов стоят важнейшие задачи, связанные с просвещением и воспитанием молодежи, приобщением подрастающего поколения к важным человеческим ценностям. Среди них – любовь к Родине, уважение к своей истории, к многовековым традициям народов нашей страны. Ведь именно знания, понятные нравственные ориентиры помогают добиваться успехов во взрослой жизни. Становятся прочной основой для профессионального и личностного развития", - рассказал Сергей Кравцов.
Министр подчеркнул, что в этом году в конкурсе впервые принимают участие педагоги из Луганской и Донецкой народных республик, а также учитель школы при Посольстве России в Венгрии, победитель конкурса "Учитель года заграншкол МИД России".
"Кроме того, принято решение, что все 15 лауреатов будут иметь возможность проявить себя в конкурсном испытании "Вопрос учителю года", продемонстрировать свои коммуникативные навыки, высказать позицию по актуальным вопросам развития системы образования", – добавил министр.
В российских школах немало ярких, талантливых педагогов, настоящих подвижников, энтузиастов, которые увлекаются и увлекают ребят своими предметами, дают им отличную подготовку, отметил ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, председатель Большого жюри конкурса Виктор Садовничий.
"Я более четверти века возглавляю Большое жюри этого конкурса, и каждый год с радостью отмечаю, что не оскудевает наша земля учительскими талантами. В условиях цифровой и информационной среды, широкого применения дистанционных образовательных технологий роль учителя претерпевает глубокие изменения и существенно возрастает. Увеличивается значимость живого человеческого общения, роль личности учителя. Только настоящий учитель способен обнаружить и пробудить талант, дать ему раскрыться в полную меру, готовить умных, знающих, творчески устремленных, любознательных, трудолюбивых учеников", – рассказал он.
За более 30 лет своего существования конкурс постоянно меняется, обновляются его содержание и формы, сообщила председатель Общероссийского профсоюза образования Галина Меркулова.
"Став победителями региональных конкурсов, учителя на федеральном уровне демонстрируют свой профессионализм, свое мастерство, и не только. У них появилась возможность подружиться, познакомиться, ознакомиться с опытом и мастерством коллег практически из всех регионов нашей необъятной страны", – отметила она.
Трансляция и расписание конкурсных испытаний будут доступны на официальном сайте "Учитель года России".
Всероссийский конкурс "Учитель года России" остается одним из самых масштабных и значимых событий в сфере педагогики. В 2022 году он проходит в 33-й раз. Возможность принять конкурс Тюменская область получила благодаря победе на финальном этапе 2021 года учителя физики гимназии №16 города Тюмени Екатерины Костылевой.
Учредители Всероссийского конкурса "Учитель года России" – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО "Издательский дом "Учительская газета".