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Турецкая полиция задержала россиянина, подозреваемого в убийстве отца - РИА Новости, 19.09.2022
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Туризм
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Турецкая полиция задержала россиянина, подозреваемого в убийстве отца
Турецкая полиция задержала россиянина, подозреваемого в убийстве отца - РИА Новости, 19.09.2022
Турецкая полиция задержала россиянина, подозреваемого в убийстве отца
Турецкие полицейские задержали россиянина, подозреваемого в убийстве отца на курорте, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:38
2022-09-19T17:45
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КАИР, 19 сен — РИА Новости. Турецкие полицейские задержали россиянина, подозреваемого в убийстве отца на курорте, передает агентство Anadolu.Ранее стало известно, что гражданин России подозревается в убийстве родителей во время отдыха в пятизвездочном отеле. Предположительно, он задушил их проволокой. Фотографии подозреваемого, который, как утверждается, имеет психические расстройства, были распространены среди команд жандармерии и полиции."Подозреваемый, который из Манавгата (где было совершено преступление. — Прим. ред.) отправился в Анталью, был задержан во время прогулки у торгового центра", — сообщает агентство. При этом Anadolu пишет, что россиянин напал на родителей, используя молоток. В данный момент проводится допрос подозреваемого.По информации агентства IHA, подозреваемый Степанов в 2015 году в России нанес тяжелые ранения другу, также ударив его молотком.Мать подозреваемого выжила, ей оказывают медицинскую помощь в частном госпитале, однако угроза жизни сохраняется, сообщили врачи. Ранее СМИ сообщали, что женщина скончалась.
https://ria.ru/20220805/turtsiya-1807289323.html
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в мире, россия, турция, анталья (провинция), новости - туризм
В мире, Россия, Турция, Анталья (провинция), Туризм, Новости - Туризм
16:38 19.09.2022 (обновлено: 17:45 19.09.2022)
 
Турецкая полиция задержала россиянина, подозреваемого в убийстве отца

В Анталье задержали россиянина, подозреваемого в убийстве отца во время отдыха

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники правоохранительных органов Турции
Сотрудники правоохранительных органов Турции - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Сотрудники правоохранительных органов Турции. Архивное фото
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КАИР, 19 сен — РИА Новости. Турецкие полицейские задержали россиянина, подозреваемого в убийстве отца на курорте, передает агентство Anadolu.
Ранее стало известно, что гражданин России подозревается в убийстве родителей во время отдыха в пятизвездочном отеле. Предположительно, он задушил их проволокой. Фотографии подозреваемого, который, как утверждается, имеет психические расстройства, были распространены среди команд жандармерии и полиции.
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"Подозреваемый, который из Манавгата (где было совершено преступление. — Прим. ред.) отправился в Анталью, был задержан во время прогулки у торгового центра", — сообщает агентство.
При этом Anadolu пишет, что россиянин напал на родителей, используя молоток. В данный момент проводится допрос подозреваемого.
По информации агентства IHA, подозреваемый Степанов в 2015 году в России нанес тяжелые ранения другу, также ударив его молотком.
Мать подозреваемого выжила, ей оказывают медицинскую помощь в частном госпитале, однако угроза жизни сохраняется, сообщили врачи. Ранее СМИ сообщали, что женщина скончалась.
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