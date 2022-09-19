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Турецкая полиция задержала россиянина, подозреваемого в убийстве отца

Турецкая полиция задержала россиянина, подозреваемого в убийстве отца - РИА Новости, 19.09.2022

Турецкая полиция задержала россиянина, подозреваемого в убийстве отца

Турецкие полицейские задержали россиянина, подозреваемого в убийстве отца на курорте, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T16:38

2022-09-19T16:38

2022-09-19T17:45

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КАИР, 19 сен — РИА Новости. Турецкие полицейские задержали россиянина, подозреваемого в убийстве отца на курорте, передает агентство Anadolu.Ранее стало известно, что гражданин России подозревается в убийстве родителей во время отдыха в пятизвездочном отеле. Предположительно, он задушил их проволокой. Фотографии подозреваемого, который, как утверждается, имеет психические расстройства, были распространены среди команд жандармерии и полиции."Подозреваемый, который из Манавгата (где было совершено преступление. — Прим. ред.) отправился в Анталью, был задержан во время прогулки у торгового центра", — сообщает агентство. При этом Anadolu пишет, что россиянин напал на родителей, используя молоток. В данный момент проводится допрос подозреваемого.По информации агентства IHA, подозреваемый Степанов в 2015 году в России нанес тяжелые ранения другу, также ударив его молотком.Мать подозреваемого выжила, ей оказывают медицинскую помощь в частном госпитале, однако угроза жизни сохраняется, сообщили врачи. Ранее СМИ сообщали, что женщина скончалась.

https://ria.ru/20220805/turtsiya-1807289323.html

https://ria.ru/20220821/zaderzhanie-1811173678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, турция, анталья (провинция), новости - туризм