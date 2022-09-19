16:38 19.09.2022 (обновлено: 17:45 19.09.2022)
Турецкая полиция задержала россиянина, подозреваемого в убийстве отца
В Анталье задержали россиянина, подозреваемого в убийстве отца во время отдыха
© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники правоохранительных органов Турции
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Сотрудники правоохранительных органов Турции. Архивное фото
КАИР, 19 сен — РИА Новости. Турецкие полицейские задержали россиянина, подозреваемого в убийстве отца на курорте, передает агентство Anadolu.
Ранее стало известно, что гражданин России подозревается в убийстве родителей во время отдыха в пятизвездочном отеле. Предположительно, он задушил их проволокой. Фотографии подозреваемого, который, как утверждается, имеет психические расстройства, были распространены среди команд жандармерии и полиции.
"Подозреваемый, который из Манавгата (где было совершено преступление. — Прим. ред.) отправился в Анталью, был задержан во время прогулки у торгового центра", — сообщает агентство.
При этом Anadolu пишет, что россиянин напал на родителей, используя молоток. В данный момент проводится допрос подозреваемого.
По информации агентства IHA, подозреваемый Степанов в 2015 году в России нанес тяжелые ранения другу, также ударив его молотком.
Мать подозреваемого выжила, ей оказывают медицинскую помощь в частном госпитале, однако угроза жизни сохраняется, сообщили врачи. Ранее СМИ сообщали, что женщина скончалась.