https://ria.ru/20220919/ubiystvo-1817870761.html

СМИ: россиянина заподозрили в убийстве родителей во время отдыха в Анталье

СМИ: россиянина заподозрили в убийстве родителей во время отдыха в Анталье - РИА Новости, 19.09.2022

СМИ: россиянина заподозрили в убийстве родителей во время отдыха в Анталье

Гражданина РФ подозревают в убийстве родителей во время отдыха в турецкой Анталье, по некоторым данным, у него есть расстройство психики, пишет в понедельник... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T14:51

2022-09-19T14:51

2022-09-19T14:51

анталья (провинция)

в мире

россия

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АНКАРА, 19 сен - РИА Новости. Гражданина РФ подозревают в убийстве родителей во время отдыха в турецкой Анталье, по некоторым данным, у него есть расстройство психики, пишет в понедельник газета Cumhuriyet."Россиянин, отдыхающий в пятизвездочном отеле в Анталье, после ссоры задушил своих родителей <…> до смерти проволокой. Установлено, что <…> (подозреваемый – ред.), для поимки которого была сформирована специальная группа, сначала включил в комнате громкую музыку, а затем записал убийства на видео", - пишет издание.Сообщается, что после совершения преступления россиянин покинул отель и скрылся."Сотрудники отеля, пришедшие в номер по жалобе других клиентов, проживающих в соседних номерах, увидели ситуацию и сообщили правоохранительным органам. В отель были направлены медицинские бригады и команды жандармерии. В ходе осмотра, проведенного медиками, было установлено, что <…> (отец подозреваемого – ред.) скончался, а тяжело раненную <…> (мать) госпитализировали", - говорится в сообщении, где отмечается, что женщина, находившаяся в реанимации, скончалась в воскресенье вечером, несмотря на все усилия врачей.Фотографии подозреваемого, который, как утверждается, имеет психические расстройства, были распространены среди команд жандармерии и полиции.

https://ria.ru/20220915/italiya-1816873340.html

https://ria.ru/20220824/turisty-1811778162.html

анталья (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

анталья (провинция), в мире, россия