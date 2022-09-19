https://ria.ru/20220919/ubiystvo-1817870761.html
СМИ: россиянина заподозрили в убийстве родителей во время отдыха в Анталье
СМИ: россиянина заподозрили в убийстве родителей во время отдыха в Анталье - РИА Новости, 19.09.2022
СМИ: россиянина заподозрили в убийстве родителей во время отдыха в Анталье
Гражданина РФ подозревают в убийстве родителей во время отдыха в турецкой Анталье, по некоторым данным, у него есть расстройство психики, пишет в понедельник... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:51
2022-09-19T14:51
2022-09-19T14:51
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АНКАРА, 19 сен - РИА Новости. Гражданина РФ подозревают в убийстве родителей во время отдыха в турецкой Анталье, по некоторым данным, у него есть расстройство психики, пишет в понедельник газета Cumhuriyet."Россиянин, отдыхающий в пятизвездочном отеле в Анталье, после ссоры задушил своих родителей <…> до смерти проволокой. Установлено, что <…> (подозреваемый – ред.), для поимки которого была сформирована специальная группа, сначала включил в комнате громкую музыку, а затем записал убийства на видео", - пишет издание.Сообщается, что после совершения преступления россиянин покинул отель и скрылся."Сотрудники отеля, пришедшие в номер по жалобе других клиентов, проживающих в соседних номерах, увидели ситуацию и сообщили правоохранительным органам. В отель были направлены медицинские бригады и команды жандармерии. В ходе осмотра, проведенного медиками, было установлено, что <…> (отец подозреваемого – ред.) скончался, а тяжело раненную <…> (мать) госпитализировали", - говорится в сообщении, где отмечается, что женщина, находившаяся в реанимации, скончалась в воскресенье вечером, несмотря на все усилия врачей.Фотографии подозреваемого, который, как утверждается, имеет психические расстройства, были распространены среди команд жандармерии и полиции.
https://ria.ru/20220915/italiya-1816873340.html
https://ria.ru/20220824/turisty-1811778162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анталья (провинция), в мире, россия
Анталья (провинция), В мире, Россия
СМИ: россиянина заподозрили в убийстве родителей во время отдыха в Анталье
Cumhuriyet: россиянин, отдыхавший в отеле в Анталье, задушил родителей после ссоры
АНКАРА, 19 сен - РИА Новости.
Гражданина РФ подозревают в убийстве родителей во время отдыха в турецкой Анталье, по некоторым данным, у него есть расстройство психики, пишет в понедельник газета Cumhuriyet
.
"Россиянин, отдыхающий в пятизвездочном отеле в Анталье, после ссоры задушил своих родителей <…> до смерти проволокой. Установлено, что <…> (подозреваемый – ред.), для поимки которого была сформирована специальная группа, сначала включил в комнате громкую музыку, а затем записал убийства на видео", - пишет издание.
Сообщается, что после совершения преступления россиянин покинул отель и скрылся.
"Сотрудники отеля, пришедшие в номер по жалобе других клиентов, проживающих в соседних номерах, увидели ситуацию и сообщили правоохранительным органам. В отель были направлены медицинские бригады и команды жандармерии. В ходе осмотра, проведенного медиками, было установлено, что <…> (отец подозреваемого – ред.) скончался, а тяжело раненную <…> (мать) госпитализировали", - говорится в сообщении, где отмечается, что женщина, находившаяся в реанимации, скончалась в воскресенье вечером, несмотря на все усилия врачей.
Фотографии подозреваемого, который, как утверждается, имеет психические расстройства, были распространены среди команд жандармерии и полиции.