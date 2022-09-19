https://ria.ru/20220919/ubiystvo-1817863240.html
Житель Омска зарезал мужчину, который заступился за его плачущую жену
Житель Омска зарезал мужчину, который заступился за его плачущую жену - РИА Новости, 19.09.2022
Житель Омска зарезал мужчину, который заступился за его плачущую жену
Желание молодого омича заступиться за плачущую женщину обернулось конфликтом с ее мужем, в ходе которого он был заколот, рассказали журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:29
2022-09-19T14:29
2022-09-19T14:29
происшествия
россия
омская область
омск
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 19 сен - РИА Новости. Желание молодого омича заступиться за плачущую женщину обернулось конфликтом с ее мужем, в ходе которого он был заколот, рассказали журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.Тело 21-летнего мужчины с ножевым ранением обнаружили в подъезде дома на улице Энтузиастов в Омске. Позже был задержан ранее судимый 29-летний мужчина, проживающий в соседнем доме."По версии следствия, около двух часов ночи 17 сентября потерпевший вместе с другом, увидев на улице плачущую женщину, заступились за нее перед ее супругом. В ходе конфликта супруг женщины ударил ножом в грудь потерпевшего, причинив смертельное ранение. С места преступления изъят нож, а также другие предметы", - пояснили в пресс-службе.Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого планируют арестовать.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, омская область, омск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Омская область, Омск, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Омска зарезал мужчину, который заступился за его плачущую жену
Жителя Омска, заступившегося на улице за плачущую женщину, зарезал ее муж