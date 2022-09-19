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Житель Омска зарезал мужчину, который заступился за его плачущую жену - РИА Новости, 19.09.2022
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Житель Омска зарезал мужчину, который заступился за его плачущую жену
Житель Омска зарезал мужчину, который заступился за его плачущую жену - РИА Новости, 19.09.2022
Житель Омска зарезал мужчину, который заступился за его плачущую жену
Желание молодого омича заступиться за плачущую женщину обернулось конфликтом с ее мужем, в ходе которого он был заколот, рассказали журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:29
2022-09-19T14:29
происшествия
россия
омская область
омск
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 19 сен - РИА Новости. Желание молодого омича заступиться за плачущую женщину обернулось конфликтом с ее мужем, в ходе которого он был заколот, рассказали журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.Тело 21-летнего мужчины с ножевым ранением обнаружили в подъезде дома на улице Энтузиастов в Омске. Позже был задержан ранее судимый 29-летний мужчина, проживающий в соседнем доме."По версии следствия, около двух часов ночи 17 сентября потерпевший вместе с другом, увидев на улице плачущую женщину, заступились за нее перед ее супругом. В ходе конфликта супруг женщины ударил ножом в грудь потерпевшего, причинив смертельное ранение. С места преступления изъят нож, а также другие предметы", - пояснили в пресс-службе.Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого планируют арестовать.
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происшествия, россия, омская область, омск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Омская область, Омск, Следственный комитет России (СК РФ)
14:29 19.09.2022
 
Житель Омска зарезал мужчину, который заступился за его плачущую жену

Жителя Омска, заступившегося на улице за плачущую женщину, зарезал ее муж

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ОМСК, 19 сен - РИА Новости. Желание молодого омича заступиться за плачущую женщину обернулось конфликтом с ее мужем, в ходе которого он был заколот, рассказали журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Тело 21-летнего мужчины с ножевым ранением обнаружили в подъезде дома на улице Энтузиастов в Омске. Позже был задержан ранее судимый 29-летний мужчина, проживающий в соседнем доме.
"По версии следствия, около двух часов ночи 17 сентября потерпевший вместе с другом, увидев на улице плачущую женщину, заступились за нее перед ее супругом. В ходе конфликта супруг женщины ударил ножом в грудь потерпевшего, причинив смертельное ранение. С места преступления изъят нож, а также другие предметы", - пояснили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого планируют арестовать.

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