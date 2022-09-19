https://ria.ru/20220919/ubiystvo-1817863240.html

Житель Омска зарезал мужчину, который заступился за его плачущую жену

Житель Омска зарезал мужчину, который заступился за его плачущую жену - РИА Новости, 19.09.2022

Житель Омска зарезал мужчину, который заступился за его плачущую жену

Желание молодого омича заступиться за плачущую женщину обернулось конфликтом с ее мужем, в ходе которого он был заколот, рассказали журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T14:29

2022-09-19T14:29

2022-09-19T14:29

происшествия

россия

омская область

омск

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 19 сен - РИА Новости. Желание молодого омича заступиться за плачущую женщину обернулось конфликтом с ее мужем, в ходе которого он был заколот, рассказали журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.Тело 21-летнего мужчины с ножевым ранением обнаружили в подъезде дома на улице Энтузиастов в Омске. Позже был задержан ранее судимый 29-летний мужчина, проживающий в соседнем доме."По версии следствия, около двух часов ночи 17 сентября потерпевший вместе с другом, увидев на улице плачущую женщину, заступились за нее перед ее супругом. В ходе конфликта супруг женщины ударил ножом в грудь потерпевшего, причинив смертельное ранение. С места преступления изъят нож, а также другие предметы", - пояснили в пресс-службе.Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого планируют арестовать.

https://ria.ru/20220805/ubiystvo-1807396457.html

россия

омская область

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, омская область, омск, следственный комитет россии (ск рф)