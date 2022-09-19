Дело об убийстве трех девушек под Оренбургом направлено в суд
Дело против оренбуржца, обвиняемого в убийстве трех девушек в Гае, направили в суд
© Фото : СУ СК по Оренбургской областиПодозреваемый в убийстве студенток в Оренбургской области на допросе в Следственном комитете
Подозреваемый в убийстве студенток в Оренбургской области на допросе в Следственном комитете. Архивное фото
УФА, 19 сен – РИА Новости. Уголовное дело против жителя Оренбургской области, обвиняемого в жестоком убийстве трех девушек в Гае, направлено в суд для рассмотрения, сообщили в региональной прокуратуре.
Трагедия, прогремевшая на всю Россию, произошла вечером 29 сентября прошлого года в городе Гае. По данным следствия, 30-летний Александр Лазарев через окно увидел незнакомых девушек 17, 18 и 20 лет, взял нож и ночью проник в их квартиру, воспользовавшись тем, что дверь не была заперта, а девушки уже спали.
Незнакомец изнасиловал девушек, зарезал двух из них ударами ножа в шею и грудь, после этого поджег квартиру и скрылся. Третья жертва успела выбежать на улицу, но убийца настиг ее там и добил.
Как показало следствие, на Лазареве еще несколько преступлений: через несколько дней после массового убийства, 3 октября, он угнал машину в Орске, пытаясь скрыться от преследовавших его полицейских. А за полтора месяца до этого, 15 августа того же года, он изнасиловал еще одну жительницу города Гая, которую предложил подвезти на автомобиле. Ее, в отличие от трех девушек, Лазарев оставил в живых.
Ранее сообщалось, что психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым. Лазареву грозит пожизненный срок заключения.
"Заместитель прокурора Оренбургской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего Александра Лазарева. Уголовное дело направлено в Оренбургский областной суд для рассмотрения по существу", - сообщила областная прокуратура в понедельник.