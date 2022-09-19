https://ria.ru/20220919/ubiystvo-1817757399.html

Дело об убийстве трех девушек под Оренбургом направлено в суд

Дело об убийстве трех девушек под Оренбургом направлено в суд - РИА Новости, 19.09.2022

Дело об убийстве трех девушек под Оренбургом направлено в суд

Уголовное дело против жителя Оренбургской области, обвиняемого в жестоком убийстве трех девушек в Гае, направлено в суд для рассмотрения, сообщили в... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T08:13

2022-09-19T08:13

2022-09-19T08:13

происшествия

гай

оренбургская область

оренбург

оренбургский областной суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753114648_0:0:1561:878_1920x0_80_0_0_03ef06c94393ed81704417257ae42f71.jpg

УФА, 19 сен – РИА Новости. Уголовное дело против жителя Оренбургской области, обвиняемого в жестоком убийстве трех девушек в Гае, направлено в суд для рассмотрения, сообщили в региональной прокуратуре.Трагедия, прогремевшая на всю Россию, произошла вечером 29 сентября прошлого года в городе Гае. По данным следствия, 30-летний Александр Лазарев через окно увидел незнакомых девушек 17, 18 и 20 лет, взял нож и ночью проник в их квартиру, воспользовавшись тем, что дверь не была заперта, а девушки уже спали.Незнакомец изнасиловал девушек, зарезал двух из них ударами ножа в шею и грудь, после этого поджег квартиру и скрылся. Третья жертва успела выбежать на улицу, но убийца настиг ее там и добил.Как показало следствие, на Лазареве еще несколько преступлений: через несколько дней после массового убийства, 3 октября, он угнал машину в Орске, пытаясь скрыться от преследовавших его полицейских. А за полтора месяца до этого, 15 августа того же года, он изнасиловал еще одну жительницу города Гая, которую предложил подвезти на автомобиле. Ее, в отличие от трех девушек, Лазарев оставил в живых.Ранее сообщалось, что психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым. Лазареву грозит пожизненный срок заключения."Заместитель прокурора Оренбургской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего Александра Лазарева. Уголовное дело направлено в Оренбургский областной суд для рассмотрения по существу", - сообщила областная прокуратура в понедельник.

https://ria.ru/20211109/prestuplenie-1758242131.html

https://ria.ru/20211109/ubiystvo-1758251162.html

гай

оренбургская область

оренбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, гай, оренбургская область, оренбург, оренбургский областной суд