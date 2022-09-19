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Дело об убийстве трех девушек под Оренбургом направлено в суд - РИА Новости, 19.09.2022
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Дело об убийстве трех девушек под Оренбургом направлено в суд
Дело об убийстве трех девушек под Оренбургом направлено в суд - РИА Новости, 19.09.2022
Дело об убийстве трех девушек под Оренбургом направлено в суд
Уголовное дело против жителя Оренбургской области, обвиняемого в жестоком убийстве трех девушек в Гае, направлено в суд для рассмотрения, сообщили в... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T08:13
2022-09-19T08:13
происшествия
гай
оренбургская область
оренбург
оренбургский областной суд
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УФА, 19 сен – РИА Новости. Уголовное дело против жителя Оренбургской области, обвиняемого в жестоком убийстве трех девушек в Гае, направлено в суд для рассмотрения, сообщили в региональной прокуратуре.Трагедия, прогремевшая на всю Россию, произошла вечером 29 сентября прошлого года в городе Гае. По данным следствия, 30-летний Александр Лазарев через окно увидел незнакомых девушек 17, 18 и 20 лет, взял нож и ночью проник в их квартиру, воспользовавшись тем, что дверь не была заперта, а девушки уже спали.Незнакомец изнасиловал девушек, зарезал двух из них ударами ножа в шею и грудь, после этого поджег квартиру и скрылся. Третья жертва успела выбежать на улицу, но убийца настиг ее там и добил.Как показало следствие, на Лазареве еще несколько преступлений: через несколько дней после массового убийства, 3 октября, он угнал машину в Орске, пытаясь скрыться от преследовавших его полицейских. А за полтора месяца до этого, 15 августа того же года, он изнасиловал еще одну жительницу города Гая, которую предложил подвезти на автомобиле. Ее, в отличие от трех девушек, Лазарев оставил в живых.Ранее сообщалось, что психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым. Лазареву грозит пожизненный срок заключения."Заместитель прокурора Оренбургской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего Александра Лазарева. Уголовное дело направлено в Оренбургский областной суд для рассмотрения по существу", - сообщила областная прокуратура в понедельник.
https://ria.ru/20211109/prestuplenie-1758242131.html
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гай
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происшествия, гай, оренбургская область, оренбург, оренбургский областной суд
Происшествия, Гай, Оренбургская область, Оренбург, Оренбургский областной суд
08:13 19.09.2022
 
Дело об убийстве трех девушек под Оренбургом направлено в суд

Дело против оренбуржца, обвиняемого в убийстве трех девушек в Гае, направили в суд

© Фото : СУ СК по Оренбургской областиПодозреваемый в убийстве студенток в Оренбургской области на допросе в Следственном комитете
Подозреваемый в убийстве студенток в Оренбургской области на допросе в Следственном комитете - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : СУ СК по Оренбургской области
Подозреваемый в убийстве студенток в Оренбургской области на допросе в Следственном комитете. Архивное фото
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УФА, 19 сен – РИА Новости. Уголовное дело против жителя Оренбургской области, обвиняемого в жестоком убийстве трех девушек в Гае, направлено в суд для рассмотрения, сообщили в региональной прокуратуре.
Трагедия, прогремевшая на всю Россию, произошла вечером 29 сентября прошлого года в городе Гае. По данным следствия, 30-летний Александр Лазарев через окно увидел незнакомых девушек 17, 18 и 20 лет, взял нож и ночью проник в их квартиру, воспользовавшись тем, что дверь не была заперта, а девушки уже спали.
Незнакомец изнасиловал девушек, зарезал двух из них ударами ножа в шею и грудь, после этого поджег квартиру и скрылся. Третья жертва успела выбежать на улицу, но убийца настиг ее там и добил.
Как показало следствие, на Лазареве еще несколько преступлений: через несколько дней после массового убийства, 3 октября, он угнал машину в Орске, пытаясь скрыться от преследовавших его полицейских. А за полтора месяца до этого, 15 августа того же года, он изнасиловал еще одну жительницу города Гая, которую предложил подвезти на автомобиле. Ее, в отличие от трех девушек, Лазарев оставил в живых.
Ранее сообщалось, что психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым. Лазареву грозит пожизненный срок заключения.
"Заместитель прокурора Оренбургской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего Александра Лазарева. Уголовное дело направлено в Оренбургский областной суд для рассмотрения по существу", - сообщила областная прокуратура в понедельник.

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