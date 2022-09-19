https://ria.ru/20220919/ubezhal-1817751761.html

Источники в Николаеве сообщили о бегстве главы региона

Источники в Николаеве сообщили о бегстве главы региона - РИА Новости, 19.09.2022

Источники в Николаеве сообщили о бегстве главы региона

Глава подконтрольной Киеву Николаевской областной администрации Виталий Ким сбежал из Николаева, опасаясь ударов, сообщили РИА Новости подпольщики, передав... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T05:07

2022-09-19T05:07

2022-09-19T10:06

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СНИГИРЕВКА (Николаевская обл.), 19 сен — РИА Новости. Глава подконтрольной Киеву Николаевской областной администрации Виталий Ким сбежал из Николаева, опасаясь ударов, сообщили РИА Новости подпольщики, передав соответствующее видео."По нашей информации, Кима сейчас нет в Николаеве, он уехал в Одессу. Видимо, боится прилетов по местам, где он употребляет кокс и бухает. И также (поскольку точно. — Прим. ред.) мы не знаем, где он находится, то мы подготовили вот такие листовки и в ближайшее время мы будем развешивать их по всему городу", — заявил активист.На переданных РИА Новости видеокадрах он продемонстрировал листовку с фотографией чиновника и надписью на английском языке "wanted" — "разыскивается".Свое последнее видеообращение из регионального центра Ким опубликовал в Telegram-канале 11 сентября, с тех пор в канале видеоролики он не выкладывал.За минувшие трое суток Минобороны сообщало о поражении позиций украинских войск в районе Николаева высокоточным оружием ВКС, в частности, 28-й механизированной и 79-й штурмовой бригад ВСУ, в том числе штаба и базы подготовки отдельного центра спецопераций "Юг" ВСУ. Потери националистов, только по данным за воскресенье, превысили 180 человек.

https://ria.ru/20220907/ukraina-1815163855.html

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в мире, николаев (украина), вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, россия, украина, николаевская область