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Источники в Николаеве сообщили о бегстве главы региона - РИА Новости, 19.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/ubezhal-1817751761.html
Источники в Николаеве сообщили о бегстве главы региона
Источники в Николаеве сообщили о бегстве главы региона - РИА Новости, 19.09.2022
Источники в Николаеве сообщили о бегстве главы региона
Глава подконтрольной Киеву Николаевской областной администрации Виталий Ким сбежал из Николаева, опасаясь ударов, сообщили РИА Новости подпольщики, передав... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T05:07
2022-09-19T10:06
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
россия
украина
николаевская область
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СНИГИРЕВКА (Николаевская обл.), 19 сен — РИА Новости. Глава подконтрольной Киеву Николаевской областной администрации Виталий Ким сбежал из Николаева, опасаясь ударов, сообщили РИА Новости подпольщики, передав соответствующее видео."По нашей информации, Кима сейчас нет в Николаеве, он уехал в Одессу. Видимо, боится прилетов по местам, где он употребляет кокс и бухает. И также (поскольку точно. — Прим. ред.) мы не знаем, где он находится, то мы подготовили вот такие листовки и в ближайшее время мы будем развешивать их по всему городу", — заявил активист.На переданных РИА Новости видеокадрах он продемонстрировал листовку с фотографией чиновника и надписью на английском языке "wanted" — "разыскивается".Свое последнее видеообращение из регионального центра Ким опубликовал в Telegram-канале 11 сентября, с тех пор в канале видеоролики он не выкладывал.За минувшие трое суток Минобороны сообщало о поражении позиций украинских войск в районе Николаева высокоточным оружием ВКС, в частности, 28-й механизированной и 79-й штурмовой бригад ВСУ, в том числе штаба и базы подготовки отдельного центра спецопераций "Юг" ВСУ. Потери националистов, только по данным за воскресенье, превысили 180 человек.
https://ria.ru/20220907/ukraina-1815163855.html
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в мире, николаев (украина), вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, россия, украина, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Вооруженные силы Украины, Войска воздушно-космической обороны, Россия, Украина, Николаевская область
05:07 19.09.2022 (обновлено: 10:06 19.09.2022)
 
Источники в Николаеве сообщили о бегстве главы региона

Подпольщики в Николаевской области сообщили о бегстве главы региона Виталия Кима

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГлава Николаевской областной администрации Виталий Ким
Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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СНИГИРЕВКА (Николаевская обл.), 19 сен — РИА Новости. Глава подконтрольной Киеву Николаевской областной администрации Виталий Ким сбежал из Николаева, опасаясь ударов, сообщили РИА Новости подпольщики, передав соответствующее видео.
"По нашей информации, Кима сейчас нет в Николаеве, он уехал в Одессу. Видимо, боится прилетов по местам, где он употребляет кокс и бухает. И также (поскольку точно. — Прим. ред.) мы не знаем, где он находится, то мы подготовили вот такие листовки и в ближайшее время мы будем развешивать их по всему городу", — заявил активист.
На переданных РИА Новости видеокадрах он продемонстрировал листовку с фотографией чиновника и надписью на английском языке "wanted" — "разыскивается".
Свое последнее видеообращение из регионального центра Ким опубликовал в Telegram-канале 11 сентября, с тех пор в канале видеоролики он не выкладывал.
За минувшие трое суток Минобороны сообщало о поражении позиций украинских войск в районе Николаева высокоточным оружием ВКС, в частности, 28-й механизированной и 79-й штурмовой бригад ВСУ, в том числе штаба и базы подготовки отдельного центра спецопераций "Юг" ВСУ. Потери националистов, только по данным за воскресенье, превысили 180 человек.
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаев (Украина)Вооруженные силы УкраиныВойска воздушно-космической обороныРоссияУкраинаНиколаевская область
 
 
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