https://ria.ru/20220919/turtsiya-1817871663.html

Россияне раскупают новогодние туры в Турцию

Россияне раскупают новогодние туры в Турцию - РИА Новости, 19.09.2022

Россияне раскупают новогодние туры в Турцию

Продажи туров в Турцию на Новый год в середине сентября выросли в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T15:06

2022-09-19T15:06

2022-09-19T17:36

туризм

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турция

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Продажи туров в Турцию на Новый год в середине сентября выросли в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает АТОР."Значительный рост ранних продаж эксперты объясняют ограниченным количеством рейсов и опасениями туристов упустить выгодное предложение", — отмечают в ассоциации.Чаще всего россияне бронируют новогодние туры в Стамбул. По прогнозам специалистов, в ближайшее время спрос подрастет еще на 30-40 процентов. Популярностью также будут пользоваться поездки в Анталью и на горнолыжные курорты Турции.В зимнем расписании в страну продолжат летать Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Red Wings, Сorendon Airlines, "Ямал", AZUR air, Southwind, "Аэрофлот", Азимут, S7, напоминают в АТОР. Стоимость путевок, тем не менее, все равно растет. Причина — в удорожании авиаперевозки. "Но даже с учетом подросшего ценника цены на туры в Турцию на период новогодних праздников пока находятся на приемлемом уровне", — подчеркивают в ассоциации. Если бронировать сейчас, каникулы в пятизвездочном отеле обойдутся в среднем в 170 тысяч рублей на двоих за семь дней. А короткие поездки — на три-четыре ночи — в 86 тысяч.

https://ria.ru/20220919/egipet-1817828236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, турция, стамбул, ассоциация туроператоров россии (атор), авиакомпании, новый год, туризм, туристы