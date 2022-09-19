13:14 19.09.2022 (обновлено: 14:34 19.09.2022)
ВС России уничтожили в Запорожье цеха, обслуживавшие РСЗО HIMARS
ВС России уничтожили цеха завода "Искра" в Запорожье, обслуживавшие РСЗО HIMARS
Самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация". Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские войска высокоточным ударом уничтожили цеха завода "Искра" в Запорожье, где обслуживались американские реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Зайцево Донецкой Народной Республики, Полтавка, Чаривное Запорожской области, Костомаровка Кировоградской области, Бармашово Николаевской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 134 районах", — добавили в ведомстве.
Помимо этого, под огонь российских войск попали 128-я горно-штурмовая бригада в районе Долинка, 102-я бригада территориальной обороны в районе Рыбное Запорожской области, а также пункт временной дислокации нацбатальона "Карпатская сечь" в Запорожье. Уничтожены более 70 боевиков и военнослужащих.
На подконтрольной ВСУ территории ДНР российской авиации удалось уничтожить более 200 украинских военных. В Белогорке Херсонской области союзные силы ликвидировали три единицы бронетехники и до 15 военнослужащих противника.
В районе населенного пункта Александровка Херсонской области силы ПВО сбили Су-24 украинских ВВС.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.