https://ria.ru/20220919/travma-1817884682.html
Запашный рассказал о состоянии гимнастки после инцидента в омском цирке
Запашный рассказал о состоянии гимнастки после инцидента в омском цирке - РИА Новости, 19.09.2022
Запашный рассказал о состоянии гимнастки после инцидента в омском цирке
Врачи диагностировали у гимнастки, упавшей во время выступления в омском цирке, переломы, она находится в сознании и самостоятельно передвигается, сообщил... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:30
2022-09-19T15:30
2022-09-19T15:32
культура
новости культуры
омск
эдгард запашный
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151675/91/1516759167_0:0:4550:2560_1920x0_80_0_0_bdbb9537cf027d9858c5de69e6a91ef4.jpg
ОМСК, 19 сен — РИА Новости. Врачи диагностировали у гимнастки, упавшей во время выступления в омском цирке, переломы, она находится в сознании и самостоятельно передвигается, сообщил генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.Несчастный случай произошел 18 сентября. Гимнастка Цирка Филатовых упала с большой высоты, исполняя номер "Ремни" без страховки. Ее увезли на скорой в одну из больниц Омска.Видео с падением удалось записать одной из зрительниц представления. Из-за случившегося представление останавливать не стали."Воздушная гимнастка из коллектива "Цирк Филатовых" при исполнении сложного и опасного трюка упала с высоты около пяти метров. У гимнастки перелом кисти и, возможно, компрессионный перелом позвоночника (только что ей сделали МРТ)! Директор цирка находится также в больнице с пострадавшей. Артистка находится в сознании и самостоятельно передвигается. Продолжаю следить за ситуацией и желаю скорейшего выздоровления", — рассказал Запашный в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220918/tsirk-1817720408.html
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151675/91/1516759167_459:0:4503:3033_1920x0_80_0_0_1bdacdcd928fab7bb9ae1d7148274003.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, омск, эдгард запашный, происшествия
Культура, Новости культуры, Омск, Эдгард Запашный, Происшествия
15:30 19.09.2022 (обновлено: 15:32 19.09.2022)
Запашный рассказал о состоянии гимнастки после инцидента в омском цирке
Запашный рассказал о травмах гимнастки, упавшей во время представления в омском цирке
ОМСК, 19 сен — РИА Новости. Врачи диагностировали у гимнастки, упавшей во время выступления в омском цирке, переломы, она находится в сознании и самостоятельно передвигается, сообщил генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.
Несчастный случай произошел 18 сентября. Гимнастка Цирка Филатовых упала с большой высоты, исполняя номер "Ремни" без страховки. Ее увезли на скорой в одну из больниц Омска.
Видео с падением удалось записать одной из зрительниц представления. Из-за случившегося представление останавливать не стали.
"Воздушная гимнастка из коллектива "Цирк Филатовых" при исполнении сложного и опасного трюка упала с высоты около пяти метров. У гимнастки перелом кисти и, возможно, компрессионный перелом позвоночника (только что ей сделали МРТ)! Директор цирка находится также в больнице с пострадавшей. Артистка находится в сознании и самостоятельно передвигается. Продолжаю следить за ситуацией и желаю скорейшего выздоровления", — рассказал Запашный в своем Telegram-канале.