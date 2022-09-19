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Запашный рассказал о состоянии гимнастки после инцидента в омском цирке - РИА Новости, 19.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220919/travma-1817884682.html
Запашный рассказал о состоянии гимнастки после инцидента в омском цирке
Запашный рассказал о состоянии гимнастки после инцидента в омском цирке - РИА Новости, 19.09.2022
Запашный рассказал о состоянии гимнастки после инцидента в омском цирке
Врачи диагностировали у гимнастки, упавшей во время выступления в омском цирке, переломы, она находится в сознании и самостоятельно передвигается, сообщил... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:30
2022-09-19T15:32
культура
новости культуры
омск
эдгард запашный
происшествия
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ОМСК, 19 сен — РИА Новости. Врачи диагностировали у гимнастки, упавшей во время выступления в омском цирке, переломы, она находится в сознании и самостоятельно передвигается, сообщил генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.Несчастный случай произошел 18 сентября. Гимнастка Цирка Филатовых упала с большой высоты, исполняя номер "Ремни" без страховки. Ее увезли на скорой в одну из больниц Омска.Видео с падением удалось записать одной из зрительниц представления. Из-за случившегося представление останавливать не стали."Воздушная гимнастка из коллектива "Цирк Филатовых" при исполнении сложного и опасного трюка упала с высоты около пяти метров. У гимнастки перелом кисти и, возможно, компрессионный перелом позвоночника (только что ей сделали МРТ)! Директор цирка находится также в больнице с пострадавшей. Артистка находится в сознании и самостоятельно передвигается. Продолжаю следить за ситуацией и желаю скорейшего выздоровления", — рассказал Запашный в своем Telegram-канале.
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новости культуры, омск, эдгард запашный, происшествия
Культура, Новости культуры, Омск, Эдгард Запашный, Происшествия
15:30 19.09.2022 (обновлено: 15:32 19.09.2022)
 
Запашный рассказал о состоянии гимнастки после инцидента в омском цирке

Запашный рассказал о травмах гимнастки, упавшей во время представления в омском цирке

© Depositphotos / Paha_LВыступление акробатов в цирке
Выступление акробатов в цирке - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Depositphotos / Paha_L
Читать ria.ru в
ОМСК, 19 сен — РИА Новости. Врачи диагностировали у гимнастки, упавшей во время выступления в омском цирке, переломы, она находится в сознании и самостоятельно передвигается, сообщил генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.
Несчастный случай произошел 18 сентября. Гимнастка Цирка Филатовых упала с большой высоты, исполняя номер "Ремни" без страховки. Ее увезли на скорой в одну из больниц Омска.
Видео с падением удалось записать одной из зрительниц представления. Из-за случившегося представление останавливать не стали.
"Воздушная гимнастка из коллектива "Цирк Филатовых" при исполнении сложного и опасного трюка упала с высоты около пяти метров. У гимнастки перелом кисти и, возможно, компрессионный перелом позвоночника (только что ей сделали МРТ)! Директор цирка находится также в больнице с пострадавшей. Артистка находится в сознании и самостоятельно передвигается. Продолжаю следить за ситуацией и желаю скорейшего выздоровления", — рассказал Запашный в своем Telegram-канале.
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Вчера, 20:42Культура
В Омске гимнастка упала с высоты в цирке во время выступления
 
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