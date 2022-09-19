https://ria.ru/20220919/travma-1817884682.html

Запашный рассказал о состоянии гимнастки после инцидента в омском цирке

Запашный рассказал о состоянии гимнастки после инцидента в омском цирке - РИА Новости, 19.09.2022

Запашный рассказал о состоянии гимнастки после инцидента в омском цирке

Врачи диагностировали у гимнастки, упавшей во время выступления в омском цирке, переломы, она находится в сознании и самостоятельно передвигается, сообщил... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T15:30

2022-09-19T15:30

2022-09-19T15:32

культура

новости культуры

омск

эдгард запашный

происшествия

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ОМСК, 19 сен — РИА Новости. Врачи диагностировали у гимнастки, упавшей во время выступления в омском цирке, переломы, она находится в сознании и самостоятельно передвигается, сообщил генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.Несчастный случай произошел 18 сентября. Гимнастка Цирка Филатовых упала с большой высоты, исполняя номер "Ремни" без страховки. Ее увезли на скорой в одну из больниц Омска.Видео с падением удалось записать одной из зрительниц представления. Из-за случившегося представление останавливать не стали."Воздушная гимнастка из коллектива "Цирк Филатовых" при исполнении сложного и опасного трюка упала с высоты около пяти метров. У гимнастки перелом кисти и, возможно, компрессионный перелом позвоночника (только что ей сделали МРТ)! Директор цирка находится также в больнице с пострадавшей. Артистка находится в сознании и самостоятельно передвигается. Продолжаю следить за ситуацией и желаю скорейшего выздоровления", — рассказал Запашный в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220918/tsirk-1817720408.html

омск

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Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, омск, эдгард запашный, происшествия