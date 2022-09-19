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В Москве в мусорном контейнере нашли тело младенца - РИА Новости, 19.09.2022
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В Москве в мусорном контейнере нашли тело младенца
В Москве в мусорном контейнере нашли тело младенца - РИА Новости, 19.09.2022
В Москве в мусорном контейнере нашли тело младенца
Прохожий обнаружил мертвого младенца в мусорном контейнере на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в понедельник. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T17:40
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происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Прохожий обнаружил мертвого младенца в мусорном контейнере на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в понедельник."В мусорном контейнере на улице Люблинская случайный прохожий обнаружил тело новорожденного ребенка", - говорится в релизе. Как сообщила РИА новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, сейчас на месте работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Личность матери младенца устанавливается.Работу правоохранительных органов на месте координируют заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев и заместитель люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев.
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
17:40 19.09.2022 (обновлено: 17:50 19.09.2022)
 
В Москве в мусорном контейнере нашли тело младенца

В Москве случайный прохожий в мусорном контейнере нашел тело новорожденного

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Прохожий обнаружил мертвого младенца в мусорном контейнере на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в понедельник.
"В мусорном контейнере на улице Люблинская случайный прохожий обнаружил тело новорожденного ребенка", - говорится в релизе. Как сообщила РИА новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, сейчас на месте работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Личность матери младенца устанавливается.
Работу правоохранительных органов на месте координируют заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев и заместитель люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев.
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ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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