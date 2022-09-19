https://ria.ru/20220919/telo-1817927921.html
В Москве в мусорном контейнере нашли тело младенца
В Москве в мусорном контейнере нашли тело младенца - РИА Новости, 19.09.2022
В Москве в мусорном контейнере нашли тело младенца
Прохожий обнаружил мертвого младенца в мусорном контейнере на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в понедельник. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T17:40
2022-09-19T17:40
2022-09-19T17:50
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Прохожий обнаружил мертвого младенца в мусорном контейнере на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в понедельник."В мусорном контейнере на улице Люблинская случайный прохожий обнаружил тело новорожденного ребенка", - говорится в релизе. Как сообщила РИА новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, сейчас на месте работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Личность матери младенца устанавливается.Работу правоохранительных органов на месте координируют заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев и заместитель люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев.
https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
17:40 19.09.2022 (обновлено: 17:50 19.09.2022)
В Москве в мусорном контейнере нашли тело младенца
В Москве случайный прохожий в мусорном контейнере нашел тело новорожденного