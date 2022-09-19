https://ria.ru/20220919/tayvan-1817846177.html

Китай будет мирно решать вопрос по Тайваню, считает эксперт

Китай будет мирно решать вопрос по Тайваню, считает эксперт - РИА Новости, 19.09.2022

Китай будет мирно решать вопрос по Тайваню, считает эксперт

Китай до последней возможности будет стараться мирным путем решить кризис вокруг Тайваня, несмотря на то, что звучащие в последние годы заявления представителей РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:36

2022-09-19T13:36

2022-09-19T13:36

в мире

китай

тайвань

юрий тавровский

нэнси пелоси

сша

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Китай до последней возможности будет стараться мирным путем решить кризис вокруг Тайваня, несмотря на то, что звучащие в последние годы заявления представителей США подталкивают его к военным действиям против мятежной провинции, заявил РИА Новости руководитель Экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, востоковед Юрий Тавровский.Ранее Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что США не поощряют Тайвань к обретению независимости от Китая, несмотря на сотрудничество с островом. При этом он подчеркнул, что США выступят на защиту Тайваня в случае начала военного конфликта острова с КНР, "в том случае, если будет беспрецедентная атака"."Америка со времен (экс-президента США Дональда) Трампа подталкивает Китай к началу военных действий против мятежной провинции, но пока что ничего не получается. Китай проявляет свои стратегические сдержанность, терпение, и при помощи этих приемов они решают проблемы экономическими, дипломатическими, полицейскими методами, но не вооруженными силами, не армией. Пекин будет до последней возможности стараться решить все мирным путем. Провокация, которая подтолкнет Китай к военным действиям - это либо признание Тайваня Соединенными Штатами их сателлитами, либо провозглашение суверенитета тайваньскими властями", - считает Тавровский.По мнению эксперта, не стоит придавать "тревожный характер" словам о том, что США выступят на защиту Тайваня, потому что, "дело не только в Байдене, а в том, что существует антикитайское совпадение мнений по Китаю, Тайваню в конгрессе". "Все резолюции, все законы, направленные на поддержку Тайваня и на сдерживание Китая, проходят практически единогласно. Единомыслие на Капитолийском холме основывается на росте антикитайских настроений в обществе, которое разжигают американские СМИ. Все достаточно серьезно, но не критично", - отметил собеседник агентства.В действиях США он видит попытку предотвратить "естественный конец" этой страны и угасание как локомотива "либерально-капиталистического миропорядка".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20220918/kitay-1817735661.html

https://ria.ru/20220919/bayden-1817783576.html

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в мире, китай, тайвань, юрий тавровский, нэнси пелоси, сша