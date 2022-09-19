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Из-за тайфуна в Японии погиб человек - РИА Новости, 19.09.2022
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Из-за тайфуна в Японии погиб человек
Из-за тайфуна в Японии погиб человек - РИА Новости, 19.09.2022
Из-за тайфуна в Японии погиб человек
Один человек погиб, 69 получили травмы на юге и юго-западе Японии из-за тайфуна "Нанмадол", сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T07:59
2022-09-19T07:59
в мире
япония
ямагути (префектура)
хонсю (остров)
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ТОКИО, 19 сен – РИА Новости. Один человек погиб, 69 получили травмы на юге и юго-западе Японии из-за тайфуна "Нанмадол", сообщил телеканал NHK.Тело погибшего было обнаружено полицией в машине в поле в префектуре Миядзаки. Во время прохождения тайфуна машина была затоплена водой из-за ливней.Сообщается о сходе оползня в той же префектуре. С находившимся в этот момент в доме мужчиной не удается установить связь.В префектуре Миядзаки, в которой под влиянием тайфуна ливневые дожди начались еще в четверг, за это время выпало 985 миллиметров осадков, что примерно соответствует двойной месячной норме для сентября в этом районе.По данным телеканала, травмы различной степени тяжести получили как минимум 69 человек. Больше всего пострадавших - на острове Кюсю, над территорией которого тайфун проходил до утра понедельника, но уже поступают сообщения об ущербе и ранениях из префектур Ямагути на острове Хонсю и из префектур на острове Сикоку.В настоящее время тайфун, который получил свое название в честь памятника микронезийской культуры – комплекса Нан-Мадол, движется над префектурой Ямагути на южной оконечности основного японского острова Хонсю на границе с Кюсю. Тайфун идет в северо-восточном направлении. Ночью тайфун прошел над территорией острова Кюсю.Как ожидается, тайфун, двигаясь над западным побережьем Японии, уйдет восточнее и к утру вторника пройдет с запада на восток над северными районами острова Хонсю. Сейчас давление в центре тайфуна составляет 975 гектопаскалей, сила ветра 30 метров в секунду, при порывах до 45.Тайфун привел к отмене 801 авиарейса со взлетом и посадкой в префектурах на Кюсю и Сикоку на юго-западе Японии. "Нанмадол" повлиял и на железнодорожное сообщение: отменены все скоростные электропоезда "Синкансэн" на острове Кюсю до конца дня. Со второй половины дня по мере продвижения тайфуна на север будет прекращено движение скоростных электропоездов "Синкансэн" между Син-Осака и Нагоей, сокращено число поездов между Нагоей и Токио. Также со второй половины дня будет прекращено и значительно сокращено движение обычных поездов в префектурах Осака, Киото, Хёго, Хиросима, Ямагути, Симанэ, Тоттори.Поступает информация об отмене паромов, выходящих из Токийского залива и соседней с Токио префектуры Тиба.
https://ria.ru/20220905/tayfun-1814443460.html
https://ria.ru/20211224/tayfun-1765259575.html
япония
ямагути (префектура)
хонсю (остров)
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в мире, япония, ямагути (префектура), хонсю (остров)
В мире, Япония, Ямагути (префектура), Хонсю (остров)
07:59 19.09.2022
 
Из-за тайфуна в Японии погиб человек

Из-за тайфуна "Нанмадол" в Японии погиб один человек, 69 пострадали

© AFP 2022 / Yuichi YamazakiТайфун "Нанмадол" в Японии
Тайфун Нанмадол в Японии - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AFP 2022 / Yuichi Yamazaki
Тайфун "Нанмадол" в Японии
Читать ria.ru в
ТОКИО, 19 сен – РИА Новости. Один человек погиб, 69 получили травмы на юге и юго-западе Японии из-за тайфуна "Нанмадол", сообщил телеканал NHK.
Тело погибшего было обнаружено полицией в машине в поле в префектуре Миядзаки. Во время прохождения тайфуна машина была затоплена водой из-за ливней.
Сообщается о сходе оползня в той же префектуре. С находившимся в этот момент в доме мужчиной не удается установить связь.
В префектуре Миядзаки, в которой под влиянием тайфуна ливневые дожди начались еще в четверг, за это время выпало 985 миллиметров осадков, что примерно соответствует двойной месячной норме для сентября в этом районе.
По данным телеканала, травмы различной степени тяжести получили как минимум 69 человек. Больше всего пострадавших - на острове Кюсю, над территорией которого тайфун проходил до утра понедельника, но уже поступают сообщения об ущербе и ранениях из префектур Ямагути на острове Хонсю и из префектур на острове Сикоку.
В настоящее время тайфун, который получил свое название в честь памятника микронезийской культуры – комплекса Нан-Мадол, движется над префектурой Ямагути на южной оконечности основного японского острова Хонсю на границе с Кюсю. Тайфун идет в северо-восточном направлении. Ночью тайфун прошел над территорией острова Кюсю.
Как ожидается, тайфун, двигаясь над западным побережьем Японии, уйдет восточнее и к утру вторника пройдет с запада на восток над северными районами острова Хонсю. Сейчас давление в центре тайфуна составляет 975 гектопаскалей, сила ветра 30 метров в секунду, при порывах до 45.
Тайфун привел к отмене 801 авиарейса со взлетом и посадкой в префектурах на Кюсю и Сикоку на юго-западе Японии. "Нанмадол" повлиял и на железнодорожное сообщение: отменены все скоростные электропоезда "Синкансэн" на острове Кюсю до конца дня. Со второй половины дня по мере продвижения тайфуна на север будет прекращено движение скоростных электропоездов "Синкансэн" между Син-Осака и Нагоей, сокращено число поездов между Нагоей и Токио. Также со второй половины дня будет прекращено и значительно сокращено движение обычных поездов в префектурах Осака, Киото, Хёго, Хиросима, Ямагути, Симанэ, Тоттори.
Поступает информация об отмене паромов, выходящих из Токийского залива и соседней с Токио префектуры Тиба.

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